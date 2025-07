Captain Planet: Netflix sta lavorando alla serie live action

L’attesissimo adattamento live-action di Captain Planet and the Planeteers sta finalmente procedendo nella fase di pre-produzione, con un colpo di scena importante. In un contesto competitivo, Netflix ha avviato lo sviluppo di Captain Planet, una serie live-action basata sulla serie animata cult, secondo quanto riportato da Deadline. La serie è prodotta dalla Berlanti Productions di Greg Berlanti, da Appian Way di Leonardo DiCaprio e da Warner Bros. Television, dove ha sede Berlanti Prods.

La co-creatrice/produttrice esecutiva di Mrs. Davis, Tara Hernandez, scriverà l’adattamento della serie animata di supereroi ambientali del 1990 Captain Planet and the Planeteers, trasmessa su TBS e in syndication per sei stagioni, trasmesso in Italia inizialmente sulle reti RAI, dalla fine degli anni ’80, e successivamente riproposto su Boomerang a partire dal 2004, con repliche su Boing dal 2005.

Appian Way aveva già guidato la produzione di un film live-action di Captain Planet. Originariamente avviato dalla Paramount Pictures nel 2016 con Glen Powell come sceneggiatore e Jono Matt, e potenzialmente protagonista, il progetto non si è mai concretizzato, con i diritti che sono poi tornati alla Warner Bros. Discovery.

DiCaprio e Jennifer Davisson di Appian Way sono i produttori esecutivi della serie live-action di Captain Planet, insieme a Berlanti Prods, Sarah Schechter e Leigh London Redman. Powell non è coinvolto, ma Matt è un produttore, secondo alcune fonti.

Ideata da Ted Turner, Captain Planet and the Planeteers segue cinque adolescenti che affrontano disastri ambientali con l’aiuto di un supereroe, Captain Planet. La serie animata è stata prodotta da DIC Enterprises (stagioni 1-3) e Hanna-Barbera Cartoons (stagioni 4-6).

Berlanti non è estraneo al genere dei supereroi: ha costruito un vasto universo DC con la CW. Questo segna il secondo adattamento live-action di alto profilo di un’amata proprietà animata della WBD per Netflix da parte di Berlanti Prods., dopo l’imminente serie sulle origini di Scooby-Doo. Presso Netflix, la società ha anche curato la serie thriller drammatica di successo You, co-creata da Berlanti.

Il programma attuale di Berlanti Prods. include Brilliant Minds della NBC e All American della CW. La pipeline della società include anche il thriller horror Stillwater, basato sui fumetti di Skybound, la cui serie è stata ordinata da Amazon con l’adattamento di Berlanti e Carly Wray; il giallo Foster Dade in lavorazione per Hulu; Dilettante, con Jeff Daniels, in lavorazione per Apple; e un dramma familiare per HBO Max.

Le cause ambientali sono state al centro della produzione di documentari di Appian Way, con progetti come The Path Of the Panther, vincitore di un Emmy, We Are Guardians, Virunga, And We Go Green, Fin, The Loneliest Whale e Ice On Fire, oltre alla serie animata per bambini Ozi: Voice of the Forest.

Dopo un decennio come sceneggiatrice e produttrice di The Big Bang Theory e dello spin-off Young Sheldon, Hernandez ha co-creato con Damon Lindelof e ha ricoperto il ruolo di produttrice esecutiva e showrunner della miniserie a tema intelligenza artificiale di Peacock, Mrs. Davis. È rappresentata da WME. Berlanti Prods. è rappresentata da CAA; Appian Way da LBI.