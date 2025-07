Longlegs, la spiegazione del finale: cosa succede a Lee Harker

La fine di Longlegs è agghiacciante, con molteplici morti e rivelazioni. Scritto e diretto da Osgood Perkins, Longlegs ha ricevuto recensioni per lo più positive. Interpretato da Maika Monroe e Nicolas Cage in uno dei suoi ruoli più iconici fino ad oggi, Longlegs si conclude con l’arresto del personaggio principale. Dopo aver decifrato molte delle lettere lasciate da Longlegs sulle scene del crimine, l’agente Lee Harker rivisita il proprio passato e scopre di essere stata una delle ragazze prese di mira dall’assassino. Grazie a una foto che rivela l’identità di Longlegs, l’FBI riesce finalmente a catturarlo.

Longlegs continua a parlare di un “amico di un amico” e cita Apocalisse 13:1 prima di sbattere la testa contro il muro fino alla morte. Harker va a trovare sua madre per scoprire la verità. Ruth uccide il collega di Lee e la bambola di Lee, affermando di essere libera prima di rivelare di aver fatto un patto con Longlegs: avrebbe consegnato le bambole fatte a mano a ciascuna famiglia e avrebbe fatto in modo che gli omicidi avvenissero, a condizione che lui lasciasse vivere Lee. Harker va a trovare la famiglia dell’agente Carter, che è stata presa di mira. Carter uccide sua moglie, ma Lee gli spara subito dopo. Harker uccide anche Ruth, ma quando alla fine di Longlegs sta per sparare alla bambola, si blocca.

Alla fine l’agente Lee Harker è sotto il controllo di Longlegs?

Harker fissa a lungo la bambola di Ruby

Alla fine di Longlegs, Harker cerca di sparare alla bambola come ha fatto Ruth. Si sente lo sparo della pistola di Harker, ma o non ci sono più proiettili o la sicura è inserita (il che è improbabile considerando che ha appena ucciso sua madre). Harker avrebbe potuto ricaricare la pistola, ma era incollata al posto, paralizzata mentre fissava ipnoticamente la bambola. La creazione artigianale di Longlegs sembra avere un’influenza su Harker, impedendo all’agente dell’FBI di ucciderla. È possibile che Harker sia ora sotto il controllo della bambola e, per estensione, di Longlegs.

Potrebbe essere solo il terrore, ma la bambola ha un ascendente su Harker, che è ipnotizzata. Anche se alla fine potrebbe riprendere i sensi e sparare alla bambola, è probabile che Harker sia attratta da essa perché l’influenza di Longlegs ha avuto un ruolo così importante nella sua vita per così tanto tempo. Attraverso la bambola, Longlegs è ancora in grado di comunicare dall’aldilà. Il suo impatto è ancora palpabile ed è possibile che la bambola terrà Harker nelle sue grinfie fino al completamento della missione. Ruby è ancora viva e Longlegs potrebbe usare Harker per portare a termine il lavoro iniziato da lui e Ruth.

Longlegs e Ruth Harker e la citazione di Apocalisse 13:1

Il film del 2024 ha sottintesi satanici

Non è chiaro perché Longlegs, interpretato da Nicolas Cage, abbia iniziato a uccidere famiglie, ma sia lui che Ruth Harker hanno citato Apocalisse 13:1 proprio prima di morire, che menziona una bestia con sette teste e dieci corna. La bestia in questione può essere interpretata come l’Anticristo o un demone che emerge dal mare per ricevere l’autorità e il potere dal drago, Satana, per eseguire i suoi ordini. C’è una seconda bestia che appare nei capitoli successivi. Nel film, Longlegs e Ruth sono le bestie. Ingannano e controllano le famiglie, che credono di ricevere un dono dalla chiesa.

Il vero nome di Longlegs era Dale Ferdinand Cobble. Il film non spiega la sua storia completa né perché abbia iniziato a creare bambole da inviare alle famiglie.

All’inizio di Longlegs, Ruth chiede a Harker se ha detto le sue preghiere. Alla fine del film, Ruth cambia tono e dice qualcosa del tipo che le preghiere sono inutili. Ruth è un esempio di persona manipolata dalla bestia originale, Longlegs, per compiere atti malvagi. Ruth crede che siano necessarie per salvare sua figlia, ma è stata corrotta al punto che anche dopo essersi liberata di Longlegs, continua ad aiutare Longlegs a uccidere le famiglie. È diventata la seconda bestia e, insieme al drago e a Longlegs, costituisce l’inverso della Santissima Trinità.

