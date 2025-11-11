Alien: la storia della Weyland-Yutani Corporation spiegata

Introdotta nel film di Ridley Scott del 1979, Alien, la storia della Weyland-Yutani Corporation spiega che essa è una forza della natura altrettanto distruttiva, terrificante e inarrestabile quanto gli xenomorfi. Entrambe le entità sono cattivi del mondo di Alien a pieno titolo, ma la Weyland-Yutani Corporation è nota per controllare gran parte del mondo spaziale, compresa la tecnologia, la colonizzazione, l’esplorazione e la ricerca scientifica, il tutto con intenzioni tutt’altro che nobili. La Weyland-Yutani Corporation svolge un ruolo significativo nella serie Alien e nell’universo esteso, spesso fungendo da comprimario negli eventi che si svolgono sullo schermo.

È anche la principale responsabile delle morti e dei pericoli in cui vengono coinvolti i personaggi centrali. Introdotta nell'originale Alien come Weyland-Yutani, la società è il risultato della fusione tra l'azienda tecnologica britannica Weyland Corporation e l'azienda giapponese di cibernetica Yutani Corporation. Poiché la società svolge un ruolo importante negli eventi dei film Alien, la sua storia contribuisce ad arricchire il mondo e le vite dei suoi personaggi umani.

Weyland Corporation

Fondata da Peter Weyland

La metà più nota della Weyland-Yutani Corporation, la Weyland Corporation è stata fondata da Peter Weyland l’11 ottobre 2012. È stata la prima azienda nella storia a guadagnare 100 miliardi di dollari nei suoi primi cinque anni. L’azienda si è concentrata sui progressi tecnologici, compiendo enormi passi avanti in campi quali l’olografia, la colonizzazione extraterrestre, i viaggi FTL, la cibernetica, i trasporti e la sanità. Nel 2015, la Weyland Corp ha lanciato la prima missione spaziale industrializzata per installare l’esclusivo design dei pannelli solari di Peter Weyland, che si allinea con il piano orbitale terrestre ma con un’inclinazione assiale, creando un solstizio d’estate perpetuo.

Nel 2042, Weyland ha presentato David 4 come primo modello commercialmente disponibile della serie David

L’energia rinnovabile raccolta da questa spedizione ha consolidato la Weyland Corp come uno dei principali attori nel settore tecnologico e ha permesso a Peter Weyland di guadagnare il suo primo miliardo di dollari. Nel 2025, la Weyland Corp ha introdotto il primo prototipo avanzato di Android, David. Nel 2028, sono state apportate modifiche significative al prototipo David, facilitando le sue prime interazioni con gli esseri umani, un incontro che si è rivelato promettente per il futuro della tecnologia androide. Nel 2042, Weyland ha presentato David 4 come il primo modello commercialmente disponibile della serie David, introducendolo come un assistente progettato per migliorare i flussi di lavoro e l’efficienza negli uffici e a casa.

Il progetto Prometheus iniziò a prendere forma nel 2073 e finalmente partì nel 2091, quando la USCSS Prometheus lasciò la Terra, diretta verso LV-223, seguendo la mappa stellare scoperta dalla dottoressa Elizabeth Shaw e Charlie Holloway. Due anni dopo, nel 2093, la nave arrivò a destinazione e si svolsero gli eventi di Prometheus.

Yutani Corporation

Azienda giapponese di cibernetica fondata nel 2074

La Weyland Corp e la Weyland-Yutani hanno un ruolo molto più significativo negli eventi dei film di Alien e nell’universo esteso dei romanzi e dei fumetti rispetto alla Yutani Corporation, quindi le informazioni disponibili sulla Yutani sono significativamente inferiori rispetto alle sue controparti. Tuttavia, le informazioni disponibili indicano che la Yutani Corporation era un’azienda giapponese di cibernetica fondata nel 2074. Tuttavia, alcune prove suggeriscono che potrebbe aver operato segretamente per qualche tempo prima della data ufficiale di fondazione.

