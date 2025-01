Horizon: An American Saga – Capitolo 2 un aggiornamento sulla data di uscita, 6 mesi dopo che è stato tolto dal calendario della WB

Horizon: An American Saga – Capitolo 2 riceve un aggiornamento sulla release da Isabelle Fuhrman. Il sequel della serie di film western epici di Kevin Costner era originariamente previsto per il 16 agosto 2024, prima che la Warner Bros. lo togliesse dal calendario delle uscite. Dopo il debutto alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Horizon: An American Saga – Capitolo 2 è stato recensito in maniera negativa, il che non fa ben sperare dopo gli scarsi risultati al botteghino e la scarsa accoglienza del primo film.

Parlando con ScreenRant del suo nuovo film Wish You Were Here, Fuhrman ha detto di essere convinta che Horizon: An American Saga – Capitolo 2 uscirà presto. Ha chiarito che non le è stata comunicata una data di uscita confermata e che spesso gli attori non vengono informati in anticipo di tali informazioni. Fuhrman ha anche sottolineato quanto sia stato significativo vedere Horizon: An American Saga – Capitolo 2 alla Mostra del Cinema di Venezia insieme al pubblico e ha espresso il suo entusiasmo per l’imminente uscita del film. Guardate i suoi commenti qui sotto:

Credo che arriverà molto presto. Credo che stiano facendo un po’ di confusione, ma in realtà, per ora, non ho ancora sentito nulla. Gli attori di solito sono gli ultimi a sapere queste cose. Ma sono stato molto fortunato perché abbiamo avuto l’anteprima a Venezia e l’abbiamo vista con il pubblico. Era la prima volta che vedevo il film ed è stato fantastico. Non vedo l’ora che la gente lo veda, ma questo film, per me, è così eccitante che Wish You Were Here stia per uscire, perché è un film in cui sento che tutti noi abbiamo messo così tanto cuore e passione.

Cosa significa per Horizon: An American Saga – Capitolo 2

Anche se Fuhrman non è a conoscenza di una data di uscita confermata, il suo è un aggiornamento pieno di speranza. Nonostante le tre ore di durata del film, il finale di Horizon: An American Saga – Capitolo 1 è in gran parte un’anticipazione del secondo capitolo del franchise western di Costner. Le storie di Diamond Kittredge (Fuhrman), Hayes Ellison (Costner) e degli altri personaggi devono ancora essere continuate e richiedono una conclusione che deve ancora arrivare ma che è attesa in Horizon: Capitolo 2.

L’aggiornamento di Fuhrman si spera significhi che Horizon: An American Saga – Capitolo 2 uscirà nel 2025. Dato che il film è già finito, se non dovesse uscire nel 2025, ciò potrebbe mettere a rischio l’intero futuro del franchise dopo l’inizio della produzione del terzo capitolo e lo sviluppo del quarto. Come dimostrano i commenti entusiasti di Fuhrman, Costner non è l’unico ad apprezzare l’uscita del franchise nelle sale cinematografiche, ma la sua visione di un’uscita di tutti e quattro i film nelle sale rimane incerta.