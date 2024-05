Film d’azione: i migliori titoli da vedere

Un genere spesso snobbato da molti, perché emblema del cinema come intrattenimento facile e superficiale, è quello dei film d’azione. Si tratta però di un genere più interessante di quello che sembra. Prima di tutto, perché è il genere che ci ha donato alcuni dei prodotti culturali più famosi della storia recente: basti pensare a Indiana Jones e 007, che mantengono intatta la loro popolarità e il loro valore per i fan ancora a distanza di diversi decenni dalla loro realizzazione. Inoltre, i film d’azione hanno spesso rivoluzionato il cinema: è un genere che ha stimolato lo sviluppo sia degli effetti speciali che della fotografia, ma soprattutto del montaggio, alla ricerca di un ritmo elevato e accattivante.

E, se vogliamo dirla tutta, il genere ha avuto qualcosa da dare anche a livello politico e sociale: se è vero che si tratta di un genere storicamente maschile, i personaggi femminili dotati di grande forza e potere si stanno facendo strada al cinema anche grazie ai film d’azione come Atomica Bionda e Wonder Woman, che sono in prima fila per quanto riguarda la combinazione tra girl power e action movies. Ecco dunque alcuni tra i migliori film d’azione di sempre, che occorre vedere assolutamente. Ci sono le saghe, ci sono artisti come Tarantino, supereroi, donne, trame intricate. Cosa hanno in comune? L’alta tensione.

Film d’azione

Miglior film d’azione

Mad Max: Fury Road , 2015, di George Miller . Nella ricerca della propria terra natale, una donna si rivolta contro un tiranno in un’Australia postapocalittica. In suo aiuto accorrono un gruppo di prigioniere, un fanatico e un vagabondo di nome Max. Al festival di Cannes ha ricevuto una standing ovation, e si è aggiudicato sei Oscar, diventando il film australiano con più statuette in assoluto. Ad oggi è da molti considerato il miglior film d’azione mai realizzato. Nel cast, Tom Hardy e Charlize Theron.

Die Hard (1988) – L’originale Die Hard è essenzialmente un esempio da manuale di come realizzare un grande film d’azione/thriller moderno. Contrappone un eroe vulnerabile e sfavorito a un cattivo potente e carismatico, mantiene una trama lineare che avanza incessantemente, ha alcuni grandi personaggi secondari, un’ambientazione memorabile e la giusta quantità di azione generosamente distribuita per tutto il tempo. In breve, è difficile trovare molti difetti a Die Hard . I suoi sequel non sono certo all’altezza, ma l’originale è un classico per un motivo preciso ed è il raro tipo di film che tutti, indipendentemente da quanto amino i film d’azione, possono trovare emozionante e coinvolgente.

– Aliens (1986) – Così come James Cameron ha introdotto più azione nel sequel di Terminator, allo stesso modo ha ridefinito la serie di Alien con il film Aliens del 1986 . Non ha diretto il primo, che era un film di fantascienza/horror più incentrato sulla sopravvivenza che sul combattimento, ma è subentrato con l’acclamato sequel, rendendo le cose notevolmente più movimentate. Alcuni potrebbero preferire l’atmosfera e l’approccio generale dell’originale, ma è difficile negare che Aliens funziona benissimo come film d’azione. Aliens si costruisce bene e ha un ritmo perfetto, iniziando in modo costante, mentre le cose si fanno sempre più grandi e strazianti man mano che il film si avvicina al suo climax infuocato. È un film grandioso e soddisfacente in tutto e per tutto, e probabilmente un punto culminante per l’intero franchise.

