Mike & Nick & Nick & Alice, trailer della comedy in arrivo su Disney+

Disney+ ha svelato il trailer di Mike & Nick & Nick & Alice, la commedia d’azione originale targata 20th Century Studios, che debutterà il 27 marzo in streaming in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti.

La trama di Mike & Nick & Nick & Alice

Mike & Nick & Nick & Alice è interpretato da Vince Vaughn, James Marsden, Eiza González, Keith David, Jimmy Tatro, Stephen Root, Lewis Tan, Ben Schwartz, Emily Hampshire e Arturo Castro; è scritto e diretto da BenDavid Grabinski, prodotto da Andrew Lazar, p.g.a., e vede come executive producer Richard Middleton e Vanessa Humphrey. Il film è un’esilarante e raffinata commedia d’azione, che racconta la storia di due gangster e della donna che amano, alle prese con la notte più pericolosa della loro vita. Come se non bastasse, vi è un ulteriore componente che rende il tutto ancora più interessante: una macchina del tempo.

Mike & Nick & Nick & Alice sarà presentato in anteprima mondiale al SXSW Film & TV Festival 2026 il 14 marzo e sarà proiettato allo storico Paramount Theatre di Austin come parte della programmazione ufficiale del festival.

