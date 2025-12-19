UFO Sweden: la spiegazione del finale del film

UFO Sweden di Victor Danell è un dramma fantascientifico che segue Denise, un’adolescente cresciuta in Svezia negli anni ’90, appassionata di tecnologia e hackeraggio. Dopo la misteriosa scomparsa di suo padre, Uno, un cacciatore di UFO, nel 1988, Denise vive in case famiglia e disprezza tutto ciò che riguarda suo padre, convinta che avesse sempre inseguito un miraggio. La sua vita cambia quando la Saab rossa di suo padre appare improvvisamente su un fienile vicino a casa. Il contadino sostiene che l’auto sia caduta dal cielo, ma nessuno gli crede. Denise, però, è certa che sia l’auto di suo padre e vuole capire come sia finita lì.

Cosa accade in UFO Sweden

Affascinata dal mistero, Denise contatta UFO Sweden, un club di appassionati di spazio di cui suo padre faceva parte. Racconta che, secondo suo padre, esiste una correlazione tra avvistamenti UFO e anomalie meteorologiche: la notte in cui l’auto appare sul fienile, i giornali annunciano piogge forti che però non si verificano, accompagnate da un’interruzione di corrente inspiegabile. Denise trova la cassetta personale di suo padre sull’auto e conclude che si tratta davvero della sua vettura.

Il gruppo inizialmente respinge la teoria, sostenendo che la cassetta potrebbe essere stata comprata da chiunque. Denise mostra l’equazione di Uno, il padre, che avrebbe predetto i luoghi degli avvistamenti UFO, ma Lennart, membro veterano, rifiuta l’ipotesi. Lennart ha un rancore personale verso Uno: in passato, nel tentativo di aiutarlo fornendo dati riservati, ha perso il lavoro e considera Uno egoista. Nonostante ciò, i giovani membri del team vogliono approfondire e votano a favore di ulteriori indagini.

Denise si reca alla stazione meteorologica SMHI per raccogliere dati sulle anomalie atmosferiche, contravvenendo alle regole. Kicki, responsabile della ricerca, la scopre, ma Lennart e il gruppo la aiutano a fuggire. Mentre lasciano il luogo, il cielo si tinge di rosso e vedono ciò che sembra un UFO. Analizzando i dati, Denise scopre che Kicki studia le anomalie gravitazionali dal 25 novembre 1988, giorno della scomparsa di Uno, confermando la sua convinzione che l’SMHI sia collegato al mistero del padre. Gunnar, membro più anziano, si oppone alle indagini, ma il gruppo vota ancora una volta a favore di Denise, stavolta con il supporto di Lennart.

Convinta che l’UFO sia vicino all’ultimo luogo di avvistamento, Denise tenta di localizzarlo usando l’equipaggiamento disponibile, ma la tecnologia è insufficiente. Propone di hackerare la rete SMHI per triangolare il punto dell’impatto, ma Lennart si rifiuta di permetterlo. La frustrazione di Denise aumenta, fino all’arrivo di Tomi, un’amica di lunga data che la sostiene fin dall’infanzia. Tomi sospetta che Denise lavori con UFO Sweden e cerca prove parlando con Kicki. Alla fine, Denise ottiene l’accesso ai dati e scopre che l’UFO è sott’acqua. Con l’uso di un potente magnete, il gruppo individua l’oggetto nel lago.

Durante il recupero, il peso dell’oggetto rende il compito difficile. Lennart e il gruppo esitano, ma Denise insiste. Scoprono che si tratta di un aereo affondato, non dell’UFO atteso. Denise confessa di aver ottenuto i dati hackerando SMHI e Lennart si sente tradito; rifiuta di continuare a lavorare con lei, deluso dalla sua mancanza di spirito di squadra. Denise, d’altra parte, ritiene che solo i metodi professionali possano portarli avanti. L’insoddisfazione porta il team a separarsi temporaneamente.

