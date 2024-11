Logan è stato di ispirazione per uno dei momenti più toccanti di Avengers: Endgame

Sebbene Logan non sia stato l’adattamento fedele di “Old Man Logan” che molti fan speravano o si aspettavano, non si può negare che sia stato un emozionante e potente saluto per il Wolverine di Hugh Jackman.

Il film del 2017 ha visto l’attore dare l’ultimo addio al mutante artigliato… almeno per un po’. Come sappiamo, Jackman è tornato nel ruolo per Deadpool & Wolverine, al fianco di Ryan Reynolds, in cui interpreta però una variante del personaggio morto nel film di James Mangold. Una delle principali preoccupazioni relative a un ritorno del Wolverine di Hugh Jackman dal regno dei morti era relativa proprio alla perfezione di quel finale.

Powered by

Parlando del documentario Assembled: The Making of Deadpool & Wolverine che è arrivato su Disney+ all’inizio di questa settimana, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha rivelato come Logan abbia influenzato la fine del periodo di Robert Downey Jr. come Iron Man in Avengers: Endgame del 2019.

“Sono sempre stato molto esplicito con Hugh sul fatto che avesse avuto uno dei finali migliori di sempre per qualsiasi personaggio immaginario”, ha spiegato Feige. “E gli ho detto che è stato incredibile, quello che è stato in grado di realizzare in Logan”. “Questo è quello a cui abbiamo guardato con Robert Downey Jr. in Endgame, ovvero dare a questo incredibile e iconico personaggio immaginario un finale incredibile”, ha aggiunto.

La morte di Tony Stark è stata tanto memorabile quanto quella di Wolverine, con entrambi i rispettivi finali che hanno fatto scendere una lacrima anche al più duro fan dei film di fumetti.

Kevin Feige sull’importanza di lasciare intonso il finale di Logan

All’inizio di quest’anno, Feige ha affrontato l’importanza di preservare l’eredità di Logan in Deadpool & Wolverine: “Beh, era qualcosa di cui avevamo parlato molti, molti anni fa”, ha detto. “Una delle prime conversazioni che ho avuto con Hugh Jackman dopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney è stata che Logan è una delle storie più belle di sempre: non possiamo disfare quello che ha raccontato. Non possiamo toccarlo, e non lo abbiamo fatto per molti anni.”

“Quando è nata l’idea, e quando è nata la trama [per Deadpool e Wolverine], e quando Hugh ha contattato Ryan Reynolds in quello che è diventato un momento importante, credo, certamente nella storia della Marvel e forse nella storia del cinema, si trattava ancora di chiedere, ‘Ok, come facciamo a farlo in un modo che, come dici tu, non neghi lo straordinario dramma e l’emozione di Logan?'”

Feige ha continuato, “Il tempismo era perfetto perché il multiverso è qualcosa che avevamo già stabilito e impostato, e la Time Variance Authority era lì per aiutarci a navigare in quelle acque in un modo che ha permesso a Deadpool di andare a cercare una versione di Wolverine che non fosse morta sottoterra. Penso che [fin dall’inizio del film], ci siamo diretti verso quella direzione.”

Chiaramente Feige fa riferimento alla sequenza iniziale del film in cui Wade va a dissotterrare il cadavere di Logan e lo usa poi per uccidere brutalmente gli agenti della TVA (sulle note di “Bye Bye Bye” degli NSYNC). Avengers: Endgame e Logan sono ora in streaming su Disney+.