Yutani appare nelle scene finali di Alien vs Predator: Requiem

Quando l’amministratore delegato originale, Yutani, acquisì la pistola al plasma Yautja (Predator) tramite il colonnello Stevens dell’operazione Gunnison, utilizzò la tecnologia per promuovere il successo della sua azienda nel progresso della tecnologia umana. Yutani appare nelle scene finali di Alien vs Predator: Requiem per recuperare la pistola dal colonnello Stevens. L’unica altra informazione presentata sulla Yutani Corporation è una controversia brevettuale con la Weyland Corporation sulla serie David Android depositata nel 2029, anche se la Weyland vinse la causa e il brevetto anni dopo.

Fusione Weyland-Yutani

Yutani ha acquistato la Weyland Corp

Infine, nel 2099, la Weyland Corp si è fusa con la Yutani Corporation, formando la Weyland-Yutani Corporation. La versione distribuita dalla metà Weyland dell’azienda è che Weyland ha assorbito Yutani in un’acquisizione ostile, mentre in realtà è vero il contrario. La Yutani Corporation ha acquistato la Weyland, battendo le offerte concorrenti di molti altri potenziali acquirenti. Dopo la fusione tra la Weyland e la Yutani Corporation, nel 2099 hanno formato il conglomerato multinazionale britannico-giapponese Weyland-Yutani Corporation. A seguito della fusione, la Weyland-Yutani ha aperto con il più alto valore azionario mai registrato alla Borsa dei Sistemi, acquistando numerose altre aziende e investendo in quasi tutti i settori.

Weyland sostiene di aver acquisito Yutani con un’operazione ostile, ma non è vero.

Secondo alcuni, Weyland-Yutani possedeva o deteneva partecipazioni in quasi tutto nel 2150, con sedi principali a Tokyo, Londra, San Francisco, Thedus e il Mare della Tranquillità sulla Luna. L’azienda si occupa principalmente di tecnologia, produzione di sintetici, astronavi e computer per clienti industriali e commerciali. Oltre alla divisione produttiva, la Weyland-Yutani controlla anche una grande quantità di beni nel settore delle spedizioni e dei trasporti interplanetari. Gestisce colonie umane al di fuori del sistema solare attraverso l’Amministrazione per la Colonizzazione Extrasolare ed è una delle principali società che finanziano l’esplorazione e gli insediamenti coloniali.

Weyland-Yutani e la ricerca sugli Xenomorfi

L’azienda era ossessionata dagli alieni

Sulla base di indizi contestuali tratti dalla serie di film Alien e dai media estesi, quasi tutti i dipendenti della Weyland-Yutani sanno che l’azienda è altamente corrotta e che corrompe regolarmente gli ispettori invece di rispettare i protocolli di sicurezza. Pertanto, qualche tempo prima del 2122, la Weyland-Yutani ha rilevato un segnale trasmesso dal relitto su LV-426, che ha tradotto e scoperto essere un avvertimento sul letale Xenomorfo XX121. La Weyland-Yutani ha quindi inviato la USCSS Nostromo a indagare sul segnale senza informare l’equipaggio del motivo della missione.

Questa missione porta al primo contatto umano con lo xenomorfo in Alien e alla morte dell’intero equipaggio, ad eccezione di Ellen Ripley e Jones, il gatto. La Weyland-Yutani Corporation ha insabbiato l’incidente e l’esistenza dello xenomorfo, e il segnale è stato successivamente disattivato dall’equipaggio della USCSS Anesidora in Alien: Isolation.

Il nome Weyland-Yutani Corporation non è mai stato menzionato fino ad Aliens.

Nel 2137, la Weyland-Yutani è stata fortemente coinvolta nella colonizzazione di pianeti extrasolari, compresa la terraformazione di corpi celesti con atmosfere inospitali attraverso la costruzione della loro rivoluzionaria tecnologia Atmosphere Processing Plant. L’azienda ha costruito e supervisionato numerose colonie in tutta la galassia, tra cui Hadley’s Hope su LV-426, l’insediamento mostrato in Aliens, e Freya’s Prospect su BG-386, l’ambientazione del videogioco Aliens vs Predator. Weyland-Yutani è stata anche coinvolta in colonie non civili, in particolare supervisionando l’unità correzionale di classe C e la relativa fonderia industriale penale su Fiorina “Fury” 161, esplorata in Alien 3 di David Fincher.

