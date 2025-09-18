The Lost Bus: nuovo trailer del thriller con Matthew McConaughey

Dopo la première mondiale di The Lost Bus alla 50ª edizione del Toronto International Film Festival, dove i critici hanno salutato il film come “un classico istantaneo” e una “celebrazione del semplice eroismo, della comunità e del superamento delle avversità” che “ti tiene con il fiato sospeso e con il cuore in gola”, Apple Original Films ha svelato un secondo trailer dell’attesissimo nuovo thriller diretto dal candidato all’Oscar Paul Greengrass in arrivo su Apple TV+ il prossimo 3 ottobre.

Ispirato a fatti realmente accaduti, The Lost Bus è una corsa ad alta tensione attraverso uno degli incendi boschivi più letali nella storia degli Stati Uniti in cui uno sbandato autista di scuola bus (il premio Oscar Matthew McConaughey) e un’insegnante affettuosa (America Ferrera, vincitrice di Emmy, SAG e Golden Globe) lottano per salvare 22 bambini intrappolati in un inferno di fiamme. Oltre a McConaughey e Ferrera, il cast include anche Yul Vazquez, Ashlie Atkinson e Spencer Watson.

Scritto da Paul Greengrass e Brad Ingelsby, che sono anche produttori esecutivi, il film è prodotto da Gregory Goodman, Jason Blum per Blumhouse Productions, Jamie Lee Curtis per Comet Pictures ed è basato sul libro “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire” di Lizzie Johnson, anche lei produttrice esecutiva come pure Amy Lord.