The Rookie, il ritorno di un villain amatissimo: lo showrunner anticipa nuove possibilità

Mentre The Rookie si prepara a entrare nella storia della TV generalista con una ottava stagione dal respiro internazionale, lo showrunner Alexi Hawley ha fornito un aggiornamento molto atteso dai fan sul possibile ritorno di uno dei villain più apprezzati della serie.

La stagione 8, in arrivo il 6 gennaio 2026 su ABC, debutterà con un episodio ambientato parzialmente in Europa, con riprese effettuate a Praga. Ma oltre alla dimensione internazionale, l’attenzione del pubblico è rivolta soprattutto ai personaggi ricorrenti che potrebbero tornare a scuotere l’equilibrio narrativo della serie.

Elijah Stone potrebbe tornare, ma senza forzature narrative

In un’intervista rilasciata a ScreenRant, Hawley ha affrontato direttamente la questione del ritorno di Elijah Stone, interpretato da Brandon Jay McLaren, uno dei villain più citati e rimpianti dagli spettatori.

Lo showrunner ha confermato che l’idea di riportare Elijah è concreta e condivisa dalla writers’ room, pur riconoscendo una difficoltà strutturale: il personaggio è attualmente in carcere. Hawley ha spiegato che l’obiettivo è trovare una soluzione organica, evitando espedienti abusati come fughe di prigione ripetute, ma senza rinunciare a un ritorno che abbia un peso reale nella storia.

Secondo Hawley, Elijah è stato una presenza fondamentale per diverse stagioni, e il desiderio di rivederlo nasce proprio dall’impatto che ha avuto sull’identità della serie.

Perché Elijah è uno dei villain più memorabili di The Rookie

Elijah Stone viene introdotto in un episodio chiave della quarta stagione e si impone subito come uno degli antagonisti più pericolosi della serie. Boss criminale spietato, è legato a una delle storyline più intense di The Rookie attraverso il suo conflitto con Wesley Evers, interpretato da Shawn Ashmore.

Nel corso delle stagioni 4 e 5, Elijah appare in 11 episodi, lasciando un segno profondo non solo per le azioni del personaggio, ma anche per la performance di McLaren, capace di renderlo credibile, inquietante e memorabile. Un equilibrio che, secondo molti fan, rappresenta uno dei punti di forza della serie.

Il possibile ritorno di Elijah potrebbe inoltre intrecciarsi con la storyline di Monica Stevens (Bridget Regan), avvocata del personaggio in passato e figura centrale nel finale della stagione 7.

Con un cast confermato che include Nathan Fillion, Jenna Dewan, Mekia Cox, Alyssa Diaz, Richard T. Jones e Melissa O’Neil, la stagione 8 di The Rookie si preannuncia densa di eventi. E il possibile ritorno di Elijah Stone potrebbe essere uno degli assi più forti giocati dagli autori.