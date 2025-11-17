Oceania live action: il primo trailer ci mostra Catherine Laga’aia nel ruolo di Vaiana

La Disney ha pubblicato il primo trailer del remake live-action di Oceania, con Catherine Laga’aia nel ruolo del personaggio principale. Come il film d’animazione originale del 2016, il film live-action vedrà ancora una volta Dwayne Johnson nei panni di Maui, un tempo potente semidio che aiuta l’avventurosa adolescente nella sua missione per salvare la sua isola e i suoi abitanti.

Sebbene Johnson riprenda il ruolo dei film d’animazione, Vaiana (originariamente interpretata da Auli’i Cravalho) è ora interpretata dalla giovane esordiente Laga’aia.

“Sono davvero entusiasta di interpretare questo personaggio perché Vaiana è uno dei miei preferiti”, ha detto la diciassettenne Laga‘aia. “Mio nonno è di Fa‘aala, Palauli, a Savai‘i. E mia nonna è di Leulumoega Tuai, sull’isola principale di ‘Upolu, a Samoa. Sono onorata di avere l’opportunità di celebrare Samoa e tutti i popoli delle isole del Pacifico, e di rappresentare le ragazze che mi assomigliano”.

John Tui interpreterà il padre di Vaiana, il capo Tui, mentre Frankie Adams interpreterà Sina, la madre di Vaiana. Rena Owen interpreta anche la nonna Tala.

Il primo film d’animazione Oceania è stato diretto da John Musker e Ron Clements, con una sceneggiatura di Jared Bush e musiche di Mark Mancina, Lin Manuel Miranda e Opetaia Foaʻi. Bush torna al live-action di “Oceania” come co-sceneggiatore insieme a Dana Ledoux Miller, con la regia di Thomas Kail. Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Beau Flynn saranno i produttori. Mark Mancina torna a comporre le musiche del film, mentre Manuel Miranda sarà il produttore.

Annunciato per la prima volta in un’assemblea degli azionisti nell’aprile 2023, il live-action di “Oceania” segna il cambio di rotta più rapido tra l’uscita originale di un film d’animazione Disney e il remake live-action: l’originale avrà appena 10 anni quando la rivisitazione live-action arriverà nei cinema il 10 luglio 2026.