Importanti laboratori della Weyland-Yutani furono installati su LV-1201 (Aliens Versus Predator 2) e BG-386, così come la Origin Facility su LV-426. Questi laboratori operavano spesso in condizioni particolarmente amorali, specialmente nella ricerca sugli xenomorfi, utilizzando esseri umani come ospiti involontari e persino sacrificando deliberatamente dipendenti di basso livello come prede vive. Nonostante la stretta sicurezza imposta dagli androidi da combattimento della Weyland-Yutani, le strutture di ricerca dell’azienda erano famose per i fallimenti nel contenimento e le epidemie, che causavano una notevole perdita di vite umane tra il personale e i civili. Queste violazioni spesso comportavano l’uso del Corpo dei Marines Coloniali degli Stati Uniti per ripristinare il contenimento.

Il crollo e la rinascita della Weyland Yutani

Gli Stati Uniti li hanno chiusi, ma sono risorti

Infine, negli anni 2290, la Weyland-Yutani Corporation iniziò a subire significative pressioni finanziarie e politiche. La loro colonia Nu Indi ottenne con successo l’indipendenza dalla società, segnando l’inizio della loro perdita di influenza. La Weyland-Yutani perse un contratto con la United Systems Military (USM) per i motori FTL, battuta dal conglomerato rivale Ridton, e questo influì gravemente sui risultati finanziari della società. Nel 2349, le megacorporazioni come la Weyland-Yutani furono messe fuori legge. La società fece ricorso contro la decisione, ma il divieto fu confermato e la Weyland-Yutani fu formalmente sciolta, con l’esercito degli Stati Uniti che rilevò gran parte della sua attività di ricerca e sviluppo nel campo delle armi.

La Weyland-Yutani Corporation formalizzò quei dati, compilandoli con le proprie ricerche nel Alien: The Weyland-Yutani Report.

Tuttavia, molti agenti della Weyland-Yutani Corporation continuarono a operare segretamente, utilizzando i contatti all’interno dell’USM per raccogliere informazioni sui progetti in corso. Dopo gli eventi di Alien: Resurrection, l’USM Auriga si schiantò sulla Terra e gli agenti della Weyland-Yutani sequestrarono gran parte delle informazioni raccolte sugli xenomorfi. La Weyland-Yutani Corporation ha formalizzato tali dati, compilandoli con le proprie ricerche nel Alien: The Weyland-Yutani Report. Il documento è una guida tecnica allo Xenomorfo XX121 come specie e delinea tutte le sue interazioni con l’umanità fino ad oggi e i risultati di tutti gli studi conosciuti sulla sua biologia.

Alla fine, l’esercito degli Stati Uniti cadde e la Weyland-Yutani riemerse come una potente multinazionale. Dopo aver ripulito la Terra gravemente danneggiata e inquinata, la società ha potuto crescere nuovamente grazie al forte aumento del consenso pubblico. Nonostante il ruolo dello xenomorfo come cattivo nella serie Alien, il vero cattivo nel mondo di Alien è la Weyland-Yutani Corporation, che alimenta la ricerca e le missioni pericolose attraverso macchinazioni invisibili che la avvicinano allo xenomorfo.

Il ruolo della Weyland-Yutani Corporation in ogni film, compreso Alien: Romulus

Da Alien ad Alien: Romulus

Per quanto riguarda la Weyland-Yutani Corporation, la sua prima apparizione risale ad Alien, ma in quel film era semplicemente un’organizzazione di sfondo. La società ha inviato il cargo USCSS Nostromo per indagare su un segnale di soccorso. Quello che nessuno sapeva all’epoca era che la società (rimasta senza nome fino al film successivo) sapeva che a bordo c’erano degli xenomorfi, ma solo l’androide Kane conosceva la vera missione. Nessuno è sopravvissuto tranne Ellen e il suo gatto, anche se la Weyland-Yutani Corporation l’ha trovata e ha continuato a indagare sugli xenomorfi contro cui ha combattuto.

