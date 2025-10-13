The Running Man: trailer ufficiale del nuovo film di Edgar Wright

Eagle Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di The Running Man, il nuovo film diretto da Edgar Wright, con un cast d’eccezione guidato da Glen Powell. La pellicola arriverà al cinema dal 13 novembre, distribuita da Paramount Pictures.
Il ritorno di Edgar Wright con un cast stellare
Dopo il successo di Last Night in Soho e Baby Driver, Edgar Wright torna dietro la macchina da presa con una nuova, attesissima versione di The Running Man, liberamente ispirata al romanzo di Stephen King (pubblicato con lo pseudonimo di Richard Bachman).
Nel cast, oltre a Glen Powell, troviamo William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson, Colman Domingo e Josh Brolin.
Una nuova visione del classico di King
Ambientato in un futuro distopico dove la sopravvivenza diventa spettacolo, The Running Man racconta la storia di un uomo costretto a partecipare a un letale gioco televisivo per salvare la propria vita. Wright promette un approccio più fedele allo spirito del romanzo rispetto al film cult del 1987 con Arnold Schwarzenegger, unendo azione, satira e tensione visiva nel suo stile inconfondibile.
Il trailer offre un primo sguardo a un mondo violento e ipercontrollato, dominato dai media e dall’intrattenimento estremo, dove la lotta per la libertà diventa spettacolo di massa.
Data d’uscita
The Running Man sarà al cinema dal 13 novembre 2025, con Edgar Wright alla regia e Glen Powell protagonista di un film che si preannuncia come uno dei titoli più attesi dell’autunno.