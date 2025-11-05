Annabelle 2: Creation, la spiegazione del finale del film

Annabelle 2: Creation (qui la recensione) è un film davvero spaventoso e anche incredibilmente divertente con un finale agghiacciante (e confuso), che vanta anche due scene post-crediti che lo collegano a un mondo molto più grande. L’universo di Conjuring ha vissuto una prima grande espansione con il prequel di Annabelle. Lo spin-off originale è stato un altro successo finanziario per la saga horror ideata da James Wan, ma è stato stroncato dalla critica per la trama banale e gli spaventi vuoti.

Il sequel Annabelle 2: Creation alza invece la posta con David F. Sandberg che approfondisce il passato del giocattolo più inquietante del cinema per offrire un film horror da brivido che spaventa mentre affronta gli effetti delle famiglie distrutte, oltre a inserirsi meravigliosamente nel resto della serie. Il film è ricco di nuova mitologia per Annabelle, collegamenti con i film The Conjuring e anticipa il successivo spin-off The Nun. Esploriamo il significato di quel finale e di quelle scene post-crediti in stile Marvel.

La spiegazione delle origini di Annabelle

Prima di Annabelle 2: Creation, tutto ciò che sapevamo di Annabelle era che era una bambola antica posseduta da uno spirito diabolico noto come Ram. I dettagli di entrambe le storie erano piuttosto vaghi, ma ora, pur avendo ancora domande sull’essere stesso, sappiamo come è stato creato il giocattolo inquietante e come è stato collegato per la prima volta alla possessione. All’inizio del prequel, apprendiamo che “Annabelle” fa parte di una serie esclusiva di bambole della Mullins Toy Company, una piccola azienda gestita da Samuel Mullins negli anni ’40 che era di gran moda nella sua comunità urbana.

Nel film si sottintende che alla bambola, destinata a diventare malvagia, fu assegnato il numero 1 di 100, ma che Mullins non ne realizzò altre a causa di una tragedia personale, rendendola davvero unica nel suo genere. Quella tragedia personale era la morte di sua figlia. Soprannominata Bee – che più tardi scopriremo essere in realtà l’abbreviazione di Annabelle, rivelando la vera origine del nome della bambola – fu investita da un’auto mentre tornava dalla chiesa. La famiglia Mullins cadde in depressione, ma poi trovò conforto in quello che credevano essere il fantasma di Bee.

Lei infestava la loro casa in modo docile, convincendo i genitori in lutto a permetterle di risiedere nella bambola. Dopo averlo fatto, però, scoprirono rapidamente che non si trattava affatto di Bee, ma di un demone che voleva trovare una forma fisica. La bambola era solo il primo passo, ma ora voleva impossessarsi di un essere vivente: Esther Mullins. Attaccò la madre quando era sola, ma lei fu salvata dal marito e la bambola fu rinchiusa in un armadio tappezzato di immagini sacre e bagnato con acqua santa. Tutto sembrava andare bene fino a quando non aprono la loro casa a un orfanotrofio.

Nel film, ambientato nel 1957, lo spirito manipola le ragazze ignare per liberarlo, permettendo al Ram di possedere Janice, affetta da poliomielite. Dopo una serie di scene spaventose in cui lo spirito cerca di reclamare altre anime, Janice fugge e viene adottata dalla famiglia Higgins, che le cambia il nome in modo piuttosto sadico in, ovviamente, Annabelle. A questo punto, lo spirito sembra essere scomparso dalla bambola, che viene portata via dalla polizia. Il film termina 12 anni dopo, nel 1969, quando Annabelle, ormai cresciuta, uccide i suoi genitori adottivi, riportandoci all’inizio del primo film e al ritorno della bambola. Il che solleva un sacco di domande.

Come il finale si collega all’Annabelle originale

L’Annabelle originale, uno spin-off di The Conjuring che spiega come la sua “star” finita nella collezione di oggetti infestati dagli investigatori del paranormale Warren, segue per lo più la neo-mamma Mia, perseguitata dalla bambola infestata che vuole possedere il suo neonato. Questa è stata l’ultima volta che la bambola è apparsa prima che la famiglia la segnalasse ai Warren. Il film inizia proprio dove finisce Annabelle 2: Creation, il giorno in cui Annabelle uccide gli Higgins; Mia riceve la bambola dal marito John, poi quella notte vengono svegliati dai loro vicini che vengono attaccati da due aggressori.

L’uomo viene ucciso dalla polizia, ma la donna, Annabelle Higgins, prende la bambola e si taglia la gola, con una goccia del suo sangue che le entra nell’orbita dell’occhio. In seguito si scopre che i due erano “Discepoli dell’Ariete”, una setta dedita alla resurrezione dello spirito attraverso sacrifici rituali. Si sottintende che gli omicidi iniziali abbiano portato l’Ariete da Annabelle, portando ai suoi successivi tentativi di impossessarsi della figlia di Mia.

