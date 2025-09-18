The Last Frontier: trailer del nuovo thriller con Jason Clarke

Oggi Apple TV+ ha presentato il trailer di The Last Frontier, la nuova serie thriller ricca di azione dei creatori Jon Bokenkamp (“The Blacklist”) e Richard D’Ovidio (“The Call”), con protagonista e produttore esecutivo Jason Clarke (“Zero Dark Thirty”). Ambientata nelle remote lande selvagge dell’Alaska, “The Last Frontier” farà il suo debutto su Apple TV+ il 10 ottobre con i primi due episodi dei dieci totali seguiti da nuovi episodi ogni venerdì, fino al 5 dicembre.

La trama di The Last Frontier

The Last Frontier segue Frank Remnick (Clarke), l’unico sceriffo federale responsabile delle tranquille e aspre lande dell’Alaska. La giurisdizione di Remnick viene sconvolta quando un aereo che trasportava detenuti precipita nella remota regione selvaggia, liberando decine di violenti detenuti. Incaricato di proteggere la città che ha giurato di mantenere al sicuro, Remnick comincia a sospettare che l’incidente non sia stato casuale, ma il primo passo di un piano ben congegnato con implicazioni di vasta portata e devastanti.

Oltre a Clarke, il cast include Dominic Cooper (“The Gold”), Haley Bennett (“I magnifici 7”), Simone Kessell (“Yellowjackets”), Dallas Goldtooth (“Reservation Dogs”) e Tait Blum (“For All Mankind”), insieme alla candidata all’Oscar e vincitrice di numerosi Emmy Alfre Woodard (“Clemency”).

Prodotta da Apple Studios, “The Last Frontier” è prodotta da Bokenkamp e D’Ovidio, che sono anche gli sceneggiatori, insieme a Clarke, Laura Benson (“The Big C”), Glenn Kessler (“Bloodlines”), Albert Kim (“Nikita”) e il regista della serie Sam Hargrave (“Extraction”).