(2000) – Crouching Tiger, Hidden Dragon è stato un film di arti marziali innovativo, poiché si è concentrato tanto sul romanticismo e sul dramma/avventura fantastica quanto sull’azione. La sua storia di dolore e redenzione ha risuonato con il pubblico su scala globale, rendendolo un successo a sorpresa e un premio Oscar. Dopo aver visto il film, è facile capire perché. Pochi film di arti marziali sono in grado di catturare le scene d’azione allo stesso modo di Crouching Tiger, Hidden Dragon (La tigre e il dragone nascosti), rendendolo un film a volte dolce e a volte straziante, pieno di grandi personaggi e con una sequenza splendidamente girata dopo l’altra. Rambo (1982) – La serie Rambo è diventata sinonimo di azione eccessiva e sopra le righe, ma i suoi inizi sono stati sorprendentemente umili. First Blood è il primo film con John Rambo ed è senza dubbio il migliore, con una storia concreta incentrata su un veterano affetto da PTSD e in fuga a causa di uno sceriffo malvagio. È un film piuttosto serio, soprattutto se si considera la direzione presa dalla serie, ma funziona bene anche come film d’azione/thriller. Il numero di morti è basso e la storia è personale e radicata, ma questo fa sì che sia più facile essere coinvolti e che l’azione sia veramente d’impatto quando arriva. Chi vuole più azione potrebbe fare meglio a controllare i sequel, ma chi vuole vedere un’irresistibile miscela di azione e dramma che si colloca tra i punti di forza del lavoro di Sylvester Stallone dovrebbe dare una possibilità a questo film.

– La serie Rambo è diventata sinonimo di azione eccessiva e sopra le righe, ma i suoi inizi sono stati sorprendentemente umili. First Blood è il primo film con John Rambo ed è senza dubbio il migliore, con una storia concreta incentrata su un veterano affetto da PTSD e in fuga a causa di uno sceriffo malvagio. È un film piuttosto serio, soprattutto se si considera la direzione presa dalla serie, ma funziona bene anche come film d’azione/thriller. Il numero di morti è basso e la storia è personale e radicata, ma questo fa sì che sia più facile essere coinvolti e che l’azione sia veramente d’impatto quando arriva. Chi vuole più azione potrebbe fare meglio a controllare i sequel, ma chi vuole vedere un’irresistibile miscela di azione e dramma che si colloca tra i punti di forza del lavoro di Sylvester Stallone dovrebbe dare una possibilità a questo film. I predatori dell’arca perduta (1981) – Steven Spielberg è un regista apparentemente in grado di padroneggiare qualsiasi genere, e I predatori dell’arca perduta è il più chiaro indicatore di quanto sia in grado di fare film d’azione/avventura. È il primo film con Indiana Jones in quella che è diventata una serie di lunga durata, ed è un caso in cui l’originale è ancora il migliore. Allo stesso modo, è una delle cose più belle che Spielberg abbia mai fatto come regista e potrebbe anche essere il suo film più divertente fino ad oggi. Ha contribuito a rendere Harrison Ford una star ancora più grande di quanto non fosse già diventato grazie a Guerre stellari, e i suoi brividi vecchio stile e la sua trama ricca di azione e polposità ne fanno ancora un film estremamente piacevole. I film d’azione e d’avventura in giro per il mondo non sono migliori de I predatori dell’arca perduta ed è difficile immaginare che un altro film simile possa mai superarlo.

Kill Bill Vol.1 (2003) – Rendendo omaggio ai vecchi film di arti marziali, ai samurai e ai western, Quentin Tarantino ha realizzato uno dei migliori film di vendetta di tutti i tempi con le due parti di Kill Bill. Tuttavia, per quanto riguarda l’azione, il primo volume è il migliore dei due, dato che è lì che si svolgono la maggior parte delle sequenze di combattimento su larga scala, mentre il secondo si concentra maggiormente sul lato western delle cose. Il culmine del Vol. 1 vede il personaggio di Uma Thurman affrontare un piccolo esercito di gangster all’interno di un ristorante di Tokyo, con il risultato di una delle sequenze di combattimento più sanguinose e spettacolari di tutti i tempi. Potrebbe essere la scena più violenta di tutti i film di Tarantino, il che è tutto dire. E, se visto insieme al Vol. 2, Kill Bill potrebbe essere una grande epopea di vendetta di tutti i tempi.

Film d'azione da vedere





Atomica Bionda, 2017, di David Leitch. Charlize Theron nei panni di una spia sensuale e selvaggia dell’MI6, Lorraine Broughton. Il Muro di Berlino sta per cadere, e lei è inviata nel cuore della città, alla ricerca di un dossier dal valore immenso. Sarà coinvolta in un gioco di spionaggio mortale.

