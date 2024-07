Becky: dal cast al sequel, tutte le curiosità sul film

Quello del revenge movie è da sempre un filone di film particolarmente popolari e acclamati, dove il protagonista di turno intraprende una spedizione punitiva nei confronti di quanti hanno ucciso o rapito dei suoi cari. Da prima genere prettamente pensato per un pubblico maschile, negli ultimi anni, fortunatamente, sono stati realizzati sempre più film dove ad andare in cerca di vendetta è un personaggio femminile. Da Il buio nell’anima a Colombiana, da Peppermint – L’angelo della vendetta fino al recente Becky.

Diretto da Jonathan Milott e Cary Murnion, il film ha come vendicativa protagonista non una donna addestrata alla guerra come la si può ritrovare nei film poc’anzi citati, bensì una adolescente le cui doti restano perlopiù prive di spiegazione. L’importante è infatti ciò che è capace di fare, sorprendendo continuamente lo spettatore tra colpi di scena e situazioni particolarmente grintose. Poco noto per via della scarsa diffusione avuta a causa del Covid-19, il film è però divenuto un piccolo cult tra gli appassionati del genere. Thirller, azione e comicità si uniscono dunque in questo lungometraggio che si afferma come una forza della natura proprio come la sua giovane protagonista. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Becky. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori, al suo finale e ai suoi sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Becky

Protagonista del film è Becky, una tredicenne che dalla morte della madre – avvenuta un anno prima degli eventi narrati – ha assunto un carattere freddo e scontroso nei confronti di tutti, anche verso l’amorevole padre Jeff. Nella speranza di riconciliarsi con la figlia, il genitore decide di portarla per un weekend nella loro casa sul lago. Quando però sul posto si presentano anche la sua nuova compagna, Kayla, e suo figlio Ty, Becky si infuria e scappa verso il suo fortino segreto nel bosco.

Nel mentre, alcuni detenuti, scappati durante un trasferimento e capitanati dal neonazista Dominick, si dirigono proprio verso la casa sul lago della famiglia di Becky, alla ricerca di una misteriosa chiave. I malviventi prendono così in ostaggio Jeff, Kayla e Ty mentre Becky è al suo fortino, dove nel mentre ha trovato proprio l’oggetto dei desideri di Dominick. Tramite un walkie talkie, la ragazzi scopre cosa sta succedendo e senza indugi deciderà di passare all’azione per salvare la sua nuova famiglia.

Il cast di attori

Ad interpretare Becky vi è Lulu Wilson, nota per i suoi ruoli primari come attrice bambina nei film horror Ouija – L’origine del male del 2016 e Annabelle 2: Creation del 2017. Wilson è inoltre nota per aver interpretato la giovane Shirley nella serie Hill House (2018). Accanto a lei, nel ruolo del padre Jeff vi è l’attore Joel McHale, noto per aver interpretato Starman nella serie Stargirl (2020-2022). Kayla e Ty sono invece interpretati da Amanda Brugel – nota per il ruolo di Rita Blue in Tha Handmaid’s Tale e Isaiah Rockcliffe .

L’attore Kevin James, celebre per film comici come Il superpoliziotto del supermercato, Un weekend da bamboccioni e Il signore dello zoo, dà qui vita alla sua prima interpretazione drammatica interpretando il minaccioso Dominick. Originariamente, in realtà, il ruolo era stato offerto all’attore Simon Pegg, il quale dovette però rinunciare per via di conflitti di pianificazione con altri film. I suoi scagnozzi Apex, Cole e Hammond sono invece interpretati da Robert Maillet, Ryan McDonald e James McDougal.

Il finale di Becky e il suo sequel

Nel finale del film, dopo essere riuscita ad eliminare due degli scagnozzi di Dominik, Becky fa scattare l’allarme dell’auto per attirare il criminale allo scoperto, dove con la collaborazione di Apex riesce ad ucciderlo. Infine, uccide anche un Apex pentitosi di quanto compiuto. È a questo punto che si torna al presente di quello che era un lungo flashback. Ritroviamo Becky interrograta dalla polizia, che afferma di non sapere come siano morti i criminali, mentre con un’espressione fredda sul volto gioca con nonchalance con la chiave che Dominick bramava.

Dato l’apprezzamento ricevuto dal film, nel 2023 è stato realizzato un sequel dal titolo The Wrath of Becky, in cui la giovane si trova alle prese con una nuova banda di criminali da dover eliminare. Wilson riprende qui il suo ruolo, mentre nei panni dell’antagonista principale si ritrova Sean William Scott. Successivamente, è stato rivelato che sono in corso discussioni per un terzo film su Becky, considerando che il finale del secondo film lasciava aperta la porta per un’ulteriore avventura cinematografica, su cui però al momento non vi sono dettagli.

Il trailer di Becky e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Becky grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple TV e Google Play. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 1 luglio alle ore 21:20 sul canale Rai 4.