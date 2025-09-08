La valle dei sorrisi: trailer dell’horror italiano, al cinema dal 17 Settembre!

Guarda il trailer ufficiale dell’horror italiano La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, presentato Fuori Concorso alla 82ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia che uscirà nelle sale il 17 settembre distribuito da Vision Distribution.

Accanto a Michele Riondino e al giovane Giulio Feltri, al suo debutto sullo schermo, il cast include Paolo Pierobon, Romana Maggiora Vergano, Sergio Romano, Anna Bellato, Sandra Toffolatti e Roberto Citran.

Già vincitore del Premio Franco Solinas per il Miglior Soggetto (2019), il film è sceneggiato da Milo Tissone, Jacopo del Giudice e dallo stesso Paolo Strippoli. Il Direttore della fotografia è Cristiano Di Nicola, la scenografia è di Marcello Di Carlo, i costumi sono di Susanna Mastroianni e il montaggio è a cura di Federico Palmerini. Musiche originali di Federico Bisozzi e Davide Tomat.

La valle dei sorrisi (la nostra recensione) è prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango e da Ines Vasiljevic e di Stefano Sardo per Nightswim in coproduzione con Spok, in collaborazione con Vision Distribution, con il contributo del MIC, di Lazio International e della FVG Film Commission – PromoTurismoFVG. La valle dei sorrisi è una co-produzione Italia e Slovenia FANDANGO, VISION DISTRIBUTION e NIGHTSWIM con SPOK in collaborazione con SKY.

La trama de La valle dei sorrisi

Remis è un paesino nascosto in una valle isolata tra le montagne. I suoi abitanti sono tutti insolitamente felici. Sembra la destinazione perfetta per il nuovo insegnante di educazione fisica, Sergio Rossetti (Michele Riondino), tormentato da un passato misterioso. Grazie all’incontro con Michela, la giovane proprietaria della locanda del paese (Romana Maggiora Vergano), il professore scopre che dietro questa apparente serenità, si cela un inquietante rituale: una notte a settimana, gli abitanti si radunano per abbracciare Matteo Corbin (Giulio Feltri), un adolescente capace di assorbire il dolore degli altri. Il tentativo di Sergio di salvare il giovane risveglierà il lato più oscuro di colui che tutti chiamano l’angelo di Remis.