La creazione lega così la sua storia, per lo più autonoma, alla mitologia più ampia con la sua scena finale. I fan avranno notato il nome Higgins e come Janice sia diventata l’attrice che ha interpretato la precedente Annabelle, ma il vero colpo di scena arriva con la rivelazione di Mia (interpretata dall’appropriatamente chiamata Annabelle Wallis, la star del film originale). Come la maggior parte dei prequel, è strettamente collegato all’originale. Naturalmente, il prequel ridefinisce in qualche modo ciò che abbiamo visto nel 2014.

Ora sappiamo che Annabelle Higgins è in realtà Janice posseduta, il che significa che invece di cercare semplicemente di resuscitare il Ram, lei e il suo complice stavano tentando qualcos’altro; probabilmente trasferire la sua anima in un altro contenitore, utilizzando prima la bambola come tramite. Il motivo non è spiegato, ma è probabile che si tratti di una questione legata all’età, dato che le conquiste successive dello spirito coinvolgono bambini, le cui anime sono più pure o più facili da conquistare.

Cosa significa questa connessione?

Ciò che questo fa è sollevare la questione del ritorno della bambola. Alla fine della parte di Creation ambientata nel 1957, si sottintende che la bambola sia ora libera da tutte le forze dannose, eppure in qualche modo viene nuovamente coinvolta nella storia del Ram dodici anni dopo, quando riappare magicamente e Annabelle la possiede nuovamente. È una coincidenza enorme che Janice, posseduta da Ram, e la bambola precedentemente posseduta finiscano nello stesso quartiere: come è potuto succedere e, se è solo un contenitore, perché è ancora importante?

Potrebbe trattarsi di un semplice retcon; diversi elementi del film originale, come il fantasma della piccola Annabelle di 7 anni che attacca Mia, sono stati modificati dal colpo di scena, quindi c’è un elemento di canone libero e incerto. Tuttavia, la scena a metà dei titoli di coda potrebbe fornire una spiegazione più approfondita. Innanzitutto, però, vale la pena sottolineare che ci sono altri collegamenti tra Annabelle 2: Creation e la più ampia mitologia di Conjuring: il Ram prende il controllo di Janice vomitandole in bocca una sostanza viscosa e nera, proprio come la madre in The Conjuring era posseduta dal demone del film.

E l’inganno di accogliere uno spirito in un contenitore solo per scoprire che si tratta di una forza oscura è stato un trucco ripetuto dai demoni dell’universo. C’è anche un easter egg incredibilmente interessante nei momenti finali per gli appassionati di fantasmi nella vita reale; la bambola consegnata a Janice/Annabelle quando incontra per la prima volta gli Higgins è una replica della vera bambola Annabelle, un riconoscimento di come tutto questo sia iniziato da una storia “vera” e che evidenzia come la mitologia di Conjuring si sia evoluta da allora. E, a questo proposito, è il momento di esaminare le espansioni fornite dalle due scene post-credits.

Perché Annabelle non si muove

Contando la sua breve apparizione in The Conjuring – Il caso Enfield, questo è il quarto film in cui compare Annabelle. Nel corso della serie, i dettagli dei suoi poteri e la natura della sua possessione sono variati (come già discusso, solo in Annabelle 2: Creation abbiamo avuto molti cambiamenti sostanziali), ma c’è stata una costante: non si vede mai la bambola muoversi. Le ragioni di ciò dovrebbero essere ovvie per qualsiasi appassionato di horror. Una bambola inquietante è incredibilmente spaventosa quando se ne sta lì seduta a fissarti con i suoi freddi occhi di vetro ma nel momento in cui inizia a saltellare come una marionetta diventa ridicola.

Come tutti i buoni film horror, questo sembrava far parte di una serie esplicita di regole inquietanti. Il primo Annabelle ha quasi infranto questa regola, facendo levitare la bambola e iniziando a muoverla, ma si è rapidamente rivelato essere un’azione del Ram e nulla di simile a Child’s Play. Creation non ha nemmeno un accenno del genere, mantenendo i movimenti di Annabelle completamente fuori dallo schermo, almeno fino alla fine del film.

La spiegazione della scena a metà dei titoli di coda

La scena a metà dei titoli di coda del film è incredibilmente semplice: uno zoom lento sulla bambola Annabelle mentre la tensione sale prima che… lei si giri di scatto verso la telecamera prima che lo schermo diventi nero. Naturalmente, si tratta molto probabilmente di un finale divertente per spaventare ancora una volta il pubblico, piuttosto che di qualcosa di narrativamente sostanziale; infatti, la bambola sembra trovarsi nell’armadio pieno di bibbie all’inizio del film, piuttosto che nella custodia della polizia dove presumibilmente è finita.

