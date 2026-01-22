Masters of the Universe: è on-line il primo trailer!

Amazon MGM Studios ha pubblicato il primo trailer di Masters of the Universe. L’anteprima ricca d’azione regala una veste in live action alla serie animata in un modo che sicuramente entusiasmerà i fan di lunga data, con Eternia che sembra uscita direttamente dagli anni ’80.
Il punto di discussione più importante sarà probabilmente l’interpretazione di Skeletor da parte della star di Morbius, Jared Leto. L’attore è spesso considerato un veleno al botteghino dopo una serie di flop degni di nota. Eppure, il suo volto non si vede da nessuna parte e il cattivo è molto fedele ai fumetti.
Mentre immaginiamo che Leto sia da qualche parte lì sotto, questo sembra essere più un ruolo di doppiaggio che altro per il premio Oscar.
Il cast completo di Masters of the Universe
La versione live-action della classica serie animata vedrà protagonista Nicholas Galitzine, ma anche la partecipazione di Morena Baccarin nel ruolo della Strega, e di James Purefoy e Charlotte Riley nei ruoli dei genitori di Adam, Re Randor e la Regina Marlena, insieme ad Alison Brie (GLOW, Community) nel ruolo del braccio destro di Skeletor, Evil-Lyn, Idris Elba (Thor, Luther) in quello di Man-At-Arms, Camila Mendes in quelli di Teela, e Jared Leto (Morbius, Blade Runner 2049) in quello di Skeletor stesso. Nel frattempo, Sam C. Wilson (House of the Dragon) interpreterà Trap Jaw, con Kojo Attah (The Beekeeper) nei panni di Tri-Klops e Jon Xue Zhang (Eternals) nei panni di Ram-Man.
Diretto dal regista di Bumblebee, Travis Knight, Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.