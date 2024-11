Back in Action: trailer della nuova commedia d’azione di Netflix

È uscito il teaser trailer di Back in Action, il nuovo film diretto da Seth Gordon (Come ammazzare il capo… e vivere felici) in arrivo il 17 gennaio 2025 solo su Netflix. Il film segna il ritorno di Cameron Diaz e Jamie Foxx insieme sul grande schermo dopo dieci anni e vanta un cast stellare che include Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott e Jamie Demetriou. La sceneggiatura è stata scritta da Gordon insieme a Brendan O’Brien (Cattivi vicini).

Anni dopo aver abbandonato una vita da spie della CIA per mettere su famiglia, Emily (Cameron Diaz) e Matt (Jamie Foxx) si ritrovano nuovamente trascinati in quel mondo quando la loro copertura salta.