Carjackers, spiegazione del finale: Elias muore alla fine?

Diretto da Kamel Guemra, Carjackers, nella Top 10 di Prime Video in questi giorni, racconta la storia di una banda criminale organizzata guidata da una ragazza di nome Nora. Il film narra le complicazioni sorte durante una missione di Nora e di come sia riuscita a superarle.

Carjackers non ci fornisce molte informazioni sul passato dei personaggi, quindi non scopriamo mai le vere ragioni dietro la loro malinconia. Sì, hanno derubato delle persone, ma il regista ci fa percepire che fossero vittime delle circostanze più che vere anime malvagie. Tuttavia, lascia al pubblico il compito di immaginare cosa possa essere successo loro in passato, rendendo il racconto, almeno secondo me, un po’ superficiale. Detto ciò, vediamo cosa è successo a Nora e se è riuscita a salvarsi.

Cosa era stato incaricato di fare Elias?

Elias era un mercenario, un sicario al soldo dei ricchi e potenti. Faceva qualsiasi cosa gli venisse richiesta, purché fosse ben pagato. Conosceva bene il sistema e seguiva una regola fondamentale: se vuoi prosperare, lavora per i ricchi e non metterti mai contro di loro. Elias non aveva scrupoli, eseguiva ogni ordine.

Un giorno, mentre era tra un incarico e l’altro, ricevette una chiamata dalla direzione dell’Imperial Hotel: una banda aveva appena derubato un uomo facoltoso e il management voleva che trovasse i responsabili prima che colpissero di nuovo. Elias aveva un occhio attento per i dettagli e sapeva il fatto suo. L’uomo derubato era in compagnia di due escort al momento dell’attacco; una di loro rimase gravemente ferita, ma i rapinatori si assicurarono che venisse portata in ospedale.

Nora, leader della banda, era da anni nel giro. Insieme a Steve, Joe e Prestance, aveva rapinato molti ricchi, sempre facendo attenzione che nessuno morisse. Agivano in modo estremamente organizzato, consapevoli che un solo errore li avrebbe messi nel mirino della polizia. Ma stavolta le cose si erano fatte più rischiose: l’escort aveva quasi perso la vita.

La banda lavorava all’interno dell’Imperial Hotel, il che permetteva loro di selezionare con cura i bersagli e colpirli dopo il check-out. Elias sospettava che i colpevoli fossero tra il personale, così iniziò a interrogarli, compresa l’escort una volta dimessa. Sebbene lei avesse riconosciuto Nora, non disse nulla. Elias decise di restare in hotel fino a beccarli. Mentre interrogava l’escort, vide Nora guidare l’auto di un cliente dal parcheggio. Il modo in cui guidava gli fece sospettare che fosse coinvolta. Non disse nulla, ma iniziò a seguirla.

Nora è riuscita a vendicarsi di Peter Vandervielt?

Il piano originale di Nora era derubare una donna di nome Debra Ford, una trafficante d’armi. Tuttavia, qualcosa accadde all’Imperial Hotel che la spinse a cambiare obiettivo. Una collega di Nora, impiegata nel reparto pulizie, fu violentata dal figlio di un ricco mercante di diamanti, Peter Vandervielt. Dopo l’aggressione, Peter usò i suoi contatti per far sì che l’hotel sistemasse tutto offrendo del denaro alla vittima. La direzione accettò, per non perdere un cliente importante.

Nora rimase sconvolta dall’ingiustizia e non riusciva ad accettare tanta disumanità. Così convinse la sua banda a puntare su Peter anziché sulla trafficante. Steve e gli altri erano titubanti, temevano di esporsi troppo, ma alla fine Nora li convinse. Elias, intanto, era sempre più convinto che fosse lei la mente del gruppo, e capì che avrebbe tentato di vendicarsi di Peter.

Aveva ragione: Nora e la sua banda riuscirono a derubare Peter e a fuggire. Ma Peter, più scaltro del previsto, aveva nascosto un localizzatore nei diamanti. Grazie a quello, Elias trovò il loro nascondiglio. Fece irruzione e uccise Steve, Zoe e Prestance, ma Nora riuscì ancora una volta a scappare.

Nora era devastata, e si sentiva in parte responsabile per la morte dei suoi compagni, che per lei erano come una famiglia. Il suo mentore Luis, ex membro della malavita, le consigliò di vendicarsi di Peter, dicendole che solo così avrebbe trovato pace. Così Nora tornò all’Imperial Hotel, affrontò Peter e, prima che Elias potesse salvarlo, lo uccise con un colpo di pistola. Ma Nora non sapeva che Elias aveva ancora un asso nella manica.

Elias è riuscito a catturare Nora?

Nora si era legata sentimentalmente a un pianista dell’hotel, Jalil. Sapeva che lasciarsi coinvolgere era un errore, ma non riuscì a evitare di innamorarsi. Confessò a Jalil la verità su di lei, e come temeva, lui decise di lasciarla: aveva una figlia piccola e non poteva rischiare per amore.

Dopo l’omicidio di Peter, Elias scoprì del legame tra Nora e Jalil, e decise di usarlo come leva. Rapì Jalil e minacciò Nora, chiedendole tutti i soldi in cambio della vita dell’uomo. Nora accettò di condurlo al nascondiglio del denaro, ma non aveva intenzione di cedere. Appena ne ebbe l’occasione, assalì Elias con un coltello e lo ferì gravemente.

Il finale di Carjackers

Nel finale di Carjackers, Nora uccide Elias, vendicando i suoi amici. Jalil, testimone dell’omicidio, rimane sconvolto e se ne va, probabilmente pentito di essersi innamorato di lei. Nora prende i soldi e fugge, lasciando il corpo di Elias alle spalle. Ora dovrà cambiare città e sparire, perché la polizia è sulle sue tracce. Ha ucciso sia Elias che Peter, e il padre di quest’ultimo — uomo potente — di certo non resterà a guardare. Questo lascia intuire che un sequel potrebbe essere all’orizzonte, anche se molto dipenderà dal successo del film, che a mio avviso non è garantito.