HomeTrailerOceania live action: il primo trailer ci mostra Catherine Laga’aia nel ruolo...
Trailer

Oceania live action: il primo trailer ci mostra Catherine Laga’aia nel ruolo di Vaiana

Chiara Guida
Di Chiara Guida

-

Altri video

La Disney ha pubblicato il primo trailer del remake live-action di Oceania, con Catherine Laga’aia nel ruolo del personaggio principale. Come il film d’animazione originale del 2016, il film live-action vedrà ancora una volta Dwayne Johnson nei panni di Maui, un tempo potente semidio che aiuta l’avventurosa adolescente nella sua missione per salvare la sua isola e i suoi abitanti.

Sebbene Johnson riprenda il ruolo dei film d’animazione, Vaiana (originariamente interpretata da Auli’i Cravalho) è ora interpretata dalla giovane esordiente Laga’aia.

“Sono davvero entusiasta di interpretare questo personaggio perché Vaiana è uno dei miei preferiti”, ha detto la diciassettenne Laga‘aia. “Mio nonno è di Fa‘aala, Palauli, a Savai‘i. E mia nonna è di Leulumoega Tuai, sull’isola principale di ‘Upolu, a Samoa. Sono onorata di avere l’opportunità di celebrare Samoa e tutti i popoli delle isole del Pacifico, e di rappresentare le ragazze che mi assomigliano”.

John Tui interpreterà il padre di Vaiana, il capo Tui, mentre Frankie Adams interpreterà Sina, la madre di Vaiana. Rena Owen interpreta anche la nonna Tala.

Il primo film d’animazione Oceania è stato diretto da John Musker e Ron Clements, con una sceneggiatura di Jared Bush e musiche di Mark Mancina, Lin Manuel Miranda e Opetaia Foaʻi. Bush torna al live-action di “Oceania” come co-sceneggiatore insieme a Dana Ledoux Miller, con la regia di Thomas Kail. Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Beau Flynn saranno i produttori. Mark Mancina torna a comporre le musiche del film, mentre Manuel Miranda sarà il produttore.

Annunciato per la prima volta in un’assemblea degli azionisti nell’aprile 2023, il live-action di “Oceania” segna il cambio di rotta più rapido tra l’uscita originale di un film d’animazione Disney e il remake live-action: l’originale avrà appena 10 anni quando la rivisitazione live-action arriverà nei cinema il 10 luglio 2026.

Articolo precedente
Avatar: Fuoco e Cenere, la prima clip dal film di James Cameron!
Articolo successivo
Dwayne Johnson: 10 cose che non sai sull’attore
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved