Tenet: la spiegazione del finale, il significato delle parole, viaggio nel tempo e tutte le risposte alle domande

Il finale di Tenet ha un significato che potrebbe sfuggire allo spettatore dopo una sola visione del film. Come si sono realmente incontrati il Protagonista (John David Washington) e Neil (Robert Pattinson)? Il finale significa che il tempo può essere modificato o ha creato un paradosso del nonno? Chi si muoveva avanti e indietro (e cosa faceva) nella battaglia finale? Qual era il piano di Sator (Kenneth Branagh) e cosa volevano gli esseri umani del futuro? Cosa fanno realmente le capsule d’argento? Chi ha sparato il primo colpo inverso durante la sequenza di apertura dell’opera? E questo prepara davvero il terreno per Tenet 2?

Undicesimo lungometraggio di Christopher Nolan, Tenet (qui la recensione) è meno un sequel spirituale di Inception che il culmine dei tre film che ha realizzato nel decennio successivo. La prima metà è incentrata sulla storia di spionaggio, non sulla premessa dell’inversione, ma quando il tempo si inverte nella seconda metà, Nolan presume che gli spettatori siano pienamente al corrente della situazione e si tuffa subito nell’azione senza pause per ricapitolare. Christopher Nolan è sicuro che le basi di Tenet siano chiare e che gli spettatori seguiranno il film anche se non capiscono tutto, un approccio fondamentale per comprendere il vero disorientamento del suo messaggio.

Tutti i significati di Tenet spiegati

La parola “Tenet” ha diversi significati, nessuno dei quali è stato minimamente esplorato nella strana campagna di marketing di Tenet. Nel suo uso tipico, significa principio o credenza, che trasferito al film suggerisce che si riferisce al mantra ripetuto “ciò che è successo, è successo” e al requisito fondamentale che per interagire con oggetti invertiti, ci deve essere una certa fede o istinto. Nell’universo del film, Tenet è l’organizzazione che assume il Protagonista (e anche Ives e i suoi soldati) e che opera contro i misteriosi antagonisti del futuro per assicurarsi che l’Algoritmo continui il suo percorso a ritroso nel tempo.

Un altro potenziale significato di Tenet si trova nel gesto simbolico delle mani che appare alcune volte nel corso del film. L’intreccio delle dita con i pollici alzati simboleggia la fusione tra passato e presente, ed è usato dal Protagonista per individuare altri credenti in Tenet. Le mani sono immagini speculari l’una dell’altra, e la simmetria visiva riflette l’allusione speculare che si vede in tutto il film. Il fatto che le dita si incastrino così bene è anche un indizio di come il tempo si fonda in un unico flusso.

Poi c’è il significato simbolico di “Tenet”, che si adatta alla struttura di Nolan in Tenet. Nel corso del film, il numero 10 appare ripetutamente: c’è un avviso di dieci secondi sul sistema di sicurezza del porto franco, il Protagonista chiede dieci minuti con Sanjay Singh e, cosa più importante, la missione finale dura dieci minuti. Anche la missione finale è una manovra a tenaglia temporale, con due squadre separate che operano simultaneamente, una che avanza nel tempo e l’altra che torna indietro con un conto alla rovescia sincronizzato di dieci minuti. “Tenet” è, ovviamente, dieci che corrono avanti e indietro e si uniscono nel mezzo. Fa anche parte del quadrato di Sator, che è fondamentale per gran parte della trama

Tenet parla di viaggi nel tempo?

Non del tutto. Almeno non nei termini convenzionalmente accettati a cui sono abituati la maggior parte degli appassionati di film sui viaggi nel tempo. Piuttosto che utilizzare una macchina del tempo per saltare a punti fissi nel tempo, la tecnologia di Tenet fa scorrere il tempo all’indietro, come un orologio che gira semplicemente in senso antiorario. Non c’è modo per i personaggi di lasciare un punto nel tempo e arrivare in un altro posto senza viaggiare all’indietro per il tempo necessario. In altre parole, nessuno potrebbe viaggiare indietro di 200 anni. Qui non ci sono cowboy. E saltare in avanti nel tempo è impossibile in qualsiasi modo che non sia seguire il normale scorrere del tempo, quindi niente auto volanti o hoverboard. In sostanza, questo non è Ritorno al futuro.

Cos’è il quadrato Sator?

