Harry Potter: il raduno annuale alla stazione di King’s Cross è ufficialmente annullato

Un importante evento annuale dedicato a Harry Potter è stato annullato. Il primo romanzo di J.K. Rowling fu pubblicato nel 1997, ma il franchise cinematografico iniziò quattro anni dopo con Harry Potter e la pietra filosofale del 2001. Da allora, la saga principale di Harry Potter ha prodotto otto film, oltre a una serie spin-off di Animali fantastici, un’opera teatrale e altro ancora.

Ora, una serie TV di Harry Potter è in fase di sviluppo da parte della HBO. Sono stati annunciati diversi membri del cast principale, tra cui Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, Arabella Stanton in quello di Hermione Granger e Alastair Stout in quello di Ron Weasley. Tra gli altri, Nick Frost, John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Johnny Flynn e Bel Powley.

Purtroppo, ci sono state delle novità negative nell’universo di Harry Potter: la giornata “Ritorno a Hogwarts” (Back to Hogwarts) alla stazione di King’s Cross è stata cancellata. Secondo Collider, gli organizzatori hanno confermato che l’evento non tornerà nel 2025 e non è previsto che si ripeta negli anni successivi. Il motivo dichiarato della cancellazione è stato il sovraffollamento e l’interruzione del trasporto per i pendolari.

Cos’è l’evento“Ritorno a Hogwarts”?

L’evento “Ritorno a Hogwarts” si teneva ogni 1° settembre alle 11:00. I fan si riunivano nella vera stazione di King’s Cross a Londra, dove erano state girate scene tra cui l’Hogwarts Express. Per celebrare la partenza immaginaria dal binario 9¾, la tradizione prevedeva un annuncio e dei tabelloni delle partenze che mostravano un viaggio a “Hogsmeade”.

Già lo scorso anno, il tradizionale evento in presenza non si era svolto a causa delle preoccupazioni relative alla folla. L’aggiornamento di quest’anno pone ufficialmente fine alla celebrazione in presenza.

Warner Bros. continua a offrire ai fan un modo per celebrare il giorno del “Ritorno a Hogwarts“. L’azienda offre un’esperienza digitale per i fan di Harry Potter che includerà omaggi, concorsi a tema e una proiezione gratuita di Harry Potter e il Calice di Fuoco. Seguirà una sessione di domande e risposte con gli attori gemelli Weasley, James e Oliver Phelps.