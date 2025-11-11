Predator: la spiegazione della cronologia completa della saga

La serie cinematografica Predator comprende cinque film principali e due crossover, creando una trama complessa da districare. Il film Predator ha sfruttato la nuova fama di Arnold Schwarzenegger come star d’azione, offrendo un mix di azione, horror e fantascienza nella storia di un gruppo di commandos braccati nella giungla da un alieno che caccia per sport. Il risultato è stato un successo al botteghino che sarebbe poi diventato un classico del genere, ma non era mai stato pensato per dare vita a una serie.

Il cacciatore alieno è diventato così iconico che è presto apparso in fumetti spin-off, videogiochi e Predator sequel. Nel corso degli anni, molti registi, autori e artisti hanno contribuito alla mitologia della serie, ampliando le usanze e i gadget utilizzati dai cacciatori. I film di Predator hanno pochi crossover in termini di cast o troupe, il che ha portato a interpretazioni molto diverse e, forse inevitabilmente, a conflitti di continuità o di linea temporale. Per avere un’idea del franchise e della sua mitologia, è necessario uno sguardo più approfondito al franchise di Predator.

Movie Anno di uscita Timeline Prey 2022 1719 Predator 1987 1987 Predator 2 1990 1997 Alien vs. Predator 2004 2004 Alien vs. Predator: Requiem 2007 2004 Predators 2010 2010 The Predator 2018 2018 Predator: Badlands 2025 Unknown

Antichi alieni

3000 a.C.

Alien Vs Predator del 2004 ha segnato il ritorno di quest’ultimo franchise sul grande schermo dopo una lunga pausa ed era molto atteso proprio per questo motivo. Il crossover di Paul W.S. Anderson era incentrato su un team di archeologi finanziato da Charles Bishop Weyland, interpretato da Lance Henriksen, che si recava in Antartide per esplorare un tempio sepolto sotto il ghiaccio. Il capo della squadra, Lex (Sanaa Lathan), scopre grazie a dei geroglifici esplicativi che i Predator visitano la Terra da migliaia di anni e hanno persino insegnato alle prime civiltà come costruire le piramidi.

Prey ha anche indebolito l’argomentazione secondo cui Alien vs Predator è canonico, affermando che racconta la storia della prima visita di uno Yautja sulla Terra…

Questi visitatori provenienti dal cielo erano venerati come divinità e gli umani spesso fungevano da sacrifici, fungendo da ospiti per gli Xenomorfi. Le tracce dei primi contatti con gli Yautja sono state infine perse nel corso dei secoli, anche se la natura canonica di Alien Vs Predator è in dubbio a causa del prequel di Alien, Prometheus, che contraddice diversi elementi della linea temporale del film. Prey ha anche indebolito l’argomentazione secondo cui Alien vs Predator è canonico, affermando che racconta la storia della prima visita di uno Yautja sulla Terra, avvenuta molto più tardi di quanto suggerisce Alien vs Predator.

Predator & Prey

1719

Prey è il quinto capitolo della saga principale di Predator e si svolge nel 1719. Questo prequel racconta uno dei primi incontri tra l’umanità e i cacciatori alieni e descrive una giovane guerriera comanche di nome Naru (Amber Midthunder) che combatte contro un feroce Yautja soprannominato “Feral Predator”. Nonostante i vantaggi tecnologici dell’alieno rispetto alla tribù che sta perseguitando, Naru dimostra di essere il tipo di preda che sta cercando: una che reagisce.

È interessante notare che, sebbene il Predator abbia sicuramente un vantaggio in termini di armamenti, il suo arsenale non è così avanzato come quello dei Predator visti nei film successivi. Ad esempio, invece del cannone al plasma sulla spalla, ha una freccia guidata da laser. Ciò potrebbe significare che alcune delle armi dei Predator viste più avanti nella serie non erano ancora state sviluppate, oppure che i Predator scelgono le loro armi in base al livello di avanzamento dei loro bersagli. Fondamentale per la cronologia della serie, Prey presenta la pistola vista in Predator 2, regalata a Harrigan (Danny Glover) dagli Yautja.

