The Girl with the Needle: trailer dell’acclamato horror gotico in arrivo su MUBI

MUBI, ha rilascia trailer di The Girl with the Needle di Magnus von Horn prossimamente in arrivo su MUBI. The Girl with the Needle, diretto da Magnus von Horn e co-sceneggiato da Line Langebek Knudsen, è stato presentato in anteprima mondiale in Concorso al Festival di Cannes di quest’anno ed è interpretato da Vic Carmen Sonne (Neon Heart, Godland), Trine Dyrholm (The Commune, Queen of Hearts, Mary and George), Besir Zeciri (Wildland) e Joachim Fjelstrup (Itsi Bitsi).

The Girl with the Needle è stato il film scelto dalla Danimarca come candidato ai 97esimi Academy Awards e ha recentemente ricevuto tre nomination ai 37esimi European Film Awards, tra cui: Attrice europea per Vic Carmen Sonne e Tryne Dyrholm e Sceneggiatore europeo per Magnus von Horn e Line Langebek.

La giovane operaia Karoline (Vic Carmen Sonne) lotta per sopravvivere nella Copenaghen del secondo dopoguerra. Quando si ritrova disoccupata, abbandonata e incinta, la carismatica Dagmar (Trine Dyrholm) la accoglie come balia in un’agenzia di adozioni clandestina che trova case adottive per i bambini indesiderati. Tra le due si instaura un legame profondo, fino a quando una scoperta sconvolgente manda improvvisamente in frantumi il mondo di Karoline.

Ispirato a una storia vera e diretto da Magnus von Horn (Sweat), The Girl With The Needle è uno sguardo profondo e ossessionante sulla ricerca dell’amore e della moralità da parte di una donna.

Magnus von Horn si è diplomato alla Polish National Film School di Łódź dove attualmente è anche insegnante. Si è affermato a livello internazionale come regista promettente già con i suoi cortometraggi, presentando film a festival come il Sundance e Locarno. Trovando stimolante lavorare in lingue diverse, il suo lungometraggio d’esordio, The Here After, era in svedese ed è stato presentato in anteprima alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2015; gli è valso anche il premio Guldbaggen svedese per la miglior regia e il miglior film. Il suo secondo lungometraggio, Sweat, era in polacco e faceva parte della selezione ufficiale del Festival di Cannes nel 2020.

The Girl with the Needle è prodotto da Nordisk Film Creative Alliance in coproduzione con Lava Films e Nordisk Film Production Sverige. È coprodotto con Film i Väst, EC1 Łódź Film Fund e il Lower Silesia Film Center e co-finanziato dal Danish Film Institute, dal Polish Film Institute, dallo Swedish Film Institute, da DR, SVT, Nordisk Film & TV Fond e da Eurimages e Creative Europe Media. I produttori sono Malene Blenkov e Mariusz Włodarski.