Il quadrato Sator è un palindromo latino composto da cinque parole che possono essere lette all’indietro, in avanti, dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto. È un’espressione perfetta di un palindromo complesso, quindi, naturalmente, Nolan lo usa come base per la trama di Tenet. Ciascuna delle cinque parole costituisce una parte fondamentale della storia: il miliardario russo interpretato da Kenneth Branagh si chiama Andrei SATOR; ha nascosto il suo tornello temporale nel porto franco gestito da ROTAS e sua moglie Kat ha avuto una relazione implicita con un falsario d’arte di nome AREPO; Sator ha tentato di rubare l’algoritmo all’OPERA e TENET ha cercato di impedirglielo.

Il quadrato originale è una sorta di antico enigma che sfida la traduzione convenzionale, e sembra che Nolan abbia utilizzato questi indizi per suggerire che, indipendentemente dal modo in cui si legge il film, il significato di Tenet può essere interpretato in diversi modi. Il piacere sta nell’esperienza.

In che modo Tenet è un palindromo?

Prima di cercare di districare la rete di ciò che potrebbe essere il significato di Tenet, è necessario avere una visione chiara di ciò che accade effettivamente in Tenet. In parole povere, Tenet è un palindromo: nella prima metà va avanti nel tempo, poi torna indietro all’inizio. Il film inizia con una missione sotto copertura a Kiev, in Ucraina, dove il protagonista viene salvato da un misterioso uomo mascherato con un bottone rosso sulla divisa, prima di essere reclutato da Tenet e inviato in missione per scoprire l’Algoritmo (un’arma sviluppata dal futuro per invertire il flusso del tempo) e impedire la fine del mondo.

Il Protagonista compie due rapine prima che Sator spari a sua moglie e fugga con l’arma, spingendo il Protagonista a tornare indietro nel tempo per invertire l’omicidio, cercare di recuperare l’ultimo pezzo dell’Algoritmo e infine impedire che l’Algoritmo venga sepolto sotto una bomba detonata in Russia. Fondamentalmente, nel momento in cui inverte il tempo, il protagonista rivive scene speculari di ciò che è accaduto in precedenza: una rapina in autostrada, la rapina all’aeroporto e infine un’importante operazione militare per recuperare l’Algoritmo, durante la quale la sua vita viene salvata da un misterioso soldato. In effetti, è lo stesso in avanti come all’indietro.

Come funziona l’inversione in Tenet

Senza addentrarsi troppo nella fisica complessa, Tenet (che non tiene conto di tali considerazioni) spiega che l’inversione è il processo attraverso il quale una formula può essere applicata a qualsiasi oggetto (innato o biologico) per invertire la sua entropia o, in altre parole, il suo movimento nel tempo. Le persone non invertite vivono il tempo in modo lineare, poiché sono parallele al flusso del tempo, ma un oggetto invertito si muove all’indietro.

Di conseguenza, un proiettile invertito non viene sparato da una pistola ma ingerito da essa, un’auto guida all’indietro, le onde si infrangono prima e poi si formano al contrario, e le persone invertite non possono respirare aria non invertita perché i polmoni non la sopportano, quindi devono portare con sé il proprio ossigeno. La formula è stata sviluppata da uno scienziato del futuro che l’ha trasformata in un’arma e l’ha trasformata in una formula fisica in nove parti che, combinate, invertono il flusso del tempo: l’Algoritmo.

Che cos’è l’Algoritmo e come è stato recuperato?

Come Inception, che ha rivoluzionato i film di fantascienza su una scala che Tenet merita, la chiave della trama è la scienziata del futuro che crea la formula per invertire gli oggetti e la applica per trasformare la sua tecnologia in un’arma e consentire a un’arma fisica di essere inviata indietro nel tempo per distruggere il passato. Una volta attivato, l’Algoritmo è in grado di invertire il flusso del tempo stesso, piuttosto che un singolo oggetto, portando a un evento catastrofico che porrebbe fine all’umanità.

Pentita della sua invenzione, la scienziata senza nome ha suddiviso l’Algoritmo in nove parti e le ha nascoste in diversi punti nel tempo per impedire al futuro di attuare il suo piano di distruzione del mondo. Ogni parte è stata trasformata in un oggetto fisico che poteva essere assemblato con gli altri per formare la “formula” finale. Per quanto riguarda il modo in cui sono state recuperate dai loro nascondigli nel tempo, all’inizio di Tenet manca solo la nona parte dell’Algoritmo. Sator, interpretato da Kenneth Branagh, ha recuperato le altre, suggerendo che chiunque sia il suo datore di lavoro è stato in grado di scoprire la posizione delle altre otto parti (presumibilmente ottenendole in qualche modo dallo scienziato).

Qual era il piano di Sator e cosa volevano gli esseri umani del futuro?

