Jason Bourne 6: il ritorno di Hope e Matt Damon affrontato dal regista premio Oscar

Sono passati quasi due anni da quando il vincitore dell’Oscar Edward Berger è stato scelto per dirigere Jason Bourne 6, e ora il regista ha parlato dello stato del progetto. Anche se non è ancora stato confermato se il protagonista della serie Matt Damon riprenderà il ruolo che ha interpretato per la prima volta nel 2002, l’attore ha già espresso la sua disponibilità a tornare.

In precedenza, si era anche vociferato che Berger fosse stato scelto per dirigere il tanto atteso Ocean’s 14. Tuttavia, il regista ha successivamente smentito tali voci. Secondo quanto riferito, il regista di The Fall Guy David Leitch sarebbe attualmente il favorito per dirigere quel particolare progetto.

Recentemente, parlando con The Hollywood Reporter del suo prossimo film Netflix, Ballad of a Small Player, Berger ha parlato sia della sua presunta partecipazione a Oceans 14 sia del suo effettivo coinvolgimento in Jason Bourne 6. Ammettendo che i franchise possono essere originali, avrebbe volentieri realizzato Oceans 14, ma sta ancora sviluppando il prossimo film di Bourne. Ecco i suoi commenti:

Un franchise può essere originale. Se avessi inventato Oceans, l’avrei fatto senza esitare. È un franchise fantastico. Sto sviluppando un film di Bourne e lo realizzerò se Matt vorrà farlo.

Berger ha anche aggiunto che i suoi piani dipenderanno dalla possibilità di convincere Damon a tornare a interpretare il ruolo e che il sequel dovrà aggiungere “qualcosa di nuovo” al franchise. Ha anche suggerito di non essere interessato a realizzare un film che si limiti a riproporre temi già noti. Ecco i suoi commenti finali:

Se riusciamo davvero a dare la sensazione di aggiungere qualcosa di nuovo ai grandi film di Bourne già esistenti. Questo sarà necessario per convincere Matt a farlo e per convincere me a farlo. Non desidero altro che realizzare un film divertente, costoso e con un budget elevato che conquisti il pubblico. Ma questi film sono anche difficili da trovare perché non voglio realizzare qualcosa che secondo me è già stato fatto 20 volte da altri.

Cosa significano i commenti di Edward Berger per Jason Bourne 6

Quando Damon ha interpretato per la prima volta il ruolo di Jason Bourne nel film del 2002 The Bourne Identity, l’abile adattamento del romanzo di Robert Ludlum ha avuto un grande impatto sui thriller di spionaggio. Adottando una sensibilità molto più seria e realistica rispetto ad altri importanti film di spionaggio, il successo dei primi capitoli della serie avrebbe influenzato anche la lunga serie di James Bond.

Tuttavia, quando la serie ha giocato con la possibilità di andare oltre l’eroe titolare di Damon e ha invece tentato di introdurre Aaron Cross, interpretato da Jeremy Renner, nel film del 2012 The Bourne Legacy, è diventato subito evidente che la serie faticava senza il suo coinvolgimento diretto. Pertanto, è chiaro perché i piani di Berger per Jason Bourne 6 dipendano dal ritorno di Damon.

Sebbene Damon abbia accennato alla sua disponibilità a riprendere il ruolo, i commenti di Berger suggeriscono che il progetto è ancora lontano dal ricevere il via libera ufficiale o la conferma definitiva del suo ritorno.

