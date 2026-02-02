Wonder Man: anche Simon, dopo Kamala, potrebbe essere un mutante nel MCU?

Lo showrunner di Wonder Man, Andrew Guest, ha rotto il silenzio sulla natura dei poteri di Simon Williams, se si tratta di un mutante dopo il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe. La nuovissima serie Disney+ Wonder Man è incentrata su Simon, un attore desideroso di ottenere il ruolo principale in un remake di Wonder Man. Anche se l’intera stagione è stata pubblicata, rimangono diversi interrogativi, tra cui il futuro di Simon e Trevor Slattery nell’MCU e se Simon sia un mutante dopo aver mostrato i suoi poteri.

Durante un’intervista con The Direct, Guest ha parlato apertamente del potenziale status di mutante di Simon. Lo showrunner ha spiegato che lui e il resto dei produttori hanno discusso di questo argomento durante la pre-produzione, ma hanno concluso che non era necessario affrontarlo nella serie. Invece, vuole “lasciare la decisione a chi pone questo tipo di domande sui mutanti”.

Quando gli è stato chiesto se avesse personalmente una risposta alla questione dei mutanti, Guest ha risposto affermativamente, pur non essendo disposto a parlarne pubblicamente. “È un’ottima domanda, ne abbiamo discusso. Abbiamo deciso di non rispondere. Lascio la parola a chi si pone questo tipo di domande sui mutanti.”

A proposito di mutanti, Guest ha menzionato gli X-Men nell’intervista, parlando delle origini dei poteri di Simon, che dovevano “servire… al suo personaggio“. Lo showrunner ha avuto l’impressione che i poteri dei primi film degli X-Men “sembrassero così psicologici“, e voleva che fossero presenti anche in Wonder Man.

Per tutta la serie, Simon è oppresso dai suoi poteri, il che è l’opposto di ciò che molti individui con superpoteri provano nei film Marvel. “Simon sentiva come se gli fosse successo qualcosa, piuttosto che qualcosa di cui era entusiasta o che voleva persino scoprire”, ha spiegato Guest.

Inquadrando il legame di Simon con i suoi poteri in questo modo, e non rivelando come li abbia ottenuti, si contribuisce a dare forma alla narrazione dell’intero arco narrativo.

“Quindi una delle cose che volevamo fare era assicurarci che i poteri di Simon Williams fossero funzionali al suo personaggio. E io, ripensando a quel primo film degli X-Men, e a come quei poteri, per tutti quegli adolescenti, fossero così psicologici. Sembravano legati a tutti questi cambiamenti di vita che attraversiamo. E Simon sentiva che erano una parte di lui che gli era in qualche modo capitata, piuttosto che qualcosa per cui era, A, entusiasta o, B, che voleva persino conoscere, come se non provasse alcuna curiosità al riguardo. Sono solo un ostacolo e questo ci ha aiutato a raccontare la storia che stavamo cercando di raccontare su Simon.

Quindi volevo assicurarmi di non creare quel tipo di primo momento in cui vede i superpoteri da bambino, come avremmo potuto fare. Cerchiamo di aggirare la cosa e di raccontarla attraverso una lente un po’ diversa. E volevo assicurarmi che, quando si trattava di questi poteri, non fossero ciò che Simon rappresentava.”

La Disney ha acquisito i diritti sui personaggi degli X-Men (così come sui Fantastici Quattro e Deadpool) quando ha ufficialmente acquistato la 20th Century Fox nel 2019. Negli ultimi anni, l’MCU ha iniziato a introdurre gradualmente il concetto di mutanti nei suoi film e nelle sue serie TV.

Nel corso degli anni sono usciti oltre una dozzina di film sugli X-Men, tra cui X-Men, Wolverine – L’immortale, X-Men: Giorni di un futuro passato e The New Mutants. Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Halle Berry, Jennifer Lawrence, James McAvoy, Kelsey Grammer, Alan Cumming e Taylor Kitsch sono solo alcuni dei tanti attori che hanno interpretato i personaggi iconici di questo franchise.

Con i personaggi ora formalmente sotto la supervisione della Disney, la società di Topolino sta sviluppando il proprio film sugli X-Men che entrerà ufficialmente a far parte dell’MCU. Jake Schreier è a bordo per dirigere dopo aver diretto Thunderbolts.

Il reboot uscirà poco dopo Avengers: Secret Wars, che arriverà nelle sale a dicembre 2027, anche se una data di uscita specifica non è ancora stata annunciata.

A questo punto, Guest lascia che siano i poteri forti a decidere se Simon sia effettivamente un mutante e se apparirà in un film degli X-Men. I commenti dello showrunner non forniscono una risposta definitiva, quindi i fan non possono che continuare a speculare sul futuro di Simon e sul suo status di mutante nell’MCU.

Wonder Man è disponibile in streaming su Disney+.