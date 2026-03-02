HomeTrailerScary Movie: il trailer del nuovo capitolo in arrivo questa estate
Scary Movie: il trailer del nuovo capitolo in arrivo questa estate

Chiara Guida
Chiara Guida

Paramount Pictures presenta, in collaborazione con Miramax, una produzione dei fratelli Wayans: arriva il nuovo Scary Movie, per la regia di Michael Tiddes, con personaggi ideati da Shawn Wayans & Marlon Wayans & Buddy Johnson & Phil Beauman e Jason Friedberg & Aaron Seltzer e da una sceneggiatura di Marlon Wayans & Shawn Wayans & Keenen Ivory Wayans & Craig Wayans & Rick Alvarez.

Nel cast di Scary Movie compaiono: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall, Damon Wayans Jr., Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Dave Sheridan, Heidi Gardner, Lochlyn Munro, Olivia Rose Keegan, Ruby Snowber, Savannah Lee Nassif, Sydney Park. 

Il film uscirà il 10 giugno distribuito da Eagle Pictures.

La trama di Scary Movie (2026)

Ventisei anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare (“Ghostface”), i Core Four tornano nel mirino dell’assassino — e nessun franchise horror è al sicuro. Marlon Wayans (“Shorty”), Shawn Wayans (“Ray”), Anna Faris (“Cindy”) e Regina Hall (“Brenda”) si riuniscono in Scary Movie insieme a volti amatissimi di ritorno e nuove facce pronte a fare a pezzi reboot, remake, requel, prequel, sequel, spin-off, elevated horror, origin story, qualsiasi cosa contenga la parola “legacy” e ogni “capitolo finale” che finale non è mai. Niente è sacro. Nessun cliché sopravvive. Ogni limite viene superato. I Wayans sono tornati per cancellare la Cancel Culture.