Tomi rintraccia Denise mentre osserva l’aereo distrutto e la porta alla polizia. Denise nota il numero dell’aereo, DK-2342, lo stesso di uno scomparso nel Mar Baltico, e tenta di fermare Tomi. Disperata, Denise ha un incidente d’auto ma sopravvive, così come Tomi. Tornata da UFO Sweden, Denise spiega che l’aereo e l’auto di suo padre condividono un destino insolito, e che il mistero non è risolto. Lennart, sorprendendo Denise, decide di aiutarla. Lei si scusa per i comportamenti passati e ammette di aver bisogno del loro supporto. Lennart le consegna la spilla del club come segno di fiducia e i due tornano a lavorare insieme.

Insieme, Denise e Lennart si intrufolano nell’ufficio SMHI e parlano con Kicki. Mostrano l’equazione di Uno, sperando di risolverla. Kicki accetta di collaborare, e attraverso l’equazione scoprono che le anomalie gravitazionali sono localizzate su un ponte di Einstein-Rosen, un wormhole. Lennart e Kicki spiegano che l’aereo e l’auto finiscono in luoghi strani per via del wormhole, e Uno probabilmente non si trova nell’auto perché è sceso per esplorare con coloro che hanno creato il passaggio temporale. Denise vuole continuare a seguire le tracce dei wormhole.

Cosa accade nel finale di UFO Sweden

Gunnar, per vendetta, chiama la polizia locale, denunciando UFO Sweden, ma il resto del gruppo supporta Lennart e Denise. La polizia arresta i due, ma gli amici li aiutano, usando la stessa Saab rossa che Gunnar aveva preso come prova contro Denise. Denise e Lennart riescono a scappare e finiscono su un parcheggio multipiano. Capiscono che per testare la teoria del wormhole, devono rischiare nuovamente le loro vite: lanciano l’auto dall’edificio. L’auto non si schianta, ma attraversa il wormhole e appare nel fienile, in un paesaggio nevoso, come se fosse in una realtà alternativa. Denise sa di dover trovare suo padre prima che il wormhole si chiuda.

Camminando nella tempesta, Denise vede suo padre in lontananza. Lui le chiede di seguirlo nell’universo, ma Denise esita. Suo padre le dice di decidere in fretta, perché “loro” lo stanno aspettando. Denise sceglie di non andare con lui. Capisce che suo padre non l’ha mai messa al primo posto, interessato più a esplorare con gli alieni che a tornare dalla figlia. Denise sente invece il bisogno di proteggere Lennart, ferito alla gamba.

Alla fine, Denise sceglie Lennart perché lui le è rimasto accanto quando le cose si complicano. Insieme cercano di raggiungere il fienile, ma il wormhole inizia a chiudersi rapidamente. Rinunciano a seguirlo e si abbracciano, vivendo un’esperienza irripetibile. Al loro risveglio, si trovano nel 1998, due anni nel futuro, sul set di un film. L’ispettore Karl riceve conferma che Denise e Lennart sono stati ritrovati.

Sebbene siano passati due anni, Denise e Lennart si riuniscono con la loro “famiglia ritrovata”. La Saab rossa è distrutta, ma Tomi sembra aver perdonato Denise dopo aver visto la Saab attraversare il wormhole. Lennart consegna a Denise la posta trovata nella cassetta di UFO Sweden; Denise resta riservata, suggerendo che il loro ritorno nel 1998 potrebbe essere stato aiutato dagli alieni di cui suo padre faceva parte. È possibile che Denise mantenga un contatto con il padre o i nuovi amici per approfondire la conoscenza dell’universo e dei viaggi nel tempo, lasciando aperte infinite possibilità per il futuro.

Cosa ci lascia il finale di UFO Sweden

Il finale di UFO Sweden lascia dunque agli spettatori un messaggio forte sul valore delle relazioni umane rispetto all’ossessione per il mistero o l’ignoto. Denise sceglie Lennart, che le resta accanto e la sostiene, invece di seguire il padre, simbolo di una passione cieca e autodistruttiva. Il film riflette su fiducia, lealtà e responsabilità affettiva, suggerendo che la vera scoperta non è sempre negli eventi straordinari o negli enigmi dell’universo, ma nelle connessioni umane che ci ancorano. Allo stesso tempo, lascia aperto il fascino dell’ignoto, un invito a esplorare senza perdere ciò che conta davvero.