All’inizio, Sator è motivato dalle ricchezze che gli vengono inviate dal passato, ma l’ultimo terzo di Tenet rivela che sta morendo ed è disposto a sacrificare il mondo insieme alla propria vita. Come dice in modo così teatrale: “Se non posso averlo io, nessuno potrà averlo”. Il motivo per cui il futuro vuole distruggere il proprio passato è in realtà più giustificato: è una risposta all’umanità moderna che sta distruggendo il pianeta oltre ogni possibilità di redenzione attraverso l’impatto ambientale. Si sottintende che il futuro è una distopia in cui il pianeta sta morendo a tal punto che l’unica risposta è tornare indietro nel tempo.

Quando il protagonista chiede se distruggere il loro passato li annienterebbe, Neil introduce l’idea del paradosso del nonno, suggerendo che “ciò che è successo, è successo”. Il paradosso del nonno stabilisce che sarebbe impossibile per un uomo viaggiare indietro nel tempo per uccidere il proprio nonno, perché allora non sarebbe mai nato per viaggiare indietro nel tempo. Come dice Neil, non c’è soluzione, è un paradosso irrisolvibile. In altre parole, è impossibile suggerire se il futuro cesserebbe di esistere se cancellasse il proprio presente.

Perché Sator è stato scelto per porre fine al mondo?

Come conferma il film, sembra che Sator sia stato assunto dal futuro semplicemente perché si trovava nel posto giusto al momento giusto. Sator è cresciuto in una delle città chiuse della Russia sovietica, Stalask 12, ed è stato incaricato di recuperare testate nucleari disperse e trova una nota dal futuro insieme a lingotti d’oro che gli indicano dove trovare ciascuno dei pezzi dell’algoritmo. Gli inviano anche i mezzi per costruire un tornello in modo che possa invertire se stesso e non invertire l’oro che gli è stato rispedito per aiutarlo nel suo viaggio.

Cosa sono le città chiuse?

L’idea delle Città Chiuse viene introdotta in Tenet dal personaggio di Sir Michael Caine, Sir Michael, nella sua unica scena come agente dei servizi segreti britannici che fornisce alcune informazioni chiave durante un pranzo elegante. Egli dice al Protagonista che Sator proviene dalla Città Chiusa di Stalask 12, parte del programma dell’era sovietica che prevedeva insediamenti in cui gli spostamenti erano limitati, che ospitavano operazioni sensibili ed erano popolati dalle famiglie di coloro che lavoravano nelle basi o nei laboratori. Non indicate sulle mappe, queste misteriose località erano alla base del programma nucleare sovietico e la maggior parte di esse è stata scoperta solo dopo il crollo dell’Unione Sovietica.

Perché il personaggio principale di Tenet si chiama Protagonista?

John David Washington non viene mai chiamato con il suo nome in Tenet, ma solo con il suo nome operativo, Protagonista, che sembra essere il nome con cui vengono chiamati coloro che fanno “il suo lavoro”, ma anche un cenno alla sua importanza per il significato di Tenet. In termini narrativi convenzionali, il protagonista è il punto centrale della trama, in modo molto più sostanziale di quanto lo stesso Protagonista sappia. Sembra che il suo titolo sia un indizio implicito del fatto che è lui a tirare le fila dal futuro e a guidare la versione precedente di se stesso in avanti (e indietro).

Per chi lavora il Protagonista?

La risposta breve è che tutti in Tenet lavorano per il Protagonista. Tutto, dall’operazione di Kiev alla formazione di un intero esercito temporale, e persino un’organizzazione clandestina guidata dal losco dirigente interpretato da Martin Donovan, è sotto il controllo del Protagonista. Lui e i suoi collaboratori sono la misteriosa parte futura che ha investito nell’Algoritmo per continuare il suo viaggio nel passato e rimanere nascosta. Quando ci si chiede come Sator conoscesse la chiamata e la risposta (così come l’agente di Kiev che ruba l’Algoritmo nel teatro dell’opera all’inizio del film), ci sono persino suggerimenti che anche lui debba essere in qualche modo coinvolto con coloro che cercano di distruggere il passato.

Chi ha sparato il primo proiettile invertito all’opera e ha salvato il Protagonista?

Il vigilante che appare proprio mentre il Protagonista viene creato da una delle forze speciali ucraine è lo stesso che apre il cancello per impedire che l’Algoritmo venga sepolto dall’esplosione. Quell’uomo misterioso è in realtà Neil (Robert Pattinson), l’agente che il protagonista crede di aver assunto a Mumbai, ma che in realtà era coinvolto nel complotto ben prima di quanto sembrasse. Al momento dell’attacco terroristico a Kiev, Neil era già stato assunto e inviato come infiltrato nel gruppo del protagonista per impedirgli di essere ucciso senza rivelare la sua identità.

