Bagman, la spiegazione del finale: ci sarà un sequel?

Cosa succede quando il folklore prende vita? Ebbene, questo è più o meno il tema di Bagman. Per quanto la trama possa sembrare interessante, l’esecuzione è blanda e il finale è prevedibile. Il genere horror ha così tante possibilità che è un peccato che non vengano esplorate al massimo delle loro potenzialità.

Bagman si basa su un folklore che ha molteplici versioni. Secondo la leggenda, un uomo con una borsa dava la caccia ai bambini e, mentre la maggior parte dei portaborse o entità simili rapivano i cattivi, ce n’era uno che dava la caccia ai bambini buoni. Quando Patrick McKee era piccolo, suo padre gli raccontò la storia del Bagman. Sebbene Patrick pensasse che si trattasse solo di una storia di fantasia, il padre di Patrick gli disse sempre che era quanto di più reale potesse esistere.

Perché il Bagman perseguitava Patrick e la sua famiglia?

Patrick ha sempre avuto una mente creativa. Gli piaceva intagliare giocattoli di legno e, anche da adulto, aveva progetti di passione che sperava disperatamente potessero decollare. Purtroppo, però, i progetti si traducevano in prestiti in sospeso e bollette non pagate. Patrick non aveva altra scelta che trasferirsi a casa della madre con la moglie e il figlio. Suo fratello Liam gli aveva consigliato di aiutarlo con l’attività che aveva ereditato dopo la morte del padre.

Le continue e-mail di rifiuto tenevano Patrick sveglio di notte e per la frustrazione aveva rotto il suo piccolo coltello da intaglio. Patrick aveva già sentito strani rumori dopo essersi trasferito a casa dei suoi genitori, ma dal momento in cui ha rotto il coltello le cose sono diventate ancora più strane. Sentì suo figlio Jake parlare con una persona che chiamava Dolly e poi sentì degli strani rumori proprio fuori dalla sua finestra, come se qualcuno stesse aprendo e chiudendo un borsone. Patrick uscì coraggiosamente con una mazza da baseball, ma non riuscì a trovare il colpevole.

Il giorno dopo, la polizia cercò in tutta la casa, ma non trovò nulla di significativo, a parte i vecchi giocattoli di legno che Patrick aveva costruito da bambino. Patrick fu sorpreso quando trovò nel bidone della spazzatura un vecchio gufo che aveva fatto da bambino. Patrick ricordava di aver perso il gufo quando da piccolo aveva visitato la miniera abbandonata con Liam.

Mentre Liam implorava Patrick di tornare a casa, lui rimase affascinato nel vedere un albero di prugne selvatiche e si mise a portarne a casa un ramo. Mentre Patrick cercava di afferrare un ramo, sentì un uomo arrivare alle sue spalle e tagliargli una ciocca di capelli. Quel giorno Patrick aveva con sé il gufo e si ricordava di averlo perso.

Il finale di Bagman rende estremamente evidente che il Bagman non stava cercando Jake, come sembrava, ma stava cercando Patrick. Secondo il folklore, il Bagman non ha mai rinunciato ai bambini che prendeva di mira. Sapeva sempre dove trovarli e l’unico modo per tenere lontano il Boscaiolo era aggrapparsi a qualcosa che un bambino amava. Quando la storia del Bagman teneva Patrick sveglio di notte, suo padre gli consigliava di tenere vicino a sé qualcosa che amava, perché si credeva che l’amore di un bambino fosse più forte della sua paura, e l’amore teneva lontano l’astuto Bagman.

Così, da bambino, Patrick si aggrappò al suo coltellino da intaglio e, non appena lo ruppe, il Bagman tornò a perseguitarlo. Il Bagman non ha mai rinunciato a Patrick; ha semplicemente aspettato il momento giusto. Mentre all’inizio sembrava che Patrick stesse proiettando i suoi ricordi d’infanzia su qualcosa di reale – un estraneo che entrava in casa loro – con il procedere del film abbiamo scoperto che Patrick non stava sognando o immaginando le cose: era tutto reale.

Patrick ha protetto Jake?

Le cose sono diventate fin troppo reali quando Anna, la sorella di Karina, è stata attaccata dal Bagman. Quella sera si era occupata di Jake, in modo che Patrick e Karina potessero trascorrere un po’ di tempo da soli. Ma non immaginava che un uomo dall’aspetto malvagio sarebbe entrato in casa sua per portarle via Jake. Fortunatamente, il portiere Angelo è intervenuto e Anna e Jake sono stati salvati. Dopo aver parlato con il poliziotto che si occupa del caso, Patrick scopre che la ferita sul viso di Anna è simile a quella su cui la polizia aveva indagato quattro anni prima. Il padre di una ragazza aveva sofferto di sintomi simili: paralisi temporanea e perdita della parola. (Nella primissima scena del film, abbiamo visto l’uomo dall’aspetto malvagio portare via la ragazza, mentre il padre giaceva sul pavimento, incapace di muoversi). Patrick sapeva che era opera del Bagman.

