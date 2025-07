Il primo film Netflix di Colin Farrell svela le prime immagini e la data di uscita, mentre il thriller si prepara per la stagione dei premi

È stato appena annunciato il primo film di Colin Farrell per Netflix, insieme alle prime immagini e alla data di uscita. Netflix è nota per la distribuzione di film prestigiosi che spesso ottengono ottimi risultati durante la stagione dei premi, e questo adattamento di un romanzo potrebbe seguire le stesse orme quando uscirà in autunno.

Colin Farrell è uno degli attori più famosi del momento, recentemente diventato famoso per il ruolo di Oswald Cobb in The Batman e The Penguin. Farrell ha anche recitato in film di successo come The Banshees of Inisherin, In Bruges, The Lobster, Total Recall e molti altri, e questo nuovo film Netflix potrebbe aggiungersi alla lista.

Colin Farrell è il protagonista di Ballad Of A Small Player di Netflix

e le prime immagini sono incredibili

Netflix ha pubblicato le prime immagini di Ballad of a Small Player, un film di prossima uscita con Colin Farrell. Il film è diretto da Edward Berger, l’acclamato regista di All Quiet on the Western Front di Netflix e del film del 2024 Conclave. Ballad of a Small Player è scritto da Rowan Joffé, autore di 28 Weeks Later e The American.

Basato sul romanzo di Lawrence Osborne del 2014, Ballad of a Small Player segue Colin Farrell nei panni di Lord Doyle, un giocatore d’azzardo che si nasconde a Macao, in Cina, dove il suo passato inizia a raggiungerlo. Il thriller psicologico vede anche la partecipazione di Fala Chen, Deanie Ip, Alex Jennings e Tilda Swinton.

Le prime immagini di Ballad of a Small Player mostrano Colin Farrell mentre gioca d’azzardo, cammina per la Cina e si trova in difficoltà, mettendo in evidenza lo stato emotivo in cui si troverà il personaggio durante tutto il film. Oltre a questa anteprima su Tudum, si sa ancora poco del film, ma Ballad of a Small Player si preannuncia come uno dei film più emozionanti in uscita nel 2025.

Ballad of a Small Player uscirà su Netflix il 29 ottobre 2025.