Cosa fanno realmente le capsule d’argento?

Quando l’operazione di Kiev fallisce e il Protagonista viene catturato e torturato, gli viene data la possibilità di uccidersi prendendo la pillola di cianuro fornita dalla CIA che il suo compagno ferito gli offre. Alla fine, anche se sviene dopo averla ingerita, la pillola è falsa, piazzata lì per mettere alla prova l’impegno del Protagonista verso la causa e la sua squadra. Quando sceglie la morte piuttosto che rivelare i segreti, viene reclutato da Tenet.

Tuttavia, solo perché la sua pillola non funziona non significa che le pillole d’argento non abbiano delle controparti autentiche, dato che il metodo di suicidio scelto da Sator è la sua pillola d’argento al cianuro, nella quale sembra riporre fiducia. Potrebbe essere stato ingannato anche lui da Tenet facendogli credere che fosse vera? Oppure Sator aveva legami con la CIA grazie al suo potere? Questo rimane poco chiaro.

Come si sono conosciuti realmente il Protagonista e Neil?

Il finale di Tenet conferma che Neil lavorava per Tenet prima del suo primo incontro con il Protagonista. Questo viene suggerito fin dall’inizio, quando Neil ordina al Protagonista la sua bevanda preferita nel bar dell’hotel di Mumbai, suggerendo così di essere “un uomo che sa delle cose”. La realtà, come spiegato nei momenti finali del film, è che il protagonista ha reclutato Neil in passato e abbastanza a lungo da permettere a Neil di considerare la loro amicizia forte.

Egli suggerisce che i due hanno vissuto alcune avventure insieme, presumibilmente al servizio della protezione del passaggio sicuro dell’algoritmo indietro nel tempo. In un paradosso complesso, Neil viene apparentemente reclutato dal protagonista perché Neil gli dice di reclutare se stesso più giovane nel passato.

Come funziona una ferita da arma da fuoco inversa e Kat sopravvive allo sparo?

Poiché l’inversione inverte l’entropia di un oggetto, si scopre che un’esplosione invertita porta all’inversione estrema del trasferimento di calore solitamente associato all’esplosione. Pertanto, il Protagonista sopravvive all’esplosione della sua auto con un caso di ipotermia, poiché è effettivamente congelato. Ma le ferite da arma da fuoco inverse sono diverse. Sono descritte come particolarmente gravi prima che Sator spari a Kat (Elizabeth Debicki) e si scopre che la gravità è dovuta all’avvelenamento da radiazioni. Quindi, anche se la ferita viene rimossa da Kat, sarebbe comunque morta se il Protagonista, Neil e Ives non avessero invertito lei e se stessi per guarirla.

Il processo di guarigione dipende dalle cellule invertite di Kat che invertono le radiazioni, il che sembra anche suggerire che qualcuno potrebbe essere praticamente immortale se passasse costantemente dall’inversione al normale flusso temporale, poiché invertire l’entropia delle cellule non solo guarisce le ferite, ma inverte anche l’invecchiamento stesso. L’inversione di Kat spinge efficacemente la ferita mortale fuori dalle sue cellule, e lei è in grado di sopravvivere, con una cicatrice che ha poco senso data l’inversione della sua entropia invertita, ma che gioca un ruolo importante nel rivelarsi a Sator come la Kat più anziana prima di ucciderlo, quindi viene accettata.

Come ha funzionato la battaglia finale di Tenet?

Come dice Ives, interpretato da Aaron Taylor Johnson, a metà del film, è possibile eseguire una manovra a tenaglia temporale in cui una squadra di persone si sposta in avanti nel tempo per vedere come si svolge un evento, mentre l’altra squadra viaggia simultaneamente indietro nel tempo, ciascuna con il vantaggio di sapere come è andata dall’altra squadra. È così che Sator riesce a rubare la nona parte dell’Algoritmo al Protagonista durante l’inseguimento sull’autostrada invertita ed è così che si svolge il finale.

Durante la resa dei conti finale, l’esercito di Tenet si divide in due squadre – Rossa e Blu – con Neil da una parte con Wheeler che si muove all’indietro, e Ives e il Protagonista dall’altra, che avanzano nel tempo con il vantaggio delle informazioni trasmesse dalla squadra di Neil. È una delle numerose manovre a tenaglia temporali prima della rivelazione finale che l’intero film ha fatto parte di una manovra a tenaglia temporale.

Il finale significa che il tempo può essere cambiato?

