HomeTrailerMasters of the Universe: è on-line il primo trailer!
Trailer

Masters of the Universe: è on-line il primo trailer!

Chiara Guida
Di Chiara Guida

-

Altri video

Amazon MGM Studios ha pubblicato il primo trailer di Masters of the Universe. L’anteprima ricca d’azione regala una veste in live action alla serie animata in un modo che sicuramente entusiasmerà i fan di lunga data, con Eternia che sembra uscita direttamente dagli anni ’80.

Il punto di discussione più importante sarà probabilmente l’interpretazione di Skeletor da parte della star di Morbius, Jared Leto. L’attore è spesso considerato un veleno al botteghino dopo una serie di flop degni di nota. Eppure, il suo volto non si vede da nessuna parte e il cattivo è molto fedele ai fumetti.

Mentre immaginiamo che Leto sia da qualche parte lì sotto, questo sembra essere più un ruolo di doppiaggio che altro per il premio Oscar.

Il cast completo di Masters of the Universe

La versione live-action della classica serie animata vedrà protagonista Nicholas Galitzine, ma anche la partecipazione di Morena Baccarin nel ruolo della Strega, e di James Purefoy e Charlotte Riley nei ruoli dei genitori di Adam, Re Randor e la Regina Marlena, insieme ad Alison Brie (GLOW, Community) nel ruolo del braccio destro di Skeletor, Evil-Lyn, Idris Elba (Thor, Luther) in quello di Man-At-Arms, Camila Mendes in quelli di Teela, e Jared Leto (Morbius, Blade Runner 2049) in quello di Skeletor stesso. Nel frattempo, Sam C. Wilson (House of the Dragon) interpreterà Trap Jaw, con Kojo Attah (The Beekeeper) nei panni di Tri-Klops e Jon Xue Zhang (Eternals) nei panni di Ram-Man.

Diretto dal regista di Bumblebee, Travis Knight, Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.

Articolo precedente
Oscar 2026, nomination: I Peccatori batte tutti i record con 16 candidature
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved