The Family Plan 2: trailer dell’action comedy con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan

Apple Original Films ha svelato la trama ufficiale di The Family Plan 2, sequel dell’action comedy del 2023 che vede protagonisti Mark Wahlberg e Michelle Monaghan nei panni dei coniugi Morgan. Questa volta, la famiglia più imprevedibile d’America è pronta a partire per una vacanza… che finirà come sempre in tutt’altro modo.

Una vacanza perfetta (quasi) rovinata dal passato

In The Family Plan 2, Dan Morgan (Mark Wahlberg) organizza un viaggio perfetto all’estero per sua moglie Jessica (Michelle Monaghan) e i loro figli. Ma la vacanza da sogno si trasforma presto in un incubo rocambolesco quando una misteriosa figura del passato (interpretata da Kit Harington) riemerge con una questione in sospeso.

Da quel momento, la famiglia Morgan si ritrova coinvolta in una caccia al gatto e al topo su scala internazionale, tra rapine in banca, scherzi natalizi e inseguimenti mozzafiato attraverso le più iconiche città europee. Tra litigi, imprevisti e momenti di affetto, Dan e Jessica riscopriranno quanto sia difficile — e meraviglioso — tenere unita la famiglia quando il mondo intero sembra volerti separare.

Il team creativo e la produzione

Il film è diretto e prodotto da Simon Cellan Jones (The Family Plan, See), su sceneggiatura di David Coggeshall, che figura anche come produttore esecutivo. La produzione è firmata da Skydance Media e Apple Original Films, con David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger come produttori insieme a Mark Wahlberg e Stephen Levinson per Municipal Pictures, e John G. Scotti.

Il cast di The Family Plan 2

Accanto a Mark Wahlberg e Michelle Monaghan, nel cast troviamo Zoe Colletti, Van Crosby, Kit Harington, Peter Lindsey, Theodore Lindsey e Reda Elazouar.

Un nuovo capitolo per la saga Apple Original

Con The Family Plan 2, Apple e Skydance Media puntano a consolidare il successo del primo film, che aveva conquistato il pubblico con il suo mix di azione, comicità e buoni sentimenti. Il sequel promette di alzare la posta con nuove ambientazioni internazionali, ritmo cinematografico più ampio e un cast di prim’ordine guidato da Wahlberg in una delle sue interpretazioni più brillanti e familiari.