Quella notte, quando Patrick andò a dormire, sentì un rumore provenire dalla stanza di Jake. Si rese conto che il Bagman aveva già paralizzato Liam e sua moglie e aveva infilato Jake nel suo borsone. Patrick seguì il Bagman nella sua tana. Trovò il borsone, ma sorprendentemente Jake non era dentro. Invece, ha trovato un giocattolo che riproduceva l’audio della voce di Jake. Patrick si rese conto che il Bagman non aveva mai dato la caccia a Jake; era lui l’obiettivo. A casa, quando Karina trovò Jake addormentato nel suo lettino, capì che il Bagman aveva attirato Patrick nella sua tana. Patrick era pronto ad affrontare il Bagman una volta per tutte. Era pronto a sacrificarsi per rendere l’infanzia di suo figlio facile e felice.

Cosa accadde a Patrick?

Patrick affrontò il Bagman e rimase immediatamente paralizzato. Vedendo il Bagman proprio di fronte a lui, gli tornò in mente quello che gli aveva detto suo padre: il Bagman avrebbe sempre trovato la sua vittima e non avrebbe avuto pace finché non l’avesse gettata sulle sue spalle gridando aiuto. Il Bagman gli mostrò il suo coltello rotto per aiutare Patrick a capire perché era stato attaccato all’improvviso. Il Bagman gli mostrò anche il flauto di Jake, suggerendogli che un giorno suo figlio sarebbe stato portato a forza nella tana perché il Bagman se ne nutrisse. Patrick sapeva di aver fatto del suo meglio per proteggere suo figlio e, anche se riusciva a malapena a muoversi, riuscì ad afferrare il coltello e lo usò per pugnalare il Bagman. Il Bagman sanguinò e gradualmente scomparve.

Patrick si aggrappò al flauto di Jake e cercò di strisciare fuori dalla tana. Era quasi in procinto di uscire e finalmente riusciva a camminare quando il Bagman tornò all’improvviso. Nel finale del Bagman, Patrick gettò il flauto all’ingresso dell’edificio, sperando che la sua famiglia lo trovasse. Poteva già sentire la sirena della polizia e sapeva che erano in zona. Il Bagman afferrò Patrick e, anche se Patrick pensava di riuscire a combattere il mostro, il Bagman si rivelò estremamente potente. Ha attorcigliato Patrick e lo ha costretto a entrare nel borsone. Anche se Patrick cercò di resistere, alla fine si arrese. La caccia del Bagman era finalmente terminata, con Patrick nel suo borsone.

Possiamo aspettarci un seguito?

Karina sapeva che Patrick era vicino quando ha trovato il flauto macchiato di sangue. Purtroppo, però, la polizia non è riuscita ad accedere alla tana e la ricerca si è conclusa. Karina pensava che il Bagman avesse preso suo marito e che non sarebbe mai tornato. Credeva che, dopo che Patrick si era sacrificato per proteggere Jake, fosse sua responsabilità assicurarsi che Jake rimanesse in un luogo sicuro. Impacchettò tutte le loro cose e lasciò la casa dei genitori di Jake.

Nel finale di Bagman, Karina istruisce Jake a tenere sempre il flauto. Gli disse che l’amore di un bambino era magico e che quindi la cosa che amava di più lo avrebbe protetto per tutta la vita. Karina credeva fermamente che il Bagman sarebbe tornato a perseguitare suo figlio. Jake aveva visto il Bagman troppe volte ed era stato attaccato più volte. L’unico modo per proteggere Jake era fare in modo che il flauto rimanesse sempre al suo fianco. Il flauto gli avrebbe anche ricordato il padre e l’estremo sacrificio che aveva fatto per proteggere Jake.

Possiamo aspettarci un sequel incentrato su Karina e Jake o solo su Jake da adulto. Ha perso il padre a causa di Bagman, quindi è naturale aspettarsi che sia curioso e che trovi un modo per affrontare il mostro. Bagman come metafora sarebbe stato interessante, ma il film prende la strada letterale. Portando via tutti i bravi ragazzi, Bagman voleva forse costruire un mondo di malvagi e, per il momento, sembra esserci riuscito. È un po’ strano che Bagman abbia iniziato a perseguitare Patrick dopo il suo ritorno alla casa dei genitori.

Patrick portava sempre con sé il suo coltellino ovunque andasse? Mi sembra un po’ troppo inverosimile. Ma credo che la logica abbia lasciato la stanza molto tempo fa. Il modo alternativo di interpretare l’attacco improvviso è che forse Patrick, rinunciando al suo sogno d’infanzia di costruire un prodotto proprio, si è sentito come se il mostro dell’infanzia che minacciava di portare via i bambini creativi fosse tornato per strappargli la scintilla creativa. Ma anche in questo caso, alla fine tutto ha preso una piega letterale.