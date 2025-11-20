Città Asfalto, la spiegazione del finale del film con Sean Penn

Ollie Cross (Tye Sheridan) ha iniziato a lavorare come paramedico per i vigili del fuoco di New York, sperando di salvare vite umane. Diretto da Jean-Stephane Sauvaire, Città Asfalto (Asphalt City) è raccontato attraverso gli occhi del nuovo arrivato, che ben presto ha capito quanto fosse impegnativo il lavoro. Ollie studiava per diventare un professionista medico ed era molto appassionato di questa carriera. Non voleva intraprendere un secondo lavoro per concentrarsi sulla sua istruzione e, a causa delle sue difficoltà finanziarie, viveva in un appartamento condiviso a Chinatown. Sebbene avesse degli obiettivi ben precisi, la natura impegnativa dei servizi medici di emergenza ha iniziato a influire sulla sua salute mentale. Nel corso di questo processo, Ollie ha imparato alcune lezioni di vita preziose che i libri di testo non avrebbero mai potuto insegnargli.

Spoiler Alert

In che modo Gene Rutkovsky ha aiutato Ollie nel suo lavoro?

Durante le sue prime settimane come paramedico, Ollie ha assistito alla morte di un uomo, e questo lo ha segnato profondamente. Non aveva mai immaginato l’effetto che avrebbe avuto su di lui vedere degli sconosciuti morire tra le sue braccia. Ha cercato disperatamente di rianimare il paziente, ma senza successo. Gene Rutkovsky (Sean Penn) era il partner di Ollie e un esperto senior. L’unica cosa che aveva imparato era di non affezionarsi a nessun caso. Consigliò a Ollie di tenere lontane le emozioni se non voleva soffrire. Non era la prima volta che Ollie vedeva morire un uomo, ma ciò che lo turbava era la sua incapacità di salvarlo nonostante tutte le sue conoscenze. I suoi colleghi più esperti lo avvertirono che non poteva salvare tutte le vite; prima lo avesse accettato, più facile sarebbe diventato il lavoro. Guidare per le strade ombrose di New York, assistere alla sporcizia e allo squallore e prendersi cura di pazienti per lo più ingrati faceva tutto parte del processo di apprendimento.

Quando Ollie era giovane, aveva visto morire sua madre. Si era suicidata nella vasca da bagno e lui ricordava quanto si era sentito impotente in quel momento. La perdita della madre lo aveva segnato in molti modi e la decisione di diventare un professionista medico aveva molto a che fare con il suo desiderio infantile di salvare la vita di sua madre. Lavorare sul campo era un’esperienza illuminante ma anche snervante per Ollie, ma avere Rutkovsky al suo fianco lo aiutava ad acquisire sicurezza.

In che modo il lavoro ha influito sulla relazione di Ollie?

Dopo aver lavorato per anni come paramedico, Gene Rutkovsky sapeva che per un uomo come lui era impossibile avere una relazione. La sua ex moglie aveva perso il conto dei suoi matrimoni e rimaneva in contatto con lui solo per via della figlia. Nancy ammetteva che Rut era un padre decente, ma un marito terribile. Era sempre impegnato ed era quasi impossibile instaurare un legame emotivo con lui. Vedeva sua figlia nei fine settimana, ed era l’unica cosa che lo rendeva felice nella vita. Ollie vedeva il suo futuro in Rut. Lo stress lo teneva sempre all’erta, ed era insicuro riguardo all’idea di impegnarsi con la donna che gli interessava. La relazione di Ollie con Clara era a dir poco contorta, ma il tempo che trascorreva con lei era l’unica pace nella sua vita. Dopo aver visto il lato marcio della società e aver assistito regolarmente a sangue e morte, provava un senso di sollievo e gioia quando teneva in braccio il bambino di Clara. Forse non vedeva l’ora di passare del tempo con loro, ma il suo lavoro lo sfiniva. Gene era sconvolto quando scoprì che Nancy usciva con qualcuno.

Cosa ha portato al cambiamento nel comportamento di Rut?

Mentre curava un paziente in una casa di cura, Rut discusse con Ollie del fatto che il paziente non avrebbe mai respirato da solo una volta ricoverato al pronto soccorso. Sì, sarebbe rimasto in vita, ma era quello il tipo di vita che il paziente avrebbe mai voluto? Anche se all’inizio della sua carriera a Rut poteva sembrare che il suo lavoro consistesse nel salvare vite umane, dopo aver affrontato situazioni del genere si rese conto che il suo lavoro consisteva semplicemente nel seguire i protocolli, indipendentemente dal risultato. Era quindi un buono o un cattivo? Beh, Rut aveva finito per accettare di essere semplicemente un uomo che faceva il suo lavoro. Ma nel corso di Asphalt City, assistiamo a un cambiamento nell’atteggiamento di Rut. Voleva prendere decisioni più decisive e, mentre si occupava di un caso di violenza domestica, ha perso il controllo delle sue emozioni e ha finito per essere sospeso dal lavoro per alcuni giorni.

Rut aveva molte cose da affrontare in quel momento. Sua figlia Sylvie stava lasciando la città con Nancy e il suo nuovo compagno. Non vedeva l’ora di passare i fine settimana con lei e all’improvviso gli era stato tolto tutto. Col tempo si rese conto che avrebbe potuto vedere sua figlia solo durante le vacanze e che il loro bellissimo legame alla fine sarebbe svanito. Rut tornò al lavoro dopo la sospensione ed era piuttosto felice quando a lui e Ollie fu assegnato un caso di parto. Una volta raggiunto il rifugio, scoprirono che la madre era sieropositiva e che aveva assunto eroina per affrontare i dolori del travaglio. Aveva partorito, ma il bambino si muoveva a malapena. Mentre Ollie si occupava della donna, Rut portò il bambino in bagno per curarlo. Quando Ollie è andato in bagno, Rut gli ha detto che il bambino era nato morto. Ollie gli ha creduto, ma quando altri paramedici hanno controllato, sono rimasti sorpresi nel constatare che il bambino respirava. Rut aveva mentito, ma perché?

