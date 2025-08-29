No Other Choice – Non c’è altra scelta: il teaser trailer del nuovo film di Park Chan-wook

È stato diffuso il teaser trailer di No Other Choice – Non c’è altra scelta, il nuovo film di Park Chan-wook presentato in concorso alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia. Dopo successi come Oldboy, Lady Vendetta e The Handmaiden, il regista sudcoreano torna con un dramma intenso che intreccia critica sociale e ritratto esistenziale.

Il film racconta la storia di Man-su, specialista nella produzione di carta con 25 anni di esperienza, che vive serenamente con la moglie e i figli fino al giorno in cui viene improvvisamente licenziato. Determinato a trovare un nuovo impiego, l’uomo affronta mesi di colloqui falliti, lavori precari e l’incubo di perdere la casa. Umiliato dall’azienda che lo ha escluso, prende una decisione drastica: se non c’è un posto per lui, dovrà crearselo da solo.

Nel suo commento, Park Chan-wook ha dichiarato di essersi ispirato al romanzo The Ax di Donald E. Westlake, trovando in Man-su una figura specchio delle difficoltà e delle responsabilità familiari che attraversano la vita di molti uomini contemporanei.

Il teaser trailer anticipa le atmosfere tese e drammatiche di un film che unisce realismo e allegoria, e che conferma l’autore sudcoreano come uno dei registi più radicali e coerenti del cinema internazionale.

No Other Choice – Non c’è altra scelta uscirà prossimamente nelle sale italiane, distribuito dopo il suo passaggio veneziano.