Cosa sentono le famiglie dopo aver ricevuto la bambola di Longlegs

I dettagli non vengono mai rivelati

Longlegs crea a mano delle bambole che Ruth consegna a ciascuna famiglia, ma la sfera d’argento vuota all’interno della testa della bambola non dà loro istruzioni dirette. Almeno non nel senso comune del termine. Tuttavia, dalla sfera d’argento proviene un suono distintivo. Sembra un sussurro statico che solo la famiglia può sentire. È inquietante e mette i membri della famiglia in uno stato di trance dal quale non riescono a uscire. La sfera d’argento è vuota, ma si scopre che Longlegs trasmette una parte di sé attraverso ogni bambola, ed è possibile che le famiglie sentano la sua voce sussurrare indistintamente.

Perché Longlegs prende di mira le famiglie con figlie nate il 14

Il collegamento torna alla citazione

Longlegs è un serial killer con un approccio metodico: prende di mira famiglie che hanno figlie nate il 14 di un dato mese. Gli omicidi avvengono nei sei giorni precedenti o successivi al compleanno, che probabilmente simboleggia i tre sei che compaiono nel codice. Longlegs non conferma il motivo dietro al 14° compleanno, ma potrebbe riferirsi all’Apocalisse 13:1 — 13+1 fa 14. Il sette è un numero significativo nella Bibbia e il suo doppio rappresenta la completezza, la divinità e la liberazione. Longlegs potrebbe aver creduto di liberare le famiglie attraverso la morte.

Inoltre, il numero 14 potrebbe riferirsi alla bestia con sette teste. L’implicazione è che ci sono due bestie (Longlegs e Ruth) e 14 è il doppio di sette. Sia Longlegs che Ruth hanno citato Apocalisse 13:1, sottolineando l’importanza che aveva nel loro lavoro. Ciò implica anche che la bestia con sette teste può moltiplicarsi. Dopotutto, il serial killer non è mai stato veramente solo nel suo lavoro. Anche prima di morire, Longlegs era sicuro che il suo lavoro sarebbe continuato perché il seme era già stato piantato. Le due bestie e il drago formano essenzialmente i tre lati del triangolo.

Come il finale di Longlegs prepara il terreno per un sequel

Harker e Ruby potrebbero avere ancora qualcosa da raccontare

Longlegs si conclude con un colpo di scena, senza che il pubblico sappia cosa succederà a Harker o Ruby. Entrambe le “bestie” sono morte alla fine di Longlegs, ma la bambola non è stata ancora distrutta, il che significa che Longlegs, dall’aldilà, potrebbe passare il testimone a Harker affinché porti a termine la sua missione in un sequel di Longlegs. Il fatto che Harker non spari alla bambola suggerisce che ora lei sia sotto una sorta di incantesimo. Se diventasse come il serial killer che ha cercato di fermare, sarebbe un percorso interessante da seguire in un sequel horror.

In ogni caso, il finale di Longlegs lascia Harker e Ruby vivi e un sequel potrebbe esplorare cosa succede loro in seguito. Diventeranno entrambi delle “bestie” che ingannano le famiglie e le spingono all’omicidio, come Longlegs e Ruth prima di loro? Non è uno scenario impossibile considerando gli eventi di Longlegs, e sarebbe una strada intrigante da percorrere, in contrasto con il modo in cui Harker è presentato nella storia originale. La storia potrebbe andare in qualsiasi direzione, e Harker è un personaggio affascinante da continuare a seguire in qualunque viaggio lo attenda.

Il vero significato del finale di Longlegs

L’horror del 2024 è un commento sulla famiglia nucleare

Longlegs ha molti livelli e, sebbene sia pieno di riferimenti religiosi, il finale del film allude alla disintegrazione della famiglia nucleare. Longlegs avrebbe potuto prendersela con i bambini, ma ha preso di mira anche i genitori, costringendo il padre a infliggere violenza alla moglie e alla figlia. È molto mirato e si concentra sul deterioramento di questa specifica struttura familiare; in particolare, Harker è l’unica ad essere arrivata all’età adulta, ed è stata cresciuta da una madre single. Allo stesso tempo, il finale di Longlegs suggerisce che la violenza può entrare in qualsiasi casa, non importa quanto sana possa essere una famiglia.