A prima vista, l’intera premessa di Tenet e il suo significato sembrano essere che il tempo può essere cambiato, dato che l’intero programma di Tenet sembra essere quello di tornare indietro nel tempo per impedire la fine del mondo. A questo proposito, si adatta all’idea di Inception della promessa di un destino modificabile a seconda del libero arbitrio, che è in drammatico conflitto con la morte di Mal. Ciò sembra basarsi sulla minaccia dei minacciosi “detriti di una guerra temporale imminente” che servono da avvertimento al presente su ciò che accadrà in futuro.

L’incontro del Protagonista con la scienziata interpretata da Clémence Poésy è un punto di partenza per lui, in cui gli viene assegnato il suo obiettivo: fermare una guerra futura e l’apocalisse. Eppure non ha senso pensarla in modo così convenzionale, perché i detriti potrebbero essere dei depistaggi inviati da Tenet per convincere il Protagonista ad accettare il lavoro senza dirgli tutta la verità. Dopotutto, la sua ignoranza è a volte la sua risorsa più preziosa.

Ancora più compromettente per il caso è il destino di Neil. Alla fine, sceglie di morire perché sa che è già successo ed è necessario affinché il protagonista e Ives impediscano che l’algoritmo venga sepolto. Anche dopo averlo visto, Neil è convinto di doverlo fare semplicemente perché “ciò che è successo, è successo”. E come dice il protagonista in modo così confuso all’inizio a Neil, il fatto stesso che siano ancora vivi suggerisce che abbia già avuto successo. Secondo questa logica, il tempo non può essere cambiato. Qualunque sia la logica, Neil è purtroppo ancora morto.

Tenet prepara davvero il terreno per Tenet 2?

La risposta breve alla possibilità di un sequel di Tenet è che dipende dai piani di Christopher Nolan. Proprio come avrebbe potuto realizzare Inception 2, potrebbe realizzare Tenet 2. Potrebbe definire il film un palindromo destinato a essere autonomo, indipendentemente dal suggerimento che il finale sia solo la parte centrale della storia, e chiudere lì. Ma il finale offre la possibilità di approfondire questo universo, poiché il futuro del Protagonista promette che egli nasconderà l’Algoritmo, darà inizio a Tenet, incontrerà i suoi futuri avversari, recluterà Neil e pianificherà l’inizio del proprio sé più giovane per avviare Tenet.

Cosa significa davvero il finale di Tenet?

Il finale di Tenet offre un paio di spunti importanti. A un livello superficiale, per citare la predilezione di Nolan per i livelli di comprensione, offre un avvertimento sull’imminente disastro ecologico. Se non cambiamo il nostro modo di agire, il futuro ci ucciderà letteralmente tutti. Non viene esplorato in modo moralistico, ma è chiaramente importante per il messaggio del film.

Inoltre, cosa ancora più importante, il significato ultimo di Tenet riguarda l’idea del libero arbitrio. Il Protagonista chiede alla scienziata interpretata da Clémence Poésy se il libero arbitrio esista. Lei spiega che, indipendentemente dal fatto che qualcosa sia invertito o meno, l’unico catalizzatore che gli permette di muoversi lungo il suo percorso è il libero arbitrio. Lui deve scegliere di sparare con una pistola invertita, altrimenti questa rimarrà inutilizzata. Il mantra di Neil secondo cui “ciò che è successo, è successo” mette in discussione questo concetto. Quando si sacrifica, lo fa sapendo che è già successo e il suo libero arbitrio gli suggerisce che potrebbe andarsene. Ma quando il protagonista gli chiede di riconsiderare la sua decisione, lui lascia intendere che non può scegliere di cambiare.

Il punto di Nolan non è decidere se il libero arbitrio esista, ma sfidare il suo pubblico a esplorare l’idea. Il significato di Tenet è un palindromo a cinque vie, un paradosso del nonno e un antico enigma irrisolvibile tutto in una volta. Il futuro determinerà sempre come avvengono il passato e il presente e solo perché ciò che è successo è successo non significa che non ci debba sempre essere speranza di imparare almeno da quelle esperienze.

Usare e controllare il tempo per trovare ordine nel mondo. Considerando la costante ansia di mortalità che di solito è alla base dell’arte in generale e delle opere di Nolan come Inception e Interstellar in particolare (l’impulso a creare per lasciare un’eredità permanente), Nolan sta ridefinendo l’idea del tempo non come una costante da afferrare freneticamente per paura di perderla, ma come il meccanismo stesso con cui è possibile controllare il mondo. Questo non è tanto un ideale quanto pura filosofia: una piattaforma per considerare qualcosa di ampio e stimolante come il libero arbitrio attraverso un mezzo audace in Tenet che è altrettanto stimolante.