Perché Rut ha mentito sulle condizioni del neonato?

Ollie si era convinto che si trattasse di un errore di valutazione da parte di Rut. Si rifiutò di credere che Rut potesse avere altre intenzioni se non quella di non essere nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e di aver commesso un errore. Sia Ollie che Rut dovettero affrontare la squadra che indagava sul caso, e Ollie parlò a nome di Rut. A Ollie non venne mai in mente di controllare lui stesso i segni vitali del bambino, ma solo perché si fidava completamente di Rut.

Dopo che Rut se ne andò, Ollie fu affiancato da Lafontaine, un appassionato di musica metal e credente nel diavolo e nell’inferno. In Asphalt City, Cross è simbolicamente paragonato a un angelo custode, ma dopo l’episodio di Rut e dopo aver trascorso del tempo con Lafontaine, Ollie rimase a riflettere sullo scopo del suo lavoro. Il nome e le ali suggerivano come anche l’uomo più puro potesse avere difficoltà a vivere la vita di un assistente sociale. Cominciò a perdere il controllo della sua rabbia e questo influì sul suo rapporto con Clara.

Nel frattempo, a Rut fu offerto un posto d’ufficio dopo l’incidente, che lui rifiutò. Incontrò Ollie per discutere delle conseguenze e fu allora che Ollie scoprì che Rut non aveva commesso un errore, ma aveva intenzionalmente deciso di non curare il neonato. Dopo aver visto le condizioni della madre, Rut aveva capito che la vita del bambino sarebbe stata un inferno. Forse, nel profondo, Ollie sapeva che era così, ma non voleva crederci. Rut non si vergognava di aver preso la decisione che riteneva giusta. Era soddisfatto, pensando che almeno aveva riconosciuto la realtà invece di vivere in una bolla come un codardo. Ollie non pensava che fosse una decisione che spettava a Rut e lo accusò di essere un assassino.

In che modo la morte di Rut influenzò Ollie?

Il cuore di Ollie iniziò a battere all’impazzata quando ricevette una notifica di emergenza dalla posizione di Rut. Rut era sul tetto del suo palazzo e Ollie cercò di non pensare al peggio. Dopo aver perso la famiglia e il lavoro, Rut aveva perso la voglia di vivere. Forse aveva trovato un amico in Ollie, ma dopo essere stato accusato di omicidio, il senso di colpa di Rut era peggiorato. In quel momento, pensò di aver fatto la cosa giusta, ma forse in seguito iniziò ad avere dei ripensamenti, e questo influì sulla sua coscienza. Forse Rut aveva bisogno di qualcuno con cui esprimere tutta la sua frustrazione, ma alla fine era un uomo solo. Rut era stanco della vita e della frustrazione e della delusione che ne derivavano, e alla fine decise di arrendersi. Ollie crollò quando vide il corpo senza vita di Rut. L’unica persona che aveva reso sopportabile il suo lavoro di paramedico aveva finito per suicidarsi. Rut aveva consigliato a Ollie che nel loro lavoro non dovevano mai lasciarsi coinvolgere emotivamente, ma la morte di Rut dimostrò quanto fosse impossibile distaccarsi dalla realtà. I giorni successivi furono confusi per Ollie. Una parte di lui voleva arrendersi, ma alla fine capì che doveva trovare un modo per affrontare il suo tumulto emotivo. Invece di fuggire, doveva imparare ad affrontarlo, solo così avrebbe potuto vivere in pace.

Ollie trova la speranza?

Durante il finale di Asphalt City, Ollie incontra Nia Brown per scusarsi con lei per la decisione presa dal suo partner. Rut non c’era più, ma il minimo che potesse fare era chiedere perdono a nome suo. Ammise che il loro gesto era imperdonabile, ma non poteva più convivere con il senso di colpa. Nia era arrabbiata; era pulita da molto tempo e si era ricoverata in un centro di accoglienza per il bene del suo bambino. Stava facendo del suo meglio per dare una vita migliore a suo figlio. Sua madre si prendeva cura del bambino mentre lei cercava di rimettersi in piedi. Ollie ammise che invece di aiutare Nia, avevano finito per fare il contrario. Ollie incolpò anche se stesso per non aver fatto il suo dovere al meglio delle sue possibilità.

Asphalt City si conclude con Ollie Cross che salva la vita di una bambina di nome Rosario in un incendio. Il resto della sua squadra gli aveva chiesto di non entrare nell’edificio in fiamme, ma Ollie ha rischiato la vita per salvare la bambina. La sua iniziale esitazione era scomparsa ed era diventato un paramedico sicuro di sé, disposto a rischiare tutto per salvare vite umane. Ollie ha capito che, a prescindere da tutto, deve essere chiaro sullo scopo del suo percorso medico, ovvero salvare vite umane, e deve farlo senza lasciarsi influenzare dai pensieri oscuri. Forse non avrebbe sempre fatto scelte moralmente giuste, ma avrebbe svolto il suo dovere al meglio delle sue capacità. È solo alla fine di Asphalt City che vediamo un leggero sorriso sul volto di Ollie quando la madre della bambina lo ringrazia. Dopo i molti insulti e maledizioni, c’è stato un ringraziamento, e questo è bastato a far svanire tutti i suoi brutti ricordi del lavoro.