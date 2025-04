L’esorcista – Il credente: la spiegazione del finale del film

Il finale de L’esorcista – Il credente ruota attorno a un ultimo esorcismo che dovrebbe salvare le vite di Katherine e Angela, evento che include importanti rivelazioni, morti e la preparazione di una nuova trilogia di film. Riprendendo quasi 50 anni dopo la storia dell’originale L’esorcista di William Friedkin, il sequel sposta l’attenzione del franchise su nuove famiglie la cui vita cambia quando le loro figlie vengono possedute dai demoni. Questo porta Victor (Leslie Odom Jr.) a mettersi sulle tracce di Chris MacNeil (Ellen Burstyn) nella speranza che possa aiutare le due famiglie a salvare le ragazze. Alla fine, il destino delle ragazze viene messo nelle mani dei loro genitori e di vari leader spirituali.

Non sorprende che la tensione in L’esorcista – Il credente cresca fino a un esorcismo finale che mette in bilico i destini di Katherine (Olivia O’Neill) e Angela (Lidya Jewett). Questo avviene dopo che Angela è stata confinata in un istituto psichiatrico, mentre i genitori di Katherine cercano di aiutarla a casa. Chris è assente dall’esorcismo finale dopo essere stata pugnalata agli occhi da Katherine, ma incoraggia Victor a reclutare persone diverse, di ogni provenienza e credo religioso, per aiutarlo a compiere l’esorcismo finale. L’intera storia si conclude in maniera piuttosto ordinata, poiché non c’è nessuna scena post-credits di L’esorcista – Il credente, ma le rivelazioni finali – che andiamo ad analizzare in questo articolo – lasciano comunque spazio a un sequel.

L’esorcismo finale e la scelta di chi deve morire

L’esorcismo finale de L’esorcista – Il credente ha luogo a casa di Victor. Katherine e Angela vengono portate sul posto dopo che questo è stato attrezzato per un esorcismo. A Victor si uniscono i genitori di Katherine, il pastore della chiesa di Katherine, l’infermiera vicina di casa di Victor che in precedenza voleva farsi suora, un medico specializzato in erbe e un altro vicino di casa di Victor che crede in Dio. Il piano va subito a monte quando il prete cattolico dice loro che non può condurre l’esorcismo come promesso, ma passa il comando all’infermiera Ann (Ann Dowd).

I primi tentativi di far uscire il demone dalle ragazze sono infruttuosi, in quanto queste si fanno beffe di Ann per il suo passato, ma il medico delle erbe aiuta a ribaltare la serata. Questo porta il demone a rivelare che deve essere fatta una scelta impossibile tra le persone presenti: devono scegliere quale ragazza vive e quale muore. Il demone afferma che solo una di loro sopravviverà, il che si collega a una decisione mortale del passato di Victor. Mentre Victor e la madre di Katherine, Miranda (Jennifer Nettles), concordano sul fatto che non possono e non vogliono fare quella scelta, il padre di Katherine, Tony (Norbert Leo Butz), si fa prendere dal panico e dice al demone di aver scelto che Katherine viva.

Inizialmente sembra che la decisione di Tony sia accettata dal demone, poiché Angela inizia a fluttuare nell’aria prima di crollare a terra senza battito cardiaco e Katherine inizia a parlare e a sembrare normale. Tuttavia, è qui che entra in gioco la natura ingannevole del demone: Angela ricomincia a respirare, ma Katherine muore. Mentre si cerca di salvare la vita di Katherine, questa viene portata via dal mondo dei vivi. La scelta di morte fatta da Tony in L’esorcista – Il credente rispecchia quella fatta da Victor nel suo passato, dove chi viene scelto per vivere muore davvero.

Viene svelata la decisione di Victor di salvare sua moglie e non Angela

Una delle grandi rivelazioni sul finale di L’esorcista – Il credente risale alla sequenza di apertura del film, che porta alla morte della moglie di Victor. Un terremoto ad Haiti lascia la moglie incinta con gravi ferite e a Victor viene detto che deve prendere una decisione difficile: scegliere se tenere in vita la moglie o la bambina non ancora nata. Il desiderio della moglie era che lui proteggesse la bambina a tutti i costi, e il fatto che Angela sia viva dopo il salto temporale di 13 anni indica che lui ha seguito questa scelta.

È solo durante l’esorcismo che il demone rivela a tutti che Victor ha effettivamente scelto di salvare sua moglie invece di Angela, ma che la bambina è sopravvissuta all’operazione. La rivelazione che Victor ha preferito la moglie ad Angela ricontestualizza gran parte del loro rapporto. Non è una cosa che Angela sapeva da sola, ma spiega perché ora Victor è così protettivo e attento nei suoi confronti. L’esorcista – Il credente si concentra sulla paura, quindi non c’è tempo per Victor e Angela di parlare della rivelazione dopo che lei si è ripresa, ma non sarebbe sorprendente se questo mettesse a dura prova la loro relazione in futuro, se lei se ne ricordasse.

