I Roses: il trailer del film con Benedict Cumberbatch e Olivia Colman

Il primo trailer de I Roses, il nuovo film del regista/produttore Jay Roach che ha regalato successi comici come Austin Powers, Borat e Ti presento i miei. Il film arriverà nelle sale italiane il 27 agosto 2025.

La vita sembra facile per la coppia perfetta Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch): carriere di successo, un matrimonio ricco d’amore, figli fantastici. Ma sotto la facciata della loro presunta vita ideale, si sta per scatenare una tempesta: mentre la carriera di Theo precipita e le ambizioni di Ivy decollano, si accende una polveriera di feroce competizione e risentimento nascosto. I Roses è una rivisitazione del classico film del 1989 La guerra dei Roses, tratto dal romanzo di Warren Adler.

Searchlight Pictures presenta I Roses, diretto da Jay Roach (Bombshell – La voce dello scandalo, Austin Powers). Il film è interpretato dal premio Oscar® Olivia Colman (Cattiverie a domicilio, La Favorita) e dal candidato all’Oscar® Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, Il potere del cane). Nel cast anche Andy Samberg (Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani, Vite da popstar), il premio Oscar® Allison Janney (Tonya), Belinda Bromilow (The Great), Sunita Mani (GLOW), Ncuti Gatwa (Barbie, Doctor Who), Jamie Demetriou (Fleabag), Zoë Chao (Nightbitch) e Kate McKinnon (Barbie, Ghostbusters). La sceneggiatura è scritta dal candidato all’Oscar® Tony McNamara (Povere Creature!, La Favorita).