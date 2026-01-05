HomeTrailerThe Rip - Soldi sporchi: il trailer del film che riunisce Matt...
The Rip – Soldi sporchi: il trailer del film che riunisce Matt Damon e Ben Affleck

Di Gianmaria Cataldo

Ben Affleck e Matt Damon, amici e star di Hollywood di lunga data, hanno lavorato insieme a numerosi progetti, sia davanti che dietro la telecamera. Il 2026 li riunisce finalmente, questa volta per un nuovo film originale Netflix che sta per arrivare in piattaforma. In uscita il 16 gennaio, The Rip – Soldi sporchi vede infatti Affleck e Damon nei panni rispettivamente del sergente JD Byrne e del tenente Dane Dumars. A meno di due settimane dal debutto, Netflix ha ora pubblicato un nuovo trailer del film.

Il film è stato diretto e scritto da Joe Carnahan, che ha lavorato alla sceneggiatura con Michael McGrale, e il film è ispirato a una storia criminale realmente accaduta. Oltre a Damon e Affleck, The Rip – Soldi sporchi vede anche la partecipazione di Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Steven Yeun, Teyana Taylor, Kyle Chandler e Scott Adkins.

Netflix ha riportato la seguente sinossi: “Dopo aver scoperto milioni in contanti in un nascondiglio abbandonato, la fiducia tra una squadra di poliziotti di Miami inizia a incrinarsi. Quando forze esterne vengono a conoscenza dell’entità del sequestro, tutto viene messo in discussione, compreso su chi possono contare”.

Oltre al thriller d’azione, The Rip – Soldi sporchi è solo uno dei progetti di Damon per il 2026, poiché è anche pronto a recitare in Odissea di Christopher Nolan, che arriverà nelle sale il 17 luglio. Affleck sta invece attualmente lavorando al suo prossimo film, intitolato Animals, che lo vedrà coinvolto in veste di regista e attore. Damon inizialmente avrebbe dovuto recitare in questo prossimo thriller di Affleck, ma ha dovuto rinunciare proprio a causa delle riprese di Odissea.

Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.

