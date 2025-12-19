Anaconda: Ice Cube torna nel nuovo meta-reboot Sony – Il trailer mostra la sorprendente svolta comica della saga

Sony ha pubblicato il nuovo trailer del reboot meta-comedy di Anaconda, offrendo il nuovo sguardo al ritorno di Ice Cube nella storica saga. Il franchise aveva debuttato nel 1997 con un cast guidato da Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Owen Wilson e Danny Trejo, trasformandosi negli anni in un cult della creature-feature.

A quasi trent’anni di distanza, Anaconda torna al cinema in una veste totalmente nuova: una commedia meta-cinematografica che arriverà nelle sale americane a Natale 2025, in Italia l’8 Gennaio.

Il trailer si apre con il font Papyrus, parodiando Avatar e suggerendo inizialmente un collegamento al mondo di James Cameron. Ma il tono cambia immediatamente quando appare Jack Black, dando il via al caos. La trama ruota infatti attorno a un gruppo di personaggi interpretati da Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn e Thandiwe Newton, impegnati a realizzare un remake di Anaconda… fino a quando non si ritrovano faccia a faccia con un vero serpente nell’Amazzonia.

“Siamo qui per fare Anaconda. Ora siamo dentro Anaconda,” dichiara Doug McCallister (Jack Black) quando la troupe comprende di essere diventata parte del film che voleva semplicemente ricreare. Da quel momento, il trailer mostra inseguimenti, esplosioni, battute surreali e momenti da survival comedy, come la fuga in golf cart che scatena la battuta: “Vai! Più veloce!” – “È un golf cart! Che vuoi, un Tokyo Drift?”

Il grande momento arriva però nel finale del trailer: un misterioso uomo incappucciato spara un razzo segnalatore nel cielo prima di rivelare il volto di Ice Cube, che consegna una pistola al personaggio di Rudd con la battuta: “Ti servirà.” Quando l’attore chiede se sia davvero necessario, Cube risponde: “Certo. Io ne ho un’altra.”

Nel reboot, Ice Cube interpreta sé stesso e non il suo personaggio originale, Danny Rich. Non è ancora chiaro cosa lo porti nella giungla amazzonica all’interno della trama, ma l’attore ha dichiarato di essersi divertito moltissimo e spera che i fan apprezzino il suo ritorno dopo 28 anni.

Il cast comprende anche Daniela Melchior, Selton Mello, Ione Skye e Ben Lawson. Il film originale del 1997, pur accolto negativamente dalla critica (39% su Rotten Tomatoes), è diventato col tempo un cult, generando sequel come The Hunt for the Blood Orchid (2004), Offspring (2008) e Trail of Blood (2009), oltre al crossover Lake Placid vs. Anaconda (2015). Nessuno dei membri del cast originale era mai tornato… fino ad oggi.

Il nuovo Anaconda dovrà vedersela con una forte concorrenza al box-office, tra cui Avatar: Fire and Ash, The Housemaid e Song Sung Blue. Ma il ritorno di Ice Cube e la svolta meta-comedy potrebbero rivelarsi le carte vincenti per attirare in sala un pubblico che attende da anni un revival della saga.