Venezia 82, le foto dal red carpet di La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli

Alla Mostra
del Cinema di Venezia 82 è stato presentato La valle dei sorrisi, il
nuovo film diretto da Paolo Strippoli, autore già noto per opere come
A Classic Horror Story e
Piove. Per l’occasione, il
cast e il regista hanno sfilato sul red carpet, regalando al pubblico e ai
fotografi momenti di grande fascino e complicità.
Protagonista della passerella è stato Michele
Riondino, attore versatile e amatissimo, accompagnato
da Romana Maggiora
Vergano, giovane interprete in forte ascesa, e dai
colleghi Paolo
Pierobon, Roberto
Citran e Giulio
Feltri, che completano il cast principale. Le immagini
catturano l’entusiasmo della serata, con i protagonisti sorridenti
e disponibili, in linea con lo spirito del film che mescola
inquietudine e riflessione.
La valle dei sorrisi
racconta la storia di un piccolo paese isolato tra le montagne,
apparentemente felice, che nasconde però un rituale oscuro capace
di mettere in discussione la serenità dei suoi abitanti. Con il suo
approccio originale e simbolico, Paolo Strippoli conferma la sua
volontà di esplorare l’horror come strumento narrativo per
raccontare fragilità, identità e desiderio di appartenenza.
Le foto dal red carpet testimoniano l’ottima accoglienza riservata
al film e al suo cast, sottolineando il ruolo centrale che
La valle dei sorrisi
ricopre all’interno della selezione veneziana. Un titolo che
promette di lasciare il segno per la sua capacità di intrecciare
tensione, allegoria e tematiche universali.
Con questa uscita, Strippoli consolida ulteriormente la sua
posizione tra i giovani registi italiani più interessanti della sua
generazione, capace di dialogare con il pubblico nazionale e
internazionale attraverso un linguaggio visivo forte e
personale.