Heat – La sfida, 1995, di Michael Mann. Interpretato da due giganti della recitazione quali Al Pacino e Robert De Niro, il film è un heist movie particolarmente complesso, dove oltre alla contrapposizione tra poliziotto e ladro, si instaurano una serie di legami che portano i due personaggi ad assomigliarsi e confrontarsi sempre più, in un gioco di tensione che ha fatto scuola. Secondo molti, è questo uno dei migliori film d’azione mai realizzati.

Indiana Jones e i Predatori dell’arca perduta, 1981, di Steven Spielberg. Indiana Jones (Harrison Ford), un rinomato archeologo e esperto dell’occulto viene assunto dal governo degli Stati Uniti per ritrovare l’arca che si ritiene custodire i Dieci Comandamenti. Sfortunatamente, anche gli agenti di Hitler sono alla sua ricerca. Si tratta di un classico del genere, che ha stabilito nuovi canoni e caratteristiche dell’azione che sposa l’avventura, proprio come i suoi tre sequel.

Skyfall, 2012, di Sam Mendez. Parlando di classici e di personaggi migliori dei film d’azione, è il caso di menzionare 007, l’inglese seduttore con licenza di uccidere. Nell’episodio uscito nel 2012, James Bond (Daniel Craig) è alle prese con una missione andata male, causando una catena di terribli eventi: agenti segreti vengono esposti in tutto il mondo, l’MI6 viene attaccato, e M deve spostare l’agenzia. Ma James è ancora l’unico di cui lei si possa fidare, e la sua ricerca lo porterà ad un uomo del passato di M con dei conti da regolare. Skyfall è uno dei migliori, ma guardateveli tutti.

Mission Impossible, 1996, Brian DePalma. Il primo della serie Mission Impossible con Tom Cruise è sicuramente uno dei film d’azione migliori di sempre, con momenti indimenticabili di altissima tensione. Due agenti prendono parte ad una missione segreta per il governo degli Stati Unita, ma questa fallisce e l’agente Hunt viene sospettato di omicidio. Ora un fuggitivo, Hunt deve penetrare in un edificio della CIA per recuperare un computer con delle informazioni delicate e strettamente riservate, che può provare la sua innocenza.

Baby Driver, 2017, di Edgar Wright. Il giovane, talentuoso e strambo automobilista Baby lavora al meglio quando si sincronizza con la propria playlist. Dopo aver incontrato la donna dei propri sogni, decide di lasciare il proprio stile di vita criminale per ricominciare di nuovo. Ma prima di potersene andare, deve fare un’ultima rapina. Il montaggio si sincronizza con la musica.

Rambo, 1982, di Tom Kodcheff. John J. Rambo (Sylvester Stallone) è un veterano del Vietnam, si aggira in cerca di un vecchio amico, ma si scontra con l’intolleranza e la brutalità dello sceriffo locale, Will Teasle. Quando viene arrestato, Rambo, che si porta dentro terribili ricordi, esplode. Fugge, e comincia la caccia all’uomo. L’intera saga è da vedere.

Kill Bill Volume I, 2003, di Quentin Tarantino. Un’ex assassina conosciuta come “La Sposa” si sveglia da un come di quattro anni, dopo che l’ex amante Bill ha cercato di ucciderla il giorno del suo matrimonio. È guidata da un’insaziabile sete di vendetta, e giura di liberarsi di tutti coloro che hanno perso la vita quel giorno, incluso il figlio non nato. Un fumettone cinematografico, violentissimo, spietato e doloroso come il miglior Tarantino.

Inception, 2010, di Christopher Nolan. Come complicare al massimo la trama di un film d’azione lo sa bene Nolan, in un film che gioca con la mente e con la realtà. Dom Cobb è un ladro con la capacità di rubare segreti dall’inconscio delle persone, attraverso i loro sogni. Un lavoro che gli ha portato molto, ma che gli ha tolto tutto quello che ama. La possiblità di redimersi arriverà con una missione apparentemente impossibile: innestare un’idea nella mente di una persona.

The Bourne Identity, 2002, di Doug Liman. Una delle saghe d’azione più longeve e dalla qualità più alta, quella di Jason Bourne comincia nei primi Duemila. Un uomo non ricorda nulla del proprio passato, ma qualcuno lo cerca per eliminarlo, e non si ferma davanti a nulla.

Face/Off – Due facce di un assassino, 1997, di John Woo. Interpretato da John Travolta e Nicolas Cage, la pellicola è uno dei primi film ad Hollywood del maestro dell’azione e racconta di Sean Archer è un agente dell’FBI che da anni cerca d’arrestare l’acerrimo nemico Castor Troy, un pericoloso terrorista. In seguito ad un incidente, Archer si trova a dover scambiare chirurgicamente la propria faccia con quella di Castor per potersi infiltrare nella sua banda e scoprire dove si trova un pericoloso ordigno nucleare.

Trappola di cristallo, 1988, di John McTiernan. Primo film della saga Die Hard con protagonista assoluto Bruce Willis nei panni di John McClane, personaggio diventato una vera e propria icona del genere. La pellicola racconta di un poliziotto di New York che giunge a Los Angeles per passare le vacanze di Natale con la moglie Holly. Nel grattacielo dove lavora la donna irrompe però all’improvviso un gruppo armato e ben addestrato di criminali tedeschi, guidati dallo spietato Hans Gruber. L’unico che può salvare la situazione è McClane.

Fast & Furious, 2001, di Rob Cohen. Il film è incentrato sulle corse e sulle battaglie d’auto con al centro i personaggi di Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel, e Brian O’Conner, interpretato da Paul Walker. Primo capitolo di una saga ancora in corso, questo unisce sequenze ad alto tasso di spettacolarità con un caso particolarmente complesso da risolvere, che vedrà un poliziotto doversi infiltrare in una banda di ladri.

Arma Letale, (1987) di Richard Donner. Interpretato da Mel Gibson e Danny Glover, è questo il primo episodio della saga di film d’azione di Arma letale, che ha come protagonisti due poliziotti di Los Angeles impegnati continuamente in pericolosi casi contro la criminalità. Grande succcesso del suo genere, il film ha avuto poi ben tre sequel.

Film d'azione su Netflix





Tyler Rake, 2020, di Sam Hargrave. Tyler Rake, un impavido mercenario che lavora nell’ombra, deve recarsi in Bangladesh dopo essere stato incaricato da un potente capo della mafia di salvare suo figlio, che è stato rapito.

Tyler Rake 2, 2023, di Sam Hargrave. Di ritorno dall’essere creduto morto, il commandante Tyler Rake si imbarca in una pericolosa missione per salvare la famiglia imprigionata di uno spietato gangster. Chris Hemsworth torna a recitare nel sequel di questa nuova saga action, dando vita a nuove e più spericolate acrobazie, in attesa di riprendere il ruolo nell’annunciato terzo film.

Spenser Confidential, 2020, di Michael Bay. Spenser, un ex poliziotto appena uscito dal carcere, dov’era finito a causa di un complotto, ritorna negli inferi violenti della città di Boston per svelare una contorta cospirazione omicida.

The Old Guard, 2020, di Gina Prince-Bythewood. A una squadra di mercenari immortali viene affidato l’incarico di salvare dei bambini rapiti. Tuttavia, le cose si mettono male quando il loro segreto rischia di venire allo scoperto.

Bright, 2017, di David Ayer. Interpretato da Will Smith e Joel Edgerton, il film è ambientato in una realtà alternativa in cui gli umani condividono la Terra con varie creature fantastiche. Protagonisti sono due agenti della polizia, uno umano, l’altro orco, che si trovano a dover mettere da parte le loro differenze per affrontare un caso particolarmente pericoloso.

Triple Frontier, 2019, di J. C. Chandor. Cinque veterani dell’esercito ed ex agenti delle forze speciali, trovandosi in ristrettezze economiche, si incontrano per pianificare una rapina a uno spacciatore in una zona di confine del Sud America.