L’incidente di Val Verde

1987

Predator si apre con Dutch e i suoi uomini inviati nel paese sudamericano immaginario di Val Verde. Dutch è stato reclutato dal suo vecchio amico della CIA Dillion (Carl Weathers) per un’operazione di salvataggio, che in realtà era solo una copertura per sventare un’invasione pianificata sostenuta dai sovietici. Dillion aveva precedentemente inviato un’altra squadra che è stata trovata scuoiata e appesa agli alberi, opera degli Yautja in agguato nella giungla. Questi insegue e uccide la squadra di Dutch fino a quando rimane solo lui, che deve spogliarsi delle armi moderne e dare la caccia alla creatura alle sue condizioni.

Quando il Predator perde, attiva un dispositivo di autodistruzione che rasa al suolo parte della giungla e cancella ogni traccia della sua esistenza, anche se l’evento attira in seguito l’interesse del governo americano e la possibilità di catturare vivo un cacciatore. Mentre il Dutch di Schwarzenegger non ritorna mai più nella serie Predator, gli eventi del primo film vengono citati nei sequel, come quando Isabelle (Alice Braga) racconta agli altri le storie che ha sentito su questa missione.

L’attacco a Los Angeles

1997

I Predator sono attratti dal calore e dai conflitti, quindi quando un’ondata di caldo colpisce Los Angeles nel 1997, nel bel mezzo di una brutale guerra tra bande, i cacciatori visitano la città in Predator 2. Il “City Hunter” si fa nemico il poliziotto Danny Glover, il tenente Harrigan, quando uccide il suo partner Danny, e Harrigan decide di dargli la caccia. Harrigan scopre anche che il misterioso agente della DEA Peter Keyes (Gary Busey) sta guidando una task force che vuole catturare la bestia e studiarne la tecnologia, avendo appreso della sua esistenza dall’incidente di Val Verde.

Predator 2 è degno di nota anche per la presenza di un teschio xenomorfo nella collezione di trofei del Predator, che accende l’idea di un confronto tra questi due alieni.

Una breve immagine di Anna (Elpidia Carrillo) dal primo film viene mostrata in una sala interrogatori, suggerendo che lei abbia rivelato alcuni dettagli su ciò che è accaduto. Keyes e la sua squadra vengono massacrati quando la bestia li supera in astuzia, mentre Harrigan la rintraccia sulla sua nave e la uccide con le sue stesse armi. Altri Yautja emergono per recuperare il suo corpo, ma lasciano a Harrigan un trofeo per la sua vittoria: una pistola a pietra focaia del XVIII secolo. È la prima volta che i Predator mostrano rispetto per la preda che esce vittoriosa.

La spedizione Weyland

2004

L’azione principale di Alien Vs Predator è ambientata nel 2004, con Weyland che finanzia una spedizione per esplorare una piramide scoperta sotto il ghiaccio. Questa struttura è un campo di addestramento per giovani cacciatori che devono dimostrare il proprio valore combattendo contro gli Xenomorfi. L’intero evento era una trappola progettata per attirare gli umani nella piramide con l’intento di usarli come ospiti degli Xenomorfi, ma dopo che due membri del gruppo di cacciatori Yautja vengono uccisi, il Predator sopravvissuto Scar si allea con l’ultima umana rimasta, Lex, per fuggire. Il tempio viene distrutto e i due uccidono la Regina Alien, ma Scar viene ferito mortalmente.

Altri Yaujta arrivano per recuperare il suo corpo e riportarlo sulla nave, ma non si rendono conto che Scar era stato infettato da un facehugger all’inizio della storia. Nella scena finale, un ibrido Predalien emerge dal corpo di Scar, preparando il terreno per il sequel. È un altro film che contribuisce a consolidare una vena più comprensiva nei Predator, disposti a combattere al fianco degli umani e ad onorare la partnership risparmiando la vita di Lex.

Il massacro di Gunnison

2004

Il film del 2007 Alien Vs Predator: Requiem riprende pochi istanti dopo la fine del film precedente. Il Predalien massacra gli Yautja sulla nave, che precipita sulla Terra e atterra nella città di Gunnison, in Colorado. Il Predalien dimostra di avere le abilità di caccia degli Yautja, ma il suo lato Xenomorfo è più pronunciato. Ciò include la capacità di impiantare direttamente embrioni nelle vittime attraverso la gola. Un Predator solitario di nome Wolf viene inviato a Gunnison per ripulire il disastro, ma la città viene presto invasa dagli Xenomorfi.

