A Deadly American Marriage: il caso Jason Corbett, la storia vera dietro al documentario di Netflix

Quando Jason Corbett si innamorò di Molly Martens, sembrò la risposta alle preghiere del vedovo e la realizzazione di un sogno. Invece, la loro relazione – e la vita di Corbett – finirono in quella che un investigatore definì “una delle scene del crimine più sanguinose” che avesse visto “da molto tempo”. Come la felice coppia sia finita in quella situazione raccapricciante è l’argomento del nuovo documentario Netflix, A Deadly American Marriage: il caso Jason Corbett, ora disponibile in streaming.

Quando la moglie di Corbett, Margaret “Mags” Fitzpatrick, morì di un attacco d’asma nel 2006, il trentenne uomo d’affari irlandese si ritrovò solo con il dolore e due bambini piccoli da crescere. Assunse la venticinquenne Molly Martens, un’americana originaria di Knoxville, nel Tennessee, come ragazza alla pari. Arrivò a Limerick, in Irlanda, nel 2008 per lavorare come tata e prendersi cura dei figli di Corbett, Jack, che allora aveva 3 anni, e Sarah, di 1. Poco dopo la sua assunzione, Corbett e Martens iniziarono una relazione e alla fine si fidanzarono. Corbett riuscì a trasferire il suo lavoro negli Stati Uniti, così lui, la sua fidanzata e i suoi due figli si trasferirono dall’Irlanda alla Carolina del Nord per iniziare una nuova vita. Lì Corbett e Martens si sposarono alla presenza della famiglia e degli amici di Corbett. Fu nella Carolina del Nord che la vita di Corbett si concluse qualche anno dopo, il 2 agosto 2015.

Cosa accadde quella notte

I dettagli di quella notte sono stati dibattuti in tribunale, nei libri, negli episodi di 20/20 e 48 Hours e, ora, in A Deadly American Marriage: il caso Jason Corbett, nuovo documentario prodotto e diretto da Jessica Burgess (Rich & Shameless, American Monster) e Jenny Popplewell (What Jennifer Did, American Murder: The Family Next Door). Ciò che è chiaro è che Corbett, allora trentanovenne, e Martens ebbero una lite. Martens sostiene che i due litigassero spesso e che Corbett potesse essere violento, tuttavia non è stato dimostrato se tale affermazione fosse vera o se fosse una strategia difensiva.

Il padre di Molly, Tom Martens, ex agente dell’FBI, si trovava a casa della figlia e del genero a Wallburg, in Carolina del Nord, quando sentì un trambusto. Afferrò una mazza da baseball in alluminio e corse in aiuto della figlia. Poco dopo, Tom Martens chiamò il 911 e disse al centralinista che suo genero aveva bisogno di aiuto. “Sta sanguinando dappertutto, e io, io potrei averlo ucciso”, disse Tom in una chiamata al 911, ascoltata nel documentario. In seguito, Tom e Molly Martens ammisero di aver ucciso Corbett, insistendo di averlo picchiato con un mattone e una mazza da baseball per legittima difesa. L’accusa, tuttavia, dichiarò che la morte di Corbett era stata un omicidio.

Secondo le trascrizioni degli interrogatori della polizia condivise dalla CBS, Tom Martens affermò che quando lui e sua moglie arrivarono a casa della figlia quella sera, Corbett era ubriaco. Mentre la famiglia andò a letto senza incidenti, le cose precipitarono quando la figlia di Corbett, Sarah, si svegliò da un incubo e Molly andò a controllare come stava. Corbett, a quanto pare, era sconvolto per essere stato svegliato e ne è seguita una lite, che secondo Molly non era insolita, sostenendo che Corbett fosse spesso violento.

Molly sostiene che Corbett la stesse soffocando e che lei temeva per la sua vita. Quando suo padre è arrivato sul posto, Corbett si è rivoltato contro di lui. Sostiene che suo padre sia caduto durante la colluttazione e che, quando Corbett, a quanto pare, gli si è lanciato contro, lei abbia afferrato un mattone che si trovava sul suo comodino e lo abbia colpito in testa. Suo padre ha preso la mazza e lo ha colpito a sua volta, preoccupato che la vita di sua figlia, oltre alla sua, fosse in pericolo.

Il procuratore distrettuale che si occupa del caso ha definito il referto dell’autopsia “orribile”, sottolineando la forza necessaria per causare il tipo di lesioni riscontrate dal medico legale. La sorella di Corbett è stata poi informata dalla polizia che suo fratello “ha subito almeno una dozzina di colpi alla testa”, secondo CBS News. Mentre inizialmente la polizia sembrava credere che la morte di Corbett fosse stata un atto di legittima difesa, il documentario mostra la polizia e i pubblici ministeri intenti a costruire un caso di omicidio colposo.

Nel documentario, l’investigatore e il procuratore distrettuale hanno osservato che la chiamata al 911 sembrava una messa in scena e che i soccorritori sul posto ritenevano che il corpo di Corbett fosse troppo freddo per corrispondere alla versione dei Martens. Tom Martens è anche un interrogatore addestrato dall’FBI, il che rappresenta una sfida per chiunque cerchi di interrogarlo. Inoltre, i bambini sembrano probabilmente addestrati: Jack, di 10 anni, ha affermato che suo padre “ha ferito fisicamente e verbalmente mia madre“, mentre Sarah, di 8 anni, si è sentita dire dalla madre che suo padre “non era un granché come padre“. Nel gennaio 2016, Molly e Tom Martens sono stati entrambi accusati di omicidio di secondo grado.