6 Underground, 2019, di Michael Bay. Protagonisti sono sei individui provenienti da tutto il mondo, ognuno il migliore nel proprio campo, che vengono scelti non solo per le loro abilità, ma per il desiderio comune di cancellare il loro passato per un futuro migliore. La squadra è riunita da un leader chiamato Uno, la cui unica missione nella vita è garantire le loro azioni.

Project Power, 2020, di Ariel Schulman e Henry Joost. Nella futuristica New Orleans, un misterioso distributore offre una fornitura gratuita di “Power”, una pillola che concede superpoteri per cinque minuti a un gruppo di spacciatori. Art, un uomo a caccia di questo trafficante, farà di tutto per trovarlo prima che possa scatenarsi il caos.

Red Notice, 2021, di Rawson Marshall Thurber. Protagonista di questo esplosivo film d’azione è l’agente John Hartley, il quale nel tentativo di recuperare un prezioso uovo d’oro dal ladro Nolan Booth si vede accusato di esserne un complice. I due, caratterialmente molto differenti, si troveranno a dover collaborare per smascherare il vero ladro dell’uovo.

Heart of Stone, 2023, di Tom Harper. Rachel Stone è un’agente dei servizi segreti, l’unica donna che si frappone tra la sua potente organizzazione, famosa a livello mondiale per il mantenimento della pace, e la perdita della sua risorsa più preziosa, e pericolosa. Ad interpretare il film, girato in più parti del mondo, vi è la Wonder Woman Gal Gadot.

The Mother, 2023, di Niki Caro. Un’assassina addestrata nell’esercito esce allo scoperto per proteggere la figlia, che non ha mai incontrato, da spietati criminali intenti a vendicarsi a qualunque costo. Jennifer Lopez è la protagonista di questo avvincente thriller tutto basato sull’istinto di protezione materno.

Film d’azione recenti

Bullet Train , Brad Pitt interpreta Ladybug, uno sfortunato assassino determinato a portare a termine il suo compito senza problemi dopo l’ennesimo ingaggio finito male. Il destino, tuttavia, sembra avere altri piani: la missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione sul treno più veloce del mondo con avversari letali provenienti da ogni parte del globo, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti. Dal regista di Deadpool 2 , David Leitch.

, interpreta Ladybug, uno sfortunato assassino determinato a portare a termine il suo compito senza problemi dopo l’ennesimo ingaggio finito male. Il destino, tuttavia, sembra avere altri piani: la missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione sul treno più veloce del mondo con avversari letali provenienti da ogni parte del globo, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti. Dal regista di , David Leitch. Niente di nuovo sul fronte occidentale , 2022 – Nella Germania del 1917, il giovane Paul Baumer mente riguardo la sua età per potersi arruolare con i suoi amici, tutti giovani uomini patrioti. La realtà della guerra però, smantella quasi immediatamente la loro esuberanza.

, 2022 – Top Gun: Maverick, 2022 Pete Mitchell, detto Maverick, continua a superare i suoi limiti dopo essere stato per anni uno dei migliori aviatori della Marina. Tuttavia, deve affrontare il suo passato mentre addestra un nuovo gruppo per una missione estremamente pericolosa.

Film d’azione del 2023

John Wick 4, di Chad Stahelski. Prima di riconquistare la sua libertà, l’assassino John Wick deve affrontare un nuovo nemico con potenti alleanze in tutto il mondo. Un’influenza, quella di questo potente nemico, che trasformerà anche i vecchi amici in nemici. Quarto, ma apparentemente non ultimo, capitolo della saga interpretata da Keanu Reeves, qui più spietato e letale che mai.

Fast & Furious 10, di Louis Leterrier. Nel decimo capitolo della saga di Fast & Furious, Dominic Toretto e la sua famiglia si trovano a doversi confrontare con un pericoloso e folle nemico proveniente dal passato. Questo nuovo film sembra segnare l’inizio della fine per il celebre franchise d’azione, che dovrebbe concludersi con il capitolo undici o dodici.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1, di Christopher McQuarrie. Torna Ethan Hunt, l’agente interpretato da Tom Cruise, stavolta chiamato a confrontarsi con una minaccia tra le più pericolose di sempre: l’intelligenza artificiale. Il nuovo capitolo è dunque un entusiasmante sequenza di grandi colpi di scena, scene di grande effetto e acrobazie totalmente folli.

