Di cosa parlerà lo spin-off di Stranger Things? Ecco in che modo il finale della serie lo anticipa

Il finale di serie di Stranger Things ha giustamente mantenuto il suo focus principale sulla conclusione della saga di cinque stagioni iniziata quasi un decennio fa, nel 2016. Tuttavia, i Duffer hanno recentemente rivelato qual è l’unica scena della serie che pone le basi per l’annunciato spin-off, una scena specifica che abbiamo visto nell’ultimo episodio dello show. Ecco tutto quello che sappiamo sullo spin-off di Stranger Things.

La scena della valigetta di Stranger Things nel finale di serie prepara lo spin-off

Il finale di Stranger Things include un flashback dell’infanzia traumatica di Henry Creel in Nevada, dove, all’interno di un sistema di grotte vicino a casa sua, incontra un uomo misterioso che trasporta una valigetta chiusa a chiave.

Dopo essere stato colpito alla mano, il giovane Henry picchia l’uomo fino a tramortirlo prima di scoprire il contenuto della valigetta: una roccia nera luminosa che entra nella ferita che Henry aveva alla mano, determinando il suo primo contatto con il Mind Flayer nell’Abisso. Dopo la messa in onda del finale, i Fratelli Duffers hanno confermato in un’intervista a Variety che questa pietra nera fungerà da base fondamentale per il loro prossimo spin-off.

Collegandosi agli eventi rivelati per la prima volta nella pièce teatrale The First Shadow, sarà affascinante scoprire esattamente cos’è questa pietra e come espanderà il mondo di Stranger Things in modi completamente nuovi.

In che modo il prossimo spin-off di Stranger Things può rispondere a domande lasciate in sospeso sulla lore della serie

Sebbene il finale di serie di Stranger Things sia stato emotivamente soddisfacente, ci sono molti interrogativi persistenti per quanto riguarda la lore più ampia dello show. Pertanto, uno spin-off incentrato sulla pietra nera e sui suoi apparenti legami con il Mind Flayer potrebbe contribuire notevolmente a risolvere alcuni misteri ancora senza risposta.

Forse lo spin-off è un prequel, il che offrirà maggiori approfondimenti sul lavoro svolto dal Dottor Brenner in Nevada e sugli esperimenti condotti da suo padre sulla USS Eldridge. Il vecchio Brenner e i suoi uomini furono i primi umani conosciuti a interagire con il Mind Flayer (come confermato da The First Shadow), attività che ha poi ispirato il lavoro del Dottor Brenner in Nevada e i successivi esperimenti a Hawkins.

Inoltre, sempre grazie a The First Shadow sappiamo che lo scienziato che Henry incontra nella caverna aveva rubato la pietra dal progetto di Brenner in Nevada ed era un disertore russo. Forse lo spin-off potrebbe rivelare di più sulla sottotrama russa, ampiamente trascurata in Stranger Things 5. Nel complesso, lo spin-off ha l’opportunità di rispondere a diverse domande sulla tradizione, molte delle quali non devono essere risolte a Hawkins né con il cast originale di Stranger Things.

Lo spin-off di Stranger Things includerà personaggi già noti?

Poiché la storia sembra ambientata decenni prima, i volti noti di Stranger Things saranno probabilmente scarsi. I Duffer lo hanno già detto: lo spin-off presenterà un cast completamente nuovo e persino una nuova città, rafforzando l’idea che si tratti più di un’espansione in nuovi territori, piuttosto che di una continuazione/sequel di Stranger Things stessa.

Tuttavia, questo non esclude necessariamente la presenza di versioni più giovani di personaggi chiave. Se la roccia nera è un punto focale, vedere il giovane Brenner sembra plausibile, così come la possibilità di approfondire il ruolo di suo padre.

In definitiva, l’assenza di personaggi di Stranger Things che già conosciamo potrebbe benissimo essere il punto di forza di questa misteriosa nuova serie. Libero da aspettative, lo spin-off può davvero essere qualcosa di nuovo, con la possibilità di correre maggiori rischi con nuovi protagonisti e una mitologia relativamente nuova da esplorare.

Tutto il resto che sappiamo sullo spin-off di Stranger Things

Oltre a questa rivelazione sulla pietra nera come punto focale, i fratelli Duffer sono stati finora volutamente vaghi sulla direzione generale dello spin-off. Sebbene la misteriosa pietra nella valigetta sia centrale, hanno anticipato che la serie potrebbe introdurre una città completamente nuova, personaggi inediti e una mitologia che si distingue da quella vista in Hawkins e nel Sottosopra nelle cinque stagioni di Stranger Things.

Vale anche la pena notare che i Duffer non saranno showrunner, sebbene rimangano coinvolti a livello creativo e stiano attualmente scrivendo la storia. Questo dovrebbe contribuire a rendere lo spin-off ancora più innovativo rispetto alla serie madre, consentendo a nuove voci di plasmarne il tono, pur mantenendo la supervisione canonica dei creatori di questo mondo/universo dinamico.

Per il momento, il futuro spin-off di Stranger Things rimane un grosso punto interrogativo. Se davvero seguirà il racconto che promette la scena della valigetta e della sua pietra nera apparentemente legate al Mind Flayer, potrebbe ridefinire il franchise, dimostrando che c’è ancora vita e avventure da scoprire oltre Hawkins, con nuove storie sia per i fan di lunga data che per i nuovi spettatori.

Tutti gli episodi di Stranger Things 5 ​​sono ora disponibili in streaming su Netflix.