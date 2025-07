Venezia 82: svelate le giurie del Concorso, di Orizzonti e delle altre sezioni

È stata svelata la giuria internazionale completa per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 82.

La giuria, che si si accompagnerà al già annunciato Presidente del Concorso Alexander Payne, è composta da: l’attrice e scrittrice brasiliana candidata all’Oscar Fernanda Torres (“Io sono ancora qui“), l’eminente regista iraniano Mohammad Rasoulof (“Il seme del fico sacro“), il regista, sceneggiatore e produttore rumeno vincitore della Palma d’Oro Cristian Mungiu (“4 mesi, 3 settimane e 2 giorni”), il regista francese Stéphane Brizé (“Fuori stagione”), la regista italiana Maura Delpero (“Vermiglio”) e l’attore e produttore cinese Zhao Tao (“Intrappolato dalle maree”).

Oltre ad assegnare il Leone d’Oro per il miglior film, la giuria del concorso assegnerà anche il Leone d’Argento, il Leone d’Argento per la miglior regia, la Coppa Volpi per la migliore attrice protagonista, la Coppa Volpi per il miglior attore, il premio speciale della giuria, la migliore sceneggiatura originale e il Premio Marcello Mastroianni per un giovane attore o attrice emergente.

La regista francese Julia Ducournau (“Titane”), vincitrice della Palma d’Oro e tornata a Cannes quest’anno con “Alpha“, presiederà la sezione Orizzonti, dedicata alle opere più innovative. La giuria di Orizzonti comprenderà anche il regista e videoartista italiano Yuri Ancarani (“The Challenge”, “Atlantide”), il critico cinematografico argentino Fernando Enrique Juan Lima, la regista australiana Shannon Murphy (“Babyteeth”) e l’artista e regista americano RaMell Ross (“Nickel Boys”).

Inoltre, la regista scozzese Charlotte Wells (“Aftersun”) presiederà la giuria del Premio Luigi de Laurentiis per la migliore opera prima in tutte le sezioni di Venezia, del valore di 100.000 dollari.

Alla giuria di Venezia per la migliore opera prima si uniscono a Wells, la regista e produttrice franco-tunisina Erige Sehiri (“Promised Sky”), membro fondatore del collettivo Rawiyat – Sisters in Film che sostiene le registe arabe, e il regista italiano Silvio Soldini.

L’82a edizione di Venezia si terrà dal 27 agosto al 6 settembre. Il programma sarà annunciato il 22 luglio.