In Aliens, la Weyland-Yutani Corporation è diventata un’organizzazione cattiva a tutti gli effetti. Il primo volto aziendale è stato aggiunto alla storia con Carter Burke (Paul Reiser), un vero burocrate che ha portato con sé Ellen e un gruppo di Colonial Marines per trovare gli xenomorfi, ancora una volta senza rivelare che la vera missione era catturarne uno da utilizzare, e che le vite di tutti quelli che erano con lui erano irrilevanti. Ellen sopravvisse ancora una volta, ma Carter morì, un momento molto amato dai fan, che mostra quanto la società fosse finita per essere odiata.

Ellen finalmente capisce che questa società è più malvagia persino degli xenomorfi.

In Alien 3, Ellen precipita su un pianeta prigione e scopre che la Weyland-Yutani Corporation sta arrivando per salvarla. Tuttavia, quando arrivano, mostrano le loro vere intenzioni malvagie quando cercano di catturare ancora una volta lo xenomorfo che hanno sempre voluto trovare, senza alcun problema nell’uccidere tutti gli esseri umani sul pianeta prigione. Quando Ellen finalmente capisce che questa azienda è più malvagia persino degli xenomorfi, si suicida per impedire loro di prendere l’embrione xenomorfo che cresce nel suo corpo.

Alien: Resurrection si svolge 200 anni dopo Alien 3, quando l’esercito degli Stati Uniti crea un clone di Ellen Ripley, nella speranza di rimuovere chirurgicamente lo xenomorfo che stava crescendo dentro di lei quando è morta. L’alieno fugge e il nuovo clone di Ripley parte per fermare nuovamente la Regina. La Weyland-Yutani Corporation non compare in questo film.

Il film successivo della serie è Alien vs. Predator, e la società è di nuovo presente. Charles Bishop Weyland organizza una spedizione in cui trova un terreno di caccia dove i Predator cacciano e uccidono gli xenomorfi per divertimento. Questo film mostra che la società ha modellato l’androide Bishop su Charles Bishop Weyland. Sebbene Weyland non fosse presente in AVP: Requiem, questo film si conclude con Cullen Yutani che riceve l’arma Predator dopo la fuga, consentendo a entrambi gli spin-off di fare riferimento alla Weyland-Yutani Corporation.

Weyland ha però un secondo fine, poiché spera che gli Ingegneri possano impedirgli di morire.

Ridley Scott è tornato con Prometheus, riportando in grande stile la Weyland-Yutani Corporation. La trama del prequel vede Peter Weyland inviare una spedizione a seguire le mappe stellari per scoprire le origini dell’universo e degli Ingegneri. Weyland ha però un secondo fine, poiché spera che gli Ingegneri possano impedirgli di morire di vecchiaia, dimostrando che l’azienda è sempre stata guidata da motivi egoistici. Il suo piano fallisce quando David lo tradisce e lo uccide, permettendo agli xenomorfi di uscire dal petto dell’ultimo Ingegnere.

Alien: Covenant era il sequel di Prometheus, che collegava i nuovi film alla quadrilogia originale di Alien. Tuttavia, la società non ha avuto quasi nulla a che fare con questo film, oltre a finanziare la fatidica missione coloniale Covenant su Origae-6.

Infine, in Alien: Romulus, la linea temporale torna al futuro, poiché l’uscita del 2024 si colloca tra Alien e Aliens. Questo film fa molto per mostrare quanto sia malvagia la Weyland-Yutani Corporation, ancora più di qualsiasi altro film dopo Aliens. Le condizioni di vita su Jackson’s Star erano opprimenti, le persone morivano di stenti nelle miniere, quindi l’azienda raddoppiava il carico di lavoro dei sopravvissuti. Volevano poi il patogeno per poterlo iniettare nei loro lavoratori. In Alien, la Weyland-Yutani Corporation è il male assoluto, e persino i letali xenomorfi impallidiscono al confronto.