The Equalizer 3 – Senza tregua, di Antoine Fuqua. In questo capitolo conclusivo della serie, Robert McCall trova un po’ di pace nel sud Italia, dove scopre che molti dei suoi nuovi amici sono sotto il controllo della mafia locale. Ancora una volta, l’ex agente dovrà dunque diventare il protettore dei buoni. Ad interpretare il protagonista vi è ancora una volta Denzel Washington.

Gran Turismo, di Neil Blomkamp. Basato sull’omonima serie di videogiochi di simulazione di corse sviluppata da Polyphony Digital, il film racconta la storia vera di Jann Mardenborough, un adolescente giocatore di Gran Turismo che è diventato un pilota professionista di auto da corsa. Nel cast del film vi sono anche Orlando Bloom e David Harbour.

Ghosted, di Dexter Fletcher. Cole si innamora dell’enigmatica Sadie, ma presto scopre che è un agente segreto. Prima che possano decidere un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono coinvolti in un’avventura per salvare il mondo. Ad interpretare i due protagonisti vi sono gli attori Ana de Armas e Chris Evans.

Film d'azione del 2022





Ambulance, 2022, di Michael Bay. Nuovo thriller d’azione diretto da Bay, il film ha per protagonisti due fratelli, uno dei quali interpretato da Jake Gyllenhaal, i quali in seguito ad una rapina finita male sequestrano un’ambulanza con a bordo un’infermiera e un poliziotto ferito. Sarà l’inizio di un’adrenalinica fuga dalle forze dell’ordine, durante la quale entreranno però in gioco anche traumi passati e il desiderio di rivalsa dei due protagonisti.

The Lost City, 2022, di Adam Nee e Aaron Nee. Loretta è una celebre scrittrice di romanzi rosa d’avventura. All’ennesimo libro è però in crisi d’ispirazione e il tour promozionale al fianco del modello delle sue copertine, Alan, vero idolo dei fan, le appare insopportabilmente umiliante. Decide così di mollare tutto, ma finisce rapita dal rampollo di una ricca famiglia in cerca di un tesoro perduto. Solo lei può tradurre un antico geroglifico e trovare una tomba segreta nella città perduta di D, la stessa dei suoi romanzi. Alan, a quel punto, farà di tutto per salvarla.

The Batman, 2022, di Matt Reeves. Il cavaliere oscuro torna al cinema con un nuovo film, dove a interpretarlo vi è l’attore Robert Pattinson. Il giovane Batman di questo film deve vedersela con gli inquietanti omicidi di un pazzo noto come Enigmista, che sembra perseguire un perverso gioco dettato dal proprio desiderio di vendetta. Costruito come un detective movie, Batman è uno dei grandi film d’azione del 2022.

Uncharted, 2022, di Ruben Fleischer. Interpretato da Tom Holland, il film si configura come un prequel del celebre videogame e racconta la storia dell’incontro che ha portato all’amicizia tra il giovane Drake e Sully. I due infatti, si mettono sulle tracce del tesoro di Magellano, dovendo affrontare numerosi pericoli e ostacoli, passando tra terre selvagge e luoghi impervi.

Sonic 2 – Il film, 2022, di Jeff Fowler. Sequel del fortunato Sonic – Il film, Sonic 2 introduce nuovi personaggi e pericoli, con Jim Carrey nuovamente nei panni del villain dr. Eggman. Il simpatico riccio blu di nome Sonic torna dunque sul grande schermo in tutta la sua velocità, chiamato però a scoprire qualcosa di più sulla propria provenienza e sul suo passato.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, 2022, di Sam Raimi. Nuovo film del Marvel Cinematic Universe, questo sequel di Doctor Strange porta avanti la narrazione relativa al Multiverso, una realtà ormai sempre più al collasso. Ricco di personaggi, situazioni e con un atmosfera più horror del solito per un film del MCU, questo è uno dei film d’azione da non perdere di quest’anno.