Il finale del film indica anche che chiunque, indipendentemente da quanto si ritenga una brava persona, può essere indotto a compiere azioni orribili e violente se pensa di proteggere qualcuno o di agire per una giusta causa. Tutti i personaggi, in un momento o nell’altro, sono costretti o influenzati a compiere atti violenti che non avrebbero mai immaginato di compiere. Harker arriva persino a uccidere sua madre per salvare qualcun altro alla fine di Longlegs, e il ciclo di violenza continua.

Come è stato accolto il finale di Longlegs

L’horror bizzarro ha conquistato la critica

Longlegs è stato accolto incredibilmente bene dalla critica, con l’horror del 2024 del regista Osgood Perkins che ha ottenuto l’86% sul Rotten Tomatoes Tomatometer, un risultato impressionante. I punti di forza principali di Longlegs, oltre alla performance di Nicolas Cage, sono stati sia la trama che le capacità registiche di Perkins. Il tono del film è stato descritto in diverse recensioni come eccezionalmente forte, con un’atmosfera inquietante e un senso di terrore incessante che sono stati molto apprezzati.

Longlegs è un film horror atmosferico, e sotto questo aspetto ha più che soddisfatto le aspettative. La fotografia sembra aver avuto la precedenza tra gli aspetti su cui i critici si sono concentrati nelle loro recensioni, ricevendo più commenti rispetto alla trama e al finale di Longlegs. Ad esempio, nella recensione di Wendy Ide per The Guardian, la critica parla a lungo del modo magistrale in cui Perkins intreccia le immagini triangolari nel film:

Perkins ha chiaramente un occhio per le immagini suggestive. All’inizio siamo colpiti da un motivo ricorrente di simmetria ossessiva all’interno di ogni inquadratura e da un formato che passa da una piccola cornice che ricorda i filmati amatoriali degli anni ’70 a un’inquadratura panoramica che mostra il ghigno di un personaggio della storia principale, ambientata negli anni ’90. Ma una volta che Harker ha identificato l’emblema satanico, lo schermo si riempie di angoli e triangoli (creati riprendendo gli angoli delle stanze o mettendo in primo piano lo zigzag di una scala). Alcune di queste forme puntano verso l’alto, ma più spesso sono invertite, forse indicando in modo subliminale “l’uomo al piano di sotto”, come Longlegs chiama timidamente il diavolo. Anche la struttura del film assume una forma a tre lati, con la storia divisa in tre capitoli. C’è un’eleganza inaspettata in questa finestra su un male inimmaginabile.

Tuttavia, mentre Perkins ha elogiato molto Longlegs, lei e molti altri critici hanno menzionato negativamente il finale, anche se non in modo tale da costituire una critica importante alla storia. Molti hanno ritenuto che i momenti finali di Longlegs fossero un po’ deludenti semplicemente perché non si concentravano su Nicolas Cage e sulla sua terrificante interpretazione del cattivo protagonista. Come dice Perkins:

[Il personaggio di Nicolas Cage] alla fine si ricollega a uno dei problemi più fastidiosi di Longlegs. Dopo aver creato un cattivo horror potenzialmente iconico, il film cerca di ampliare il pericolo per includere personaggi malvagi secondari. Ma poiché nel film non c’è nient’altro che sia lontanamente terrificante quanto Cage che canta Happy Birthday e ride come un maniaco mentre indossa una protesi facciale di gomma, il suo sanguinoso atto finale sembra stranamente anticlimatico.

Questa sensazione che il finale di Longlegs e i colpi di scena della trama siano in qualche modo deludenti rispetto all’inizio è condivisa da altri critici. Ad esempio, Eliza Jensen, scrivendo per Rough Cut Film, sottolinea che le scene finali del film horror del 2024 sono state eclissate dal suo inizio incredibilmente forte:

Devo ammettere che la trama frammentaria, fatta di colpi di scena soprannaturali e rivelazioni sui personaggi, non è all’altezza di quanto promesso dalla sorprendente scena iniziale. Ma come esperienza, e come omaggio particolarmente sconcertante ai film sui serial killer più soddisfacenti degli anni ’70 e ’90, la storia spaventosa di Perkins funziona.