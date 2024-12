Torneo Tremaghi: la storia (e il futuro) del famigerato torneo

Il Torneo Tremaghi è stato uno degli eventi più prestigiosi del Mondo Magico di Harry Potter: ecco come è iniziato e perché si è concluso. La magica competizione ha avuto luogo in Harry Potter e il Calice di Fuoco. La conclusione del Torneo Tremaghi durante il quarto anno di Harry a Hogwarts ha segnato un punto di svolta per la serie.

Il primo Torneo Tremaghi si sarebbe svolto alla fine del XIII secolo. La competizione coinvolgeva tre scuole di maghi in tutta Europa: la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, l’Accademia di Magia di Beauxbatons e l’Istituto di Durmstrang. La sede della competizione ruotava tra queste tre scuole ogni cinque anni. Un campione di ogni scuola si affrontava in una serie di sfide nella speranza di diventare l’unico vincitore. Il vincitore della competizione si aggiudicava la Coppa del Torneo Tremaghi, 1000 galeoni e la gloria eterna.

Il Torneo Tremaghi doveva essere una competizione amichevole, ma in realtà era estremamente pericoloso. A causa dell’elevato numero di morti tra i concorrenti, la gara fu interrotta alla fine del 1700. Ci vollero quasi 200 anni prima che venisse ripristinato, e guarda caso avvenne proprio durante il periodo di Harry a Hogwarts. Harry era troppo giovane per partecipare alla gara, ma Lord Voldemort coordinò un piano per aggirare il problema. Utilizzò il suo servitore, Barty Crouch Jr, per travestirsi da Occhio Matto Moody. Crouch Jr. ha poi lanciato una maledizione sul Calice di Fuoco per scegliere il nome di Harry come uno dei concorrenti del Torneo Tremaghi. Il piano di Voldemort era di usare il Torneo per portare Harry da lui e permettere la sua resurrezione.

Prima che Harry si trovasse faccia a faccia con Voldemort, fu incaricato di partecipare alle tre sfide del Torneo Tremaghi. Di solito la gara prevedeva solo tre concorrenti, ma i giudici permisero a Harry di gareggiare insieme a Cedric Diggory, Fleur Delacour e Viktor Krum in seguito alla sua misteriosa iscrizione. Il primo compito doveva “mettere alla prova la tua audacia” e in questo caso si trattava di recuperare un uovo d’oro custodito da un drago. Tutti e quattro i concorrenti hanno usato vari trucchi e incantesimi per catturare l’uovo, che conteneva un indizio per la seconda sfida. Questa sfida prevedeva che i campioni nuotassero nel Lago Nero per recuperare qualcosa che avevano perso. In realtà, si trattava di amici vicini a loro legati al fondo del lago. Harry ha sacrificato il suo tempo per salvare tutti quelli che poteva, quindi si è aggiudicato il secondo posto nonostante sia arrivato ultimo.

La terza e ultima sfida è stata probabilmente la più pericolosa. I concorrenti sono stati costretti a percorrere un labirinto pieno di ostacoli pericolosi per trovare la Coppa Tremaghi. Crouch Jr. ha cercato di sabotare la terza sfida, ma Harry e Cedric hanno fatto squadra e sono arrivati insieme alla Coppa. Quando toccarono il trofeo, però, si rivelò una Chiave di Porto e i due furono trasportati in un cimitero. Voldemort ordinò a Minus di uccidere Cedric prima di eseguire un antico rituale per riportare Voldemort alla sua forma naturale. Il Signore Oscuro cercò quindi di uccidere Harry, ma il giovane mago si difese e riuscì a usare la Chiave di Porto per tornare a Hogwarts con il corpo di Cedric.

Dopo la rivelazione del travestimento di Crouch Jr. da Occhio Matto, Silente avvertì il Ministero del ritorno di Voldemort, che sarebbe diventato il fulcro del resto della serie di Harry Potter. Il Ministero non credeva del tutto al ritorno del Signore Oscuro, dichiarando inizialmente la morte di Cedric come un incidente. Sebbene Cedric avesse tecnicamente pareggiato, solo Harry fu considerato il vincitore e quando cercò di dare i galeoni ai genitori di Cedric, questi rifiutarono (le sue vincite furono invece date a Fred e George per fondare il Mago Weasleys). In seguito a questo fiasco, il Torneo Tremaghi fu definitivamente interrotto, rendendo Harry Potter l’ultimo vincitore in assoluto.