Film d'azione del 2020





Tenet, 2020, di Christopher Nolan. Un agente segreto, interpretato da John David Washington, riceve una sola parola come arma e viene inviato in una misteriosa missione per prevenire l’inizio della Terza Guerra Mondiale. Si troverà così a viaggiare nel tempo e piegare le leggi della natura per avere successo nella sua missione. Un film tanto ambizioso quanto unico nel suo genere.

La forza della natura, 2020, di Michael Polish. Durante un uragano, alcuni poliziotti tentano di evacuare un edificio. Non sanno che nello stesso palazzo una banda di ladri sta progettando un grosso colpo: rubare cinquantacinque milioni di dollari.

Skylines, 2020, di Liam O’Donnell. Quando un virus minaccia di trasformare ibridi alieni amichevoli contro gli umani, il cap. Rose Corley e la sua squadra di soldati scelti si imbarcano in una missione in un mondo alieno per salvare ciò che resta dell’umanità.

Greyhound – Il nemico invisibile, 2020, di Aaron Schneider. In un’emozionante storia ispirata a fatti avvenuti durante la Seconda guerra mondiale, il capitano Ernest Krause (Tom Hanks) conduce 37 navi, cariche di truppe e rifornimenti essenziali.

Il giorno sbagliato, 2020, di Derrick Borte. Rachel, una giovane madre single, suona il clacson ad un pickup che non parte al verde del semaforo. Alla guida c’è lo psicopatico Tom Cooper che nella notte ha massacrato l’ex moglie e il suo nuovo compagno.

The Outpost, 2020, di Rod Lurie. Una unità di soldati statunitensi viene attaccata dai talebani in una remota base in Afghanistan nel 2009. La ‘battaglia di Kamdesh’ è una delle scene più sanguinose della guerra in Afghanistan.

Bad Boys for Life, 2020, di Adil El Arbi e Bilall Fallah. Terzo capitolo della trilogia, il film vede due poliziotti di vecchia scuola, Mike Lowrey e Marcus Burnett, interpretati da Will Smith e Martin Lawrence, fare squadra con una unità d’élite per fermare le attività di un pericoloso criminale di Miami a capo del locale cartello della droga.

Film d'azione del 2019





The Gentlemen, 2019, di Guy Ritchie. Mickey Pearson, interpretato da Matthew McConaughey, è un espatriato americano che si è arricchito costruendo un impero basato sullo spaccio di marijuana a Londra. Ben presto, si ritrova coinvolto in una guerra contro chi vuole impadronirsi del suo dominio.

Close, 2019, di Vicky Jewson. Sam, guardia del corpo esperta in antiterrorismo, deve proteggere una giovane milionaria viziata e capricciosa. Tuttavia, quando qualcuno cerca di rapirla, la missione si trasforma in un inferno.

Un uomo tranquillo, 2019, di Hans Petter Molland. La vita tranquilla di Nels Coxman, interpretato da Liam Neeson, autista di spazzaneve, viene distrutta quando l’amato figlio muore in circostanze misteriose. La ricerca della verità si trasforma ben presto in una vendetta personale contro i responsabili.

La legge dei più forti, 2019, di Deon Taylor. Una poliziotta alle prime armi assiste casualmente all’omicidio di un giovane spacciatore. Ben presto, realizza che il delitto è stato commesso da un gruppo di poliziotti corrotti.

Anna, 2019, di Luc Besson. Sotto le apparenze di donna straordinariamente bella si cela un segreto in grado di scatenare la sua forza e le sue incredibili abilità, trasformandola in una delle assassine più temute del pianeta.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw, 2019, di Devid Leitch. Hobbs, veterano del Diplomatic Security Service interpretato da Dwayne Johnson, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex membro dell’esercito inglese interpretato da Jason Statham, stringono una improbabile alleanza quando l’anarchico Brixton giunge in possesso di armi biologiche dal potenziale catastrofico.