Love Me Love Me: teaser trailer del Prime Original Italiano in lingua inglese

Prime Video ha svelato oggi il teaser trailer e annunciato il mese di uscita del suo nuovo film Prime Original italiano girato inglese Love Me Love Me, tratto dal primo romanzo fenomeno della serie di quattro libri “Love Me Love Me” di Stefania S. (oltre 23 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad e ora pubblicato da Sperling & Kupfer). Il young adult romance presenta un cast internazionale guidato da Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, e Luca Melucci, affiancati da Andrea Guo, Michelangelo Vizzini, Madior Fall e Vanessa Donghi.

 

Love Me Love Me è diretto da Roger Kumble, scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, co-prodotto da Lotus Production – una società Leone Film Group – e Amazon MGM Studioscon il supporto di WEBTOON Productions, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo a febbraio 2026. Love Me Love Me è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

La trama di Love Me Love Me

June si trasferisce in Italia per un nuovo inizio dopo la morte del fratello. Nella sua nuova scuola d’élite, è attratta da James, un ragazzo carismatico e tormentato coinvolto in incontri clandestini di MMA, ma inizia a frequentare il suo migliore amico, Will, il perfetto studente modello. Tuttavia, le apparenze ingannano e June scopre presto che nessuno nella sua scuola è come sembra, ognuno nasconde un segreto. Mentre le tensioni aumentano e le verità nascoste vengono alla luce, June deve decidere a chi appartiene veramente il suo cuore.

