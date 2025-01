Biancaneve: un nuovo trailer italiano del film con Rachel Zegler

È disponibile da oggi il nuovo trailer di Biancaneve, la rivisitazione in live-action della classica fiaba Disney del 1937 che arriverà nelle sale italiane il 20 marzo 2025. Il film vede Rachel Zegler (West Side Story) nel ruolo della protagonista e Gal Gadot (Wonder Woman) nei panni della matrigna, la Regina Cattiva. La magica avventura ripercorre la storia senza tempo con gli amati personaggi Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Pisolo ed Eolo.

Marc Webb dirige Biancaneve

Il film Disney Biancaneve è diretto da Marc Webb (The Amazing Spider-Man) e prodotto da Marc Platt (La Sirenetta) e Jared LeBoff (La Ragazza del Treno), con Callum McDougall (Il Ritorno di Mary Poppins) nel ruolo di produttore esecutivo, e presenta nuove canzoni originali di Benj Pasek e Justin Paul (Caro Evan Hansen).

Pur adattando molti elementi classici del film d’animazione Biancaneve uscito nel 1937, il film ha trovato il modo di aggiornare e migliorare la storia. “Waiting On a Wish” sembra essere un esempio lampante di ciò, in quanto la canzone non solo rivela dettagli sul passato di Biancaneve, ma aiuta ad approfondire il suo conflitto interiore e le motivazioni generali. Questo è uno dei tanti modi in cui la versione di Zegler di Snow sarà più sviluppata rispetto alla versione del 1937 del personaggio.