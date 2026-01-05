Supergirl: James Gunn rivela in che modo è simile a Guardiani della Galassia

A meno di sei mesi dalla sua uscita prevista per giugno, Supergirl è uno dei film più attesi del 2026. Dopo il successo campione d’incassi di Superman, continua il nuovo universo DC concepito da James Gunn e Peter Safran con una protagonista molto diversa. Sebbene Kara Zor-El sia la cugina di Superman, è un’eroina a tutti gli effetti e la sua storia è destinata a trasportare i fan nella più ampia galassia della DCU. Gunn ha quindi affrontato le somiglianze tra il film e la sua precedente trilogia intergalattica dei Guardiani della Galassia.

Il capo della DC Studios ha infatti dichiarato a Variety: “Penso che sia una fantasia spaziale, che in un certo senso è simile a ‘Guardiani’, ma è basata sul libro di Tom King, anche se non lo segue alla lettera, ma ne riprende molti elementi fondamentali”. “Sono davvero entusiasta che la gente lo veda e veda Milly”, ha continuato Gunn. “Sarà fantastico”. Possiamo dunque attenderci molte incursioni nella galassia, che ci porteranno a fare la conoscenza di nuovi pianeti, popoli e nemici. Proprio come Guardiani della Galassia ha fatto per il Marvel Cinematic Universe.

Quello che sappiamo su Supergirl

Oltre a Milly Alcock nei panni della protagonista, Supergirl vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley (Il problema dei 3 corpi) nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del malvagio Krem delle Colline Gialle. Più recentemente, la star di Aquaman, Jason Momoa si è unita al cast nel ruolo di Lobo. Anche Krypto il Supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Le ultime aggiunte al cast sono state David Krumholtz ed Emily Beecham nei ruoli dei genitori di Kara, Zor-El e Alura.

Questa interpretazione di Kara Zor-El si dice sia una “versione meno seria e più provocatoria dell’iconica supereroina”, poiché Gunn cerca di allontanarsi dalle “precedenti rappresentazioni della Ragazza d’Acciaio, in particolare dalla longeva serie CBS/CW interpretata da Melissa Benoist”.

Secondo una breve sinossi, questa storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta”. L’attrice e drammaturga Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Supergirl. La regia verrà firmata da Craig Gillespie.

La Warner Bros. ha annunciato che la nostra nuova Ragazza d’Acciaio prenderà il volo nelle sale il 26 giugno 2026.