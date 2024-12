Come Malocchio Moody ha messo il nome di Harry Potter nel Calice di Fuoco

Alastor “Occhio Matto” Moody è riuscito ad alterare il Torneo Tremaghi in Harry Potter e il Calice di Fuoco come colui che ha messo il nome di Harry nel Calice di Fuoco, ma è stato necessario un piano ben orchestrato. Sebbene Mad-Eye sia stato un membro chiave per il resto del franchise di Harry Potter, non era esattamente se stesso nella sua apparizione introduttiva. In realtà, un’altra figura lo ha sempre impersonato. Albus Silente assunse il mago come nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure. Durante il suo unico anno come professore di DADA, guidò Harry Potter durante il Torneo Tremaghi, ma aveva dei secondi fini.

Lord Voldemort aveva bisogno di un percorso che permettesse a Harry di completare un rituale che avrebbe riportato il corpo fisico del mago oscuro, e questa opportunità dipendeva dalla partecipazione dello studente al Torneo Tremaghi, che ha portato a chi ha messo il nome di Harry nel Calice di Fuoco. Per infiltrarsi a Hogwarts e manipolare Harry, Voldemort si avvale dell’aiuto di un Mangiamorte di nome Barty Crouch Jr, precedentemente evaso da Azkaban. Barty rapisce quindi Occhio Matto e si traveste da professore usando una Pozione Polisucco. In questo modo Barty può girare liberamente per Hogwarts e architettare un piano preciso per dare a Harry la possibilità di partecipare al Torneo Tremaghi.

Barty Crouch Jr. ha usato un potente incantesimo per inserire il nome di Harry nel Calice di Fuoco

Il Calice di Fuoco è stato confuso da un incantesimo Confundus

Il Torneo Tremaghi vede tradizionalmente la partecipazione di uno studente per ciascuna delle tre scuole. Il trio di Campioni deve avere 17 anni, in base all’incantesimo sull’età che Silente ha messo in atto. Nonostante queste limitazioni, il nome di Harry è stato scelto come quarto Campione, spingendo la gente a chiedersi chi abbia messo il nome di Harry nel Calice di Fuoco, il giudice imparziale usato per selezionare i concorrenti. Mentre il personale e i compagni di scuola credono che Harry abbia messo il suo nome nel Calice di Fuoco, è stato Barty Crouch Jr. travestito da Professor Moody. Barty usa un Incanto Confundus per confondere il Calice di Fuoco, in modo da selezionare il nome di Harry come quarto concorrente di una scuola non specificata.

Il piano funziona, e Harry si presenta alla gara contro Cedric Diggory, Fleur Delacour e Viktor Krum. Barty, nel frattempo, continua a guidare Harry attraverso i tre compiti prima di riuscire a trasformare la Coppa Tremaghi in una Chiave di Porto. Voldemort ripristina il suo corpo fisico prima che Barty intenda uccidere Harry per consolidarsi come uno dei seguaci più fedeli del Signore Oscuro. Invece, Silente e altri membri dello staff scoprono lo stratagemma di Barty e salvano il vero Occhio Matto, consentendo la sua presenza nelle successive puntate di Harry Potter.

Perché tutti pensavano che Harry avesse messo il proprio nome nel calice

C’è una scena del Calice di Fuoco in cui Silente blocca Harry contro un muro e gli chiede in modo brusco: “Harry, hai messo il tuo nome nel Calice di Fuoco?”. La scena avviene subito dopo che il nome di Harry vola fuori dal Calice e Silente lo richiama davanti a tutta la Sala Grande. Riporta Harry con gli altri campioni e i presidi delle rispettive scuole e inizia subito a interrogare Harry su come e perché sia stato scelto il suo nome.

Purtroppo, molti credono che Harry abbia messo il suo nome nel Calice di Fuoco perché pensano che il suo ego abbia avuto la meglio su di lui. Molti credono che Harry voglia la gloria di aver vinto il Torneo Tremaghi tutta per sé, compreso, per un breve momento, Silente. Non c’è dubbio che Harry abbia una vena spericolata mentre frequenta Hogwarts, ma molti pensano che ciò sia dovuto al fatto che ha qualcosa da dimostrare. Fortunatamente, si scopre che non è stato Harry a mettere il nome di Harry nel Calice di Fuoco, poiché Silente riconosce che solo la magia nera avrebbe potuto confondere il Calice, e Harry non ne è capace.

Cosa è successo a Barty Crouch Jr. dopo il Calice di Fuoco

Molti personaggi, come Bellatrix Lestrange e Sirius Black, sono sfuggiti ai Dissennatori nella prigione per maghi di Azkaban. Tuttavia, alla fine Barty Crouch Jr. non è in grado di sfuggire ai Dissennatori una volta catturato per la seconda volta. Il finale di Harry Potter e il calice di fuoco non spiega cosa succede a Barty Crouch Jr. dopo che è stato smascherato per aver impersonato Mad-Eye Moody. Piuttosto, viene semplicemente portato fuori dalla stanza e non se ne sente più parlare. È implicito che sia stato riportato ad Azkaban, ma questo creerebbe un buco nella trama dell’Ordine della Fenice: c’è un’evasione di massa all’inizio del film, ma Barty Crouch Jr. non c’è.

Mentre il film non offre alcuna spiegazione, i libri spiegano cosa è successo a Crouch Jr. Nei romanzi di J.K. Rowling, si dice che Crouch viene portato dai Dissennatori per subire il Bacio del Dissennatore, che risucchia l’anima dal suo corpo. È una fine appropriata per il personaggio di Harry Potter, perché riportarlo ad Azkaban non solo avrebbe creato un buco nella trama, ma si sarebbe rivelato una punizione indegna per qualcuno che è già evaso una volta.

Perché tutti erano arrabbiati con Harry quando è stato scelto per il Torneo Tremaghi

La convinzione di molti che Harry abbia messo il proprio nome nel Calice di Fuoco ha messo a dura prova alcuni dei rapporti più personali di Harry, in particolare l’amicizia con Ron Weasley. Tuttavia, Ron non è l’unico ad essere arrabbiato con Harry per la partecipazione al Torneo Tremaghi, poiché in tutto il Calice di Fuoco sembra che l’intera scuola sia contro Harry. Ron è personalmente arrabbiato perché vorrebbe che Harry gli svelasse il segreto di come ha fatto e si arrabbia perché Harry non lo confessa. Inoltre, l’inclusione di Harry nel torneo ha alimentato le peggiori paure di Ron, che teme di rimanere per sempre inferiore al suo migliore amico.

Le regole del Torneo Tremaghi stabiliscono che per partecipare bisogna avere 17 anni. I gemelli Weasley provano le conseguenze di ciò che accade se uno cerca di iscriversi, nonostante sia minorenne. La maggior parte della scuola crede che Harry abbia trovato segretamente un modo per aggiungere il suo nome e si sia rifiutato di dirlo a tutti, rendendolo subdolo e ingeneroso. La Casa dei Tassorosso, in particolare, disprezza Harry perché crede che stia rubando la gloria non solo alla loro Casa, ma anche a Cedric Diggory.

Ravenclaw probabilmente ha seguito l’esempio per questi motivi, mentre Malfoy e la Casa Serpeverde non hanno mai lasciato Harry in pace. Alla fine, il nome di Harry viene scagionato, ma questo non impedisce all’incidente di fare scalpore in Harry Potter.