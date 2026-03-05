Non abbiam bisogno di parole: il trailer del film Netflix con Sarah Toscano

HomeTrailerNon abbiam bisogno di parole: il trailer del film Netflix con Sarah...
Chiara Guida
È disponibile da oggi il trailer di Non abbiam bisogno di parole, il film che segna il debutto attoriale di Sarah Toscano, diretto da Luca Ribuoli e con la partecipazione di Serena Rossi, che sarà disponibile da venerdì 3 aprile solo su Netflix.

A differenza dei genitori, Eletta (Sarah Toscano) sente, e scopre di avere una voce straordinaria. Quando la sua maestra di canto (Serena Rossi) la spinge a partecipare a un’audizione per una prestigiosa scuola di musica, il sogno si fa realtà, ma a un prezzo: lasciare indietro la sua famiglia, di cui lei è l’unica portavoce.

Non abbiamo bisogno di parole è un film Netflix prodotto da Our Films, società del gruppo Mediawan, e PiperFilm in collaborazione con Circle One. Il film è tratto da “LA FAMILLE BELIER” (regia di Eric Lartigau e scritto da  Victoria Bedos, Stanislas Carré de Malberg, Eric Lartigau e Thomas Bidegain, da un’idea originale di Victoria Bedos).

Nel cast anche Alessandro Parigi, Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo e Asia Corvino.

Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