E, a questo proposito, è davvero ottimo, rinunciando a una scena scontata e scontata per qualcosa di più sottile e inquietante (il film era fortunatamente privo di colpi di scena per la maggior parte) che infrange la regola del “nessun movimento” senza essere banale. Tuttavia, questo potrebbe spiegare perché la bambola sia ricomparsa nella storia di Ram nel film originale e suggerire un legame simbiotico più profondo tra i due. Anche se i sacerdoti affermano che la bambola è ormai priva di qualsiasi forza malvagia, nulla suggerisce che ciò sia vero: in tutta la serie la chiesa è stata descritta come imperfetta. Il movimento suggerisce che, mentre il Ram è fuori, c’è un male residuo più profondo in Annabelle che la lega allo spirito oscuro.

Questo conferisce alla bambola inquietante una maggiore autonomia e un ruolo nella narrazione degno della sua importanza iconica. Se questo verrà effettivamente spiegato dipenderà dall’uscita di Annabelle 3 e da ciò che esplorerà, ma si può sicuramente sperare; un terzo film sembra incredibilmente probabile dato il previsto successo al botteghino di Creation e, se così fosse, probabilmente sarebbe un altro prequel esplorativo, dato che lei è ancora nella stanza degli orrori dei Warren. Ma prima di iniziare a pensare al futuro di Annabelle, il prossimo passo è un diverso spin-off di Conjuring. Sì, è ora di parlare di The Nun e di quella scena dopo i titoli di coda.

Come Annabelle 2: Creation prepara The Nun

Se Annabelle era la protagonista assoluta di The Conjuring, la sua naturale erede nel sequel è senza dubbio The Nun. A differenza della bambola, che esisteva più come un ingresso nel mondo dei Warren, questo spirito maligno era essenziale per la trama di The Conjuring – Il caso Enfield; Lorraine Warren la vide per la prima volta in una visione durante una seduta spiritica mentre indagava sull’orrore di Amityville, che la perseguitò ripetutamente con visioni della morte del marito Ed, prima che fosse finalmente rivelata come la causa dell’Enfield Haunting al centro della trama del film.

Lo spirito viene infine sconfitto quando Lorraine lo manda all’inferno pronunciando il suo nome, Valak. Era un mostro piuttosto impressionante, forse anche più inquietante di Annabelle, e così, pochi giorni dopo l’uscita di The Conjuring – Il caso Enfield, è stato annunciato uno spin-off, The Nun. Il film uscirà il 13 luglio 2018 e le riprese sono già terminate, con un trailer presentato al SDCC. Nello spirito dell’espansione dell’universo condiviso, Creation ha pubblicato alcuni teaser molto interessanti su dove stiamo andando. Il primo riguarda suor Charlotte, la suora che si prende cura degli orfani.

All’inizio del film mostra a Mullins una fotografia di lei e di altre tre suore – Maria, Anna e Lucia – in un convento in Romania, ma un cambiamento di luce rivela che c’è una quinta figura nascosta nell’ombra: Valak. Mullins lo fa notare, ma Charlotte dice immediatamente di non ricordarla e passa rapidamente oltre. Più tardi, c’è un altro potenziale avvistamento quando Janice, costretta su una sedia a rotelle, viene spinta nel fienile per essere posseduta dal Ram; viene spostata da qualcosa che indossa abiti da suora, ma con una pelle orribile e segnata da segni neri.

Nel film non è chiaro cosa sia esattamente, ma si presume che si tratti di Valak; le mani chiaramente non sono gli stessi artigli neri dello spirito che possiede il Ram. Grazie alle sue azioni eroiche nell’atto finale, non sembra che suor Charlotte sia affatto una minaccia, ma il fatto che abbia una storia legata alla suora, che ignori rapidamente la sua presenza nell’immagine e che appaia poco dopo aver lasciato Janice, indica una sorta di relazione. Che si tratti di possessione o di una presenza più parassitaria, la spiegazione arriverà sicuramente in The Nun. In ogni caso, Annabelle 2: Creation lega sottilmente la storia di Valak e del Ram, creando una minaccia ancora più grande nell’universo di The Conjuring.

La spiegazione della scena dopo i titoli di coda

La scena dopo i titoli di coda conclude il tutto dandoci un assaggio diretto e appropriato di The Nun. Si tratta di un’unica inquadratura statica che mostra un corridoio illuminato da candele nell’Abbazia di St Carta nel 1952. Le luci lungo il corridoio iniziano lentamente a spegnersi misteriosamente prima che il volto spettrale della suora appaia dall’ombra. Sapevamo già che il film sarebbe stato ambientato in Romania, ma questo ci fornisce il luogo e la data specifici.

Il monastero di Carta è una chiesa reale, il che permette alla serie di giocare con un finto angolo horror reale, anche se è l’anno che più interessa; Annabelle 2: Creation è ambientato nel 1957, solo cinque anni dopo The Nun. Data la connessione preesistente attraverso suor Charlotte, c’è da aspettarsi un collegamento attivo. Nessuna delle suore citate da Charlotte è presente nell’attuale cast dello spin-off, ma è certo che appariranno, e probabilmente tornerà anche Stephanie Sigman, se non altro per farsi fotografare e legare davvero insieme l’universo di Conjuring.