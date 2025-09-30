HomeTrailerZootropolis 2: Nick e Judy alle prese con i rettili nel trailer...
Zootropolis 2: Nick e Judy alle prese con i rettili nel trailer finale

Chiara Guida
Chiara Guida

-

Disney ha pubblicato un trailer finale per Zootropolis 2, che presenta tantissime nuove e divertenti scene tratte dal sequel animato, oltre a una nuovissima canzone originale, “Zoo”, interpretata dalla superstar del pop Shakira, che torna anche come voce di Gazelle.

La storia si concentra sui poliziotti Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (Jason Bateman) che incontrano una misteriosa vipera, Gary De’Snake (Ke Huy Quan).

Zootropolis 2 introduce Gary De’Snake, Nibbles e la terapeuta animale Dott.ssa Fuzzby oltre a dare il bentornato anche a una serie di personaggi che hanno fatto il loro debutto nel film premio Oscar® Zootropolis.

Dal team vincitore dell’Oscar® composto da Jared Bush e Byron Howard (registi) e Yvett Merino (produttore), Zootropolis 2 è il 64° film d’animazione dei Walt Disney Animation Studios.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

