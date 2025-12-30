Avengers: Doomsday, online il teaser trailer con protagonista Thor!

Chris Hemsworth tornerà finalmente nel Marvel Cinematic Universe nel 2026, quando riprenderà il ruolo di Thor in Avengers: Doomsday. Dopo essere stato proiettato nei cinema per una settimana, la Marvel Studios ha infatti finalmente pubblicato il trailer di con il Dio del Tuono interpretato da Hemsworth. Il teaser è incentrato su Thor che prega Odino e mostra anche il ritorno di sua figlia Love, dato che la figlia di Hemsworth nella vita reale tornerà in questo progetto dopo il suo debutto nell’MCU in Thor: Love and Thunder. L’iconico Avenger chiede dunque la forza per affrontare un nuovo male, che molto probabilmente si riferisce a Robert Downey Jr. nei panni di Dottor Destino.

Il primo trailer aveva invece rivelato che Chris Evans tornerà davvero nel franchise nei panni di Steve Rogers. Questo dopo che l’attore aveva smentito le voci secondo cui avrebbe recitato nel film. La trama di Avengers: Doomsday sembra esplorare la paternità come tema centrale, dato che nel primo teaser è stato rivelato che Steve ha un figlio. Resta da vedere se questo sarà un fattore determinante anche nell’arco narrativo di Thor. Come noto, il terzo trailer mostrato anticipa invece il ritorno degli X-Men.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).