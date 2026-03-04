Il Bacio della donna ragno, il trailer del film con Jennifer Lopez

HomeTrailerIl Bacio della donna ragno, il trailer del film con Jennifer Lopez
Arriva il 18 giugno al cinema distribuito da Eagle Pictures Il Bacio della donna ragno, il nuovo film di Bill Condon con protagonisti Diego Luna, Tonatiuh e la superstar Jennifer Lopez. Leggi la nostra recensione del film!

La trama di Il Bacio della donna ragno

Argentina, 1983. Nel pieno della brutale dittatura militare, due uomini profondamente diversi, Valentín e Molina, si ritrovano a condividere il perimetro soffocante di una cella. Per fuggire all’orrore della prigionia, Molina inizia a raccontare a Valentín la trama del suo film preferito: una scintillante fantasia musicale con protagonista la diva Ingrid Luna.

Mentre il racconto prende vita, trasformandosi in un’esplosione di colori vibranti e danza, il confine tra realtà e immaginazione si dissolve. Quello che era iniziato come un semplice passatempo diventa un legame profondo, un atto di resistenza spirituale che trascende le sbarre del carcere per trovare speranza, grazia e un’inaspettata connessione umana.

Dal premio Oscar® Bill Condon (Chicago, Dreamgirls), una nuova e visionaria interpretazione del capolavoro di Manuel Puig. Con il candidato agli Emmy® Diego Luna, Tonatiuh e la superstar Jennifer Lopez.

