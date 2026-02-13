Keeper – L’Eletta, ecco il trailer di San Valentino!

Dal 12 marzo al cinema distribuito da Be Water, Keeper – L’eletta è il nuovo film di Osgood Perkins, di cui oggi vi proponiamo un trailer special, in occasione di San Valentino.
In una baita isolata, Liz e Malcolm si godono il loro weekend fuori porta. Ma presenze inquietanti e un legame oscuro con la foresta iniziano a emergere. Le visioni si moltiplicano, la realtà vacilla e il rifugio si trasforma in un incubo di manipolazione, destino e mostruosa eredità.
‘’Keeper è stata l’occasione per esplorare il mostro che può nascondersi dentro una relazione.’’ – Oz Perkins
Dopo il successo mondiale di Longlegs e l’acclamato adattamento di The Monkey, il nuovo viaggio nel male di Osgood Perkins con Tatiana Maslany e Rossif Sutherland.