Dove finisce Katherine ne L’esorcista – Il credente

Angela, sopravvissuta all’esorcismo, ha un destino chiaro quando torna a scuola, ma la fine di Katherine in L’esorcista – Il credente è più tragica. Il film indica che viene trascinata all’inferno dopo la sua morte. Katherine viene mostrata di nuovo nel bosco prima di iniziare a essere trascinata sott’acqua da molte mani. Questa sembra essere una rappresentazione visiva di Katherine che viene portata all’Inferno dai demoni dopo essere stata ingannata per essere il sacrificio. Non è chiaro se L’esorcista – Il credente sia l’ultima volta che il franchise mostrerà Katherine o se la sua esperienza all’Inferno entrerà in qualche modo nel sequel.

Il ritorno di Regan

La sorpresa più grande del finale del film è il ritorno di Linda Blair nel ruolo di Regan in L’esorcista – Il credente. Il film fa molteplici riferimenti a ciò che è accaduto a Regan dopo L’esorcista, ma lei non è parte attiva della storia. Il suo destino viene invece lasciato come un mistero persistente per la maggior parte del tempo. Fortunatamente, L’esorcista – Il credente conferma che Regan è viva e vegeta, riportando Linda Blair per un breve cameo. Regan viene mostrata mentre si riunisce a Chris in ospedale durante una delle scene finali. L’apparizione è un’indicazione che gli spettatori potrebbero vedere molto di più di Regan in The Exorcist: Deceiver.

Il demone è lo stesso de L’esorcista?

Un punto della storia di L’esorcista – Il credente che potrebbe creare una certa confusione è l’identità del demone principale che possiede Katherine e Angela. Non viene mai nominato, ma si fa riferimento al fatto che il demone conosce Chris e che lei ha già incontrato questo essere spirituale in passato. Nonostante l’implicazione che il demone di L’esorcista – Il credente sia Pazuzu, è stato confermato che non è così. Il regista David Gordon Green lo ha rivelato durante le interviste precedenti all’uscita del film (via IGN), affermando che il sequel ha un nuovo demone. Tuttavia, si rifiuta di confermare l’identità del nuovo demone, e anche L’esorcista – Il credente non la rivela.

Il fatto che la vita di Angela venga salvata in L’esorcista – Il credente potrebbe anche avere qualcosa di più di quello che sembra. Durante i momenti finali, vengono mostrati dei flash della benedizione di protezione che la madre di Angela riceve quando è ancora incinta. Questo potrebbe significare che la benedizione è in realtà ciò che ha salvato la vita di Angela, rendendo il parallelo con la scelta della morte di Victor una coincidenza. Questo significherebbe che la benedizione è abbastanza forte da impedire al demone di uccidere Angela, ma le permette comunque di essere posseduta. In definitiva, spetta a ogni spettatore decidere a quale lettura credere.

Come L’esorcista – Il credente anticipa L’esorcista – Deceiver

Considerando che la Universal ha annunciato L’esorcista – Il credente come inizio di una nuova trilogia, non sorprende che il finale lasci la porta aperta al suo sequel. È confermato che il seguito si chiamerà The Exorcist: Deceiver, il che indica che c’è di più in quello che il pubblico vede qui. Il pastore chiama espressamente il demone “ingannatore” dopo la proposta iniziale della scelta di morte, quindi questo potrebbe essere un segno che i destini di Katherine e Angela non sono così segnati come si crede. In ogni caso, non c’è dubbio che il demone tornerà in qualche forma, forse facendo leva sul dolore che i genitori di Katherine stanno combattendo.

La storia di The Exorcist: Deceiver si baserà sicuramente anche sul ricongiungimento di Chris e Regan. La decisione di riportare Linda Blair per una breve scena è certamente destinata a far sì che il pubblico sia entusiasta di avere lei ed Ellen Burstyn in ruoli più importanti nel sequel. Entrambe le attrici hanno avuto un ruolo importante in L’esorcista – Il credente e, sebbene i loro ruoli nel sequel non siano ancora stati confermati ufficialmente, l’intenzione è piuttosto chiara. La domanda diventa quindi se The Exorcist: Deceiver sposterà completamente l’attenzione del franchise sulla famiglia MacNeil o se Victor, Angela e altri rimarranno in primo piano.

Il vero significato del finale de L’esorcista – Il credente

Il significato del finale di L’esorcista – Il credente è un finale di speranza e di fede. Nonostante sia un film dell’orrore sulla possessione demoniaca di due giovani ragazze con morti brutali, L’esorcista – Il credentelascia al pubblico il messaggio che credere nel bene, e persino in Dio, è ciò di cui tutti hanno bisogno. Sembra che solo dopo che Victor crede che l’esorcismo possa funzionare e si ricongiunge con la figlia attraverso la sciarpa della moglie, il suo atteggiamento e il destino della ragazza comincino a cambiare. Se c’è qualche dubbio su L’esorcista – Il credente il vero significato di speranza e fede, il monologo finale della voce fuori campo di Ann Dowd lo chiarisce.