Il Predalien e Wolf finiscono per uccidersi a vicenda, mentre l’esercito, rendendosi conto che la situazione è senza speranza, bombarda la città con armi nucleari per impedire alle creature di diffondersi. Alien Vs Predator: Requiem accennava a un’altra storia con la signora Yutani che recuperava un lanciatore di plasma Yautja, ma non ci fu alcun seguito e anche la natura canonica del sequel è discutibile.

Il pianeta dei giochi

2010

Predators è ambientato su un pianeta dei giochi progettato dagli Yautja per cacciare la preda più pericolosa dell’universo, che sia umana o meno. Questo film del 2010 non specifica mai in quale anno sia ambientato, anche se generalmente si ritiene che sia ambientato nell’anno in cui è stato distribuito, dato che i personaggi provengono chiaramente dal mondo moderno. Il mercenario Royce (Adrian Brody) guida una squadra composta da assassini e soldati dopo che sono rimasti bloccati nella riserva di caccia, e da Noland (Laurence Fishburne), un sopravvissuto bloccato lì, apprendono che ci sono due tribù di Predator in lotta tra loro.

Sono braccati da un trio di Super Predator, più forti, più veloci e più aggressivi di quelli raffigurati nei precedenti film di Predator; sono anche meno onorevoli e più assetati di sangue. Royce e la cecchina Isabelle (Alice Braga) sono gli unici sopravvissuti, rimasti sul pianeta mentre arrivano altri “prede”.

L’incidente del Predator fuggitivo

2018

The Predator si apre con un cosiddetto Predator fuggitivo che atterra sulla Terra e viene catturato dal Progetto Stargazer. Questo cacciatore trasportava un carico misterioso nella sua nave ed è inseguito dall’Upgrade Predator, una bestia ibrida gigantesca che è il risultato della combinazione del DNA degli Yautja con quello di altre specie. Questo ha reso l’Upgrade Predator praticamente a prova di proiettile e in grado di respirare nell’atmosfera terrestre senza un bio-elmetto.

Il film The Predator del 2018 approfondisce la politica interna degli Yaujta, rivelando che il Predator fuggitivo stava arrivando sulla Terra per donare agli umani una tuta speciale che avrebbe permesso loro di combattere l’imminente invasione di una fazione che voleva conquistare il pianeta, reso ideale come nuova dimora dal riscaldamento globale. Tuttavia, lo scarso successo al botteghino e l’accoglienza negativa della critica hanno bloccato qualsiasi progetto di sequel.

Il film fa riferimento agli eventi del primo film Predator, includendo anche il personaggio di Sean Keyes, il figlio di Peter Keyes di Predator 2, interpretato dal figlio di Gary Busey nella vita reale, Jake Busey.

Dove si colloca Predator: Badlands nella linea temporale?

Il nuovo film Predator è in sala

Il prossimo Predator: Badlands continua la serie in modi inaspettati, avanzando anche la linea temporale della serie. Il regista di Prey, Dan Trachtenberg, torna nell’universo di Predator, ma mentre quel prequel era ambientato nel passato, questo sequel fa un salto nel futuro e ha un eroe inaspettato. Il film segue come protagonista un giovane guerriero Predator, che è stato espulso dal suo clan e si propone di dimostrare il proprio valore come guerriero, stringendo anche un’alleanza inaspettata.

Sebbene non sia ancora stato confermato quando si svolga esattamente questa storia, è chiaro che finirà per essere l’ultima nella linea temporale dell’universo di Predator. Uno dei maggiori indizi sulla sua collocazione nella linea temporale rivela anche l’emozionante notizia che è collegato in modo significativo al franchise di Alien. È stato confermato che il personaggio di Elle Fanning in Predator: Badlands è un androide della società Weyland-Yutani. Anche se non è chiaro a cosa porterà questo collegamento, il primo personaggio androide del franchise di Alien è stato David in Prometheus, ambientato nel 2093.