Una pallottola spuntata: il film sarà “pura gioia”

Andy Samberg ha appoggiato pienamente l’imminente film con Liam Neeson, Una pallottola spuntata, elogiando la nuova commedia prima della sua uscita. Una pallottola spuntata è uno dei franchise comici più famosi di tutti i tempi e, ora che sta per essere ripreso con Liam Neeson nel ruolo, molti fan non vedono l’ora di vederlo in uscita il 1° agosto.

Parlando con Owen Danoff di Screen Rant durante la promozione della loro serie TV animata Digman!, ad Andy Samberg e Neil Campbell è stato chiesto di Una pallottola spuntata. Il regista di Una pallottola spuntata, Akiva Schaffer, è un collaboratore frequente di Andy Samberg, essendo entrambi membri del gruppo musicale comico The Lonely Island.

Samberg ha descritto Una pallottola spuntata come “pura gioia“, affermando che Schaffer “ha fatto faville“. Samberg spiega che tutti quelli con cui ha visto il film lo adorano e che è “tutto scherzi, da cima a fondo“. Samberg dice anche che “Liam è così divertente, e lo stesso vale per Pamela Anderson“. Ecco il suo commento completo:

“Non siamo in Una Pallottola Spuntata, ma Una Pallottola Spuntata è fantastico. È pura gioia. Voglio dire, sono di parte, ovviamente; Akiva è il mio uomo. Ma tutti quelli con cui l’ho visto sono usciti dicendo la stessa cosa, ovvero: ‘Non mi ero reso conto di quanto mi mancasse quella sensazione di una commedia pura e spensierata, tutta scherzi, da cima a fondo, al cinema’. E sono andato a un sacco di proiezioni e proiezioni di prova con amici e parenti, cose del genere. Io e Akiva siamo sempre coinvolti nelle cose l’uno dell’altro, e penso che lui abbia semplicemente fatto scintille. Liam è così divertente; è così bravo. Pam è così brava. Sono davvero emozionato per loro. Spero che tutti vadano a vederlo perché è super divertente. Album? Spero.”

La trama di Una pallottola spuntata