Un processo emette un verdetto

Nel successivo processo del 2017, l’accusa sostenne che Corbett intendesse lasciare Molly e riportare Jack e Sarah in Irlanda con sé. Molly, che aveva cresciuto i bambini per la maggior parte della loro vita, non li aveva mai formalmente adottati e non voleva perdere i bambini che considerava suoi, il che aumentò le tensioni tra la coppia. A ulteriore supporto di tale affermazione vi era il fatto che nel suo testamento Corbett avesse nominato sua sorella, Tracey, e suo marito come tutori dei bambini, non sua moglie. Questa tensione potrebbe aver contribuito a scatenare una lite con Corbett la sua ultima notte. L’accusa sostenne che la legittima difesa fosse una spiegazione discutibile per la morte di Corbett, dato che l’autopsia rivelò che Corbett era stato colpito alla testa almeno una dozzina di volte, con conseguente schiacciamento del cranio. I Martens, tuttavia, erano fisicamente illesi, cosa che l’accusa sosteneva fosse improbabile se stessero davvero lottando per la vita. Inoltre, il rapporto tossicologico metteva in dubbio altre dichiarazioni dei Martens. Dopo aver ascoltato le testimonianze, la giuria deliberò per tre ore prima di emettere due verdetti di colpevolezza unanimi. Molly e Tom furono condannati ciascuno a 20-25 anni di carcere.

Ma il caso non si concluse così

Poco dopo la sentenza, la difesa presentò una mozione per l’annullamento della sentenza a causa della cattiva condotta della giuria. Un giurato aveva ipotizzato che i membri della giuria avessero discusso il caso insieme prima di ascoltare tutte le prove, il che può costituire motivo di un processo iniquo. Il giudice del processo respinse l’istanza, ma un anno dopo la difesa si rivolse alla corte d’appello, questa volta sostenendo che erano stati commessi numerosi errori durante il processo, tra cui una potenziale cattiva condotta della giuria, macchie di sangue non analizzate sui boxer di Tom e quella che consideravano una testimonianza potenzialmente discolpante dei bambini, non ammessa al processo. La corte d’appello annullò il verdetto. L’accusa, tuttavia, presentò ricorso contro la sentenza alla Corte Suprema in seduta plenaria.

Nel marzo 2021, la Corte Suprema del North Carolina ordinò un nuovo processo per Molly e Tom Martens. I due furono rilasciati su cauzione il mese successivo. Entrambe le parti iniziarono a prepararsi per nuovi processi. Gli avvocati di Molly erano pronti a sostenere la legittima difesa e a costruire un caso in cui Corbett fosse stato un violento abusatore che avrebbe potuto persino aver ucciso la sua prima moglie. La difesa, Jack e Sarah Corbett, ha sostenuto che Molly aveva detto loro di mentire alla polizia e che il padre non era in alcun modo violento o violento. La difesa riteneva che questa sarebbe stata una prova schiacciante per i Martens.

Nell’ottobre 2023, Molly e Tom si sono dichiarati colpevoli di omicidio colposo volontario per evitare un altro processo e il rischio di tornare in prigione. Durante le udienze dei Martens, entrambi i figli hanno rilasciato dichiarazioni di vittime che dipingevano un ritratto brutale di Molly come se li avesse derubati del padre, della loro infanzia e della loro innocenza. Entrambi i figli, secondo l’Associated Press, hanno esortato il giudice a infliggere a Molly e Thomas Martens la pena massima di 25 anni per la morte del padre. Nel documentario, Molly sostiene che i figli siano stati sottoposti a lavaggio del cervello e usati come “strumenti del male”, dimenticando la realtà del tempo trascorso insieme.

I Martens sono stati condannati ciascuno a una pena da 51 a 70 mesi per la morte di Corbett. Tuttavia, poiché avevano già scontato una pena detentiva dopo il processo originale, avrebbero trascorso solo altri sette o otto mesi in carcere, secondo un servizio giornalistico presente nel documentario. I due Martens hanno trascorso circa quattro anni dietro le sbarre, a intermittenza, prima di essere rilasciati nel giugno 2024, secondo il quotidiano The News & Observer di Raleigh.

Restano degli interrogativi

Tuttavia, il mistero e l’intrigo che circondano il caso persistono. A Deadly American Marriage: il caso Jason Corbett di Netflix rivisita il grande quesito su cui si basa il caso: si è trattato di legittima difesa o di un omicidio premeditato? Molly era un’assassina spietata o una donna disperata che cercava di sfuggire a un marito violento, aiutata da un padre desideroso di salvare la figlia? Per aiutare a rispondere a questa domanda, il documentario presenta interviste a Molly Martens, Thomas Martens, alla sorella di Corbett, Tracey Corbett-Lynch, e ai due figli di Corbett, che avevano 8 e 10 anni al momento della morte del padre. Dopo la morte del padre, i figli tornarono in Irlanda a vivere con la zia, che da tempo si batteva per ottenere giustizia per il fratello, scrivendo un libro sul caso, “My Brother Jason”.

Il documentario include anche interviste a diversi investigatori e pubblici ministeri coinvolti nelle indagini sull’omicidio di Corbett del 2015, agli avvocati di Molly Martens che vinsero l’appello e ad altri. Il risultato è un ritratto di un crimine e di un processo penale che offre agli spettatori “un raro sguardo sulle prospettive contrastanti di